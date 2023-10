Ballon d’Or 2023 : C’est honteux ! Rothen détruit Messi

Désigné Ballon d’Or 2023 pour la huitième fois, Lionel Messi doit faire face à des contestations notamment celle de Rothen.

La star argentine n’a même pas eu le temps de savourer son huitième Ballon d’Or (record absolu) que des voix se lèvent pour protester contre cette énième récompense individuelle qu’il vient de décrocher.

Rothen en colère

Lundi dans la somptueuse enceinte du Théâtre du Châtelet s’est tenue la cérémonie des récompenses du Ballon d’Or 2023. Vainqueur de la Coupe du monde 2023, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison et s’offre son huitième Ballon d’Or. La star argentine a devancé le phénomène norvégien, Erling Haaland et le prodige français, Kylian Mbappé qui ont fini respectivement deuxième et troisième. Mais pour plusieurs observateurs, la Pulga ne mérite pas cette nouvelle récompense. C’est le cas de Jérôme Rothen qui estime qu’Haaland a été le meilleur joueur sur toute la saison. Le consultant de RMC Sport est décidément très en colère. « C'est honteux ! Il n'y a aucun critère où il arrive n°1. Dans le palmarès, même s'il a gagné la Coupe du monde, il est inférieur à Haaland qui a tout gagné en Angleterre et qui a battu tous les records. » a pesté Rothen.

D’autres voix se sont levées pour protester contre ce Ballon d’Or glané par Messi, notamment Lothar Matthaus qui estime également que le jeune norvégien, Erling Haaland était le joueur qui méritait cette distinction compte tenu de ce qu’il a réalisé la saison écoulée avec Manchester CitY.