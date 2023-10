OL : Textor en difficulté, Sydney Gouvou outré

Le propriétaire de l’OL, John Textor n’a pas été à la hauteur des événements dimanche après les incidents survenus à Marseille.

Dimanche soir, le Vélodrome était le théâtre d'incidents graves qui ont entraîné le report du match de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais (OL) et l'Olympique de Marseille (OM). Cette situation de chaos a mis en lumière la capacité de gestion des présidents des deux clubs Pablo Longoria pour l'OM et John Textor pour l'OL.

Longoria à la hauteur

Pablo Longoria, président de l'OM, s'est montré réactif et ferme face à l'attaque du bus de l'OL. Il a immédiatement condamné cet acte de violence, exprimé son soutien à l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, et a rapidement été favorable au report de la rencontre.

Textor à la ramasse

En revanche, son homologue, John Textor, a donné l'impression de ne pas savoir comment réagir face à cette situation inattendue. Il est évident que le propriétaire américain de l'OL n'est pas habitué à gérer de tels événements, contrairement à Pablo Longoria, qui a déjà été confronté à des incidents lors des matchs OL-OM et Nice-OM par le passé.

Dans un premier temps, John Textor avait exprimé son souhait que le match se déroule comme prévu, arguant que certains de ses joueurs souhaitaient jouer malgré les circonstances. Heureusement, la raison a fini par l'emporter, et le match a été reporté.

ce n'est pas possible

Dans une interview accordée au journal Le Progrès, Sidney Govou, ancien joueur de l'OL, n'a pas mâché ses mots à l'égard du propriétaire du club lyonnais. Il a critiqué le manque de fermeté de John Textor dans cette situation délicate.« Quand j'entends John Textor dire qu'il voulait jouer, ce n'est pas possible. Que les joueurs le disent sur le coup, je peux le comprendre car ils sont dans l'émotion, la combativité. Mais pas la direction. » a lancé Govou

Sidney Govou va plus loin en appelant tous les clubs de la Ligue 1 à prendre exemple sur le Paris Saint-Germain (PSG) en nettoyant de leurs rangs des supporters indésirables. « Paris l'a fait, et le Parc des Princes est aujourd'hui l'une des meilleures ambiances de France », affirme-t-il. Selon lui, la responsabilité incombe à tous, et il est impératif de prendre des décisions fermes et radicales. Les mesures tièdes ne sont pas dissuasives.

Les incidents qui ont conduit au report du match entre l'OM et l'OL ont choqué de nombreux amateurs de football, et la colère monte contre la montée de la haine et de la violence dans le football français au fil des années.