Arsenal piste une pépite africaine

Les Gunners s’activent pour renforcer leur ligne offensive lors du prochain mercato hivernal. Et ils ont ciblé cette jeune pépite africaine

Deuxième de Premier League avec 24 points après 10 journées, et leader de son groupe en Ligue des champions avec 6 points, les Gunners connaissent un début de saison réussi. Mais la saison est encore longue et les Canonniers veulent mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre leurs objectifs. Pour se faire, la direction sportive étudie plusieurs pistes offensives afin de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Parmi les profils étudiés, un ailier droit qui apportera de la concurrence à ce poste. Et les Londoniens ont jeté leur dévolu sur Geny Catamo.

Arsenal en quête de renfort

Depuis le début de la saison, le jeune prodige mozambicain Geny Catamo s'est imposé comme l'une des révélations du Sporting Portugal. Il attire désormais la convoitise des clubs de Premier League, notamment Arsenal.

Les Gunners, en quête de renforts pour leurs ailes, ont dans leur viseur le talentueux ailier de 22ans.

L'article continue ci-dessous

Selon Steeve Key, il se pourrait que le joueur quitte le club portugais dès le mercato de janvier,

Un potentiel énorme

Son style de jeu explosif et son agilité sur l'aile droite ont séduit Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui voit en lui un potentiel inestimable pour renforcer son équipe. Promoesport, l'agent de Geny Catamo, a déjà des liens étroits avec Arsenal et cela devrait faciliter l’opération de Catamo qui devrait disputer la CAN 2023 en janvier prochain avec le Mozambique.

Le jeune ailier est sous contrat avec le Sporting Lisbonne jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande s’éleverait à 40 millions d’euros.