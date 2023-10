Le champion du monde allemand 1990, Lothar Matthaus conteste le 8éme Ballon d’Or de Lionel Messi.

Lionel Messi a-t-il mérité son huitième Ballon d'Or ? Cette question fait rage depuis lundi soir, lorsque l'Argentin a été couronné pour la huitième fois de sa carrière. Sa victoire est due en grande partie à sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du Monde l’Argentine, mais des voix s'élèvent pour critiquer ce choix, estimant que d'autres joueurs méritaient davantage cette récompense.

Matthäus dénonce une farce

Erling Haaland et Kylian Mbappé étaient les principaux rivaux de Messi pour le Ballon d'Or 2023. Cependant, la victoire de Messi a été particulièrement contestée par Lothar Matthäus, champion du monde en 1990, qui estime que Haaland aurait dû remporter le trophée. Selon Matthäus, Haaland a réalisé une saison exceptionnelle, marquant un triplé avec les Citizens de Manchester City, en remportant le Championnat, la Ligue des Champions et la Coupe d'Angleterre. « Sur la saison, Haaland a fait mieux que Messi. Cette récompense n'est pas méritée. C'est la preuve que la Coupe du monde compte plus que tout. » .a-t Il déclaré.

Matthäus affirme que Haaland a été le meilleur joueur de la saison, soulignant sa contribution majeure au sacre de Manchester City en Ligue des Champions, où il a terminé meilleur buteur de la compétition avec 12 buts. De plus, il a dominé le classement des buteurs en Premier League, inscrivant 36 buts en seulement 35 matchs. Ces performances exceptionnelles ont fait de lui un candidat sérieux au Ballon d'Or.

Néanmoins, il est essentiel de rappeler que le Ballon d'Or ne récompense pas seulement les performances individuelles d'un joueur au cours de la saison, mais également son impact sur le football mondial. Lionel Messi a marqué l'histoire du football à maintes reprises, et sa victoire à la Coupe du Monde avec l'Argentine était un moment mémorable pour le monde du football. Sa carrière illustre une constance exceptionnelle au plus haut niveau du jeu, avec huit Ballons d'Or à son actif.

Cependant, la controverse persiste, car certains estiment que le Ballon d'Or devrait être décerné uniquement en fonction des performances de la saison en cours.