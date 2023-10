Pourquoi Karim Benzema n’est pas présent à la cérémonie du Ballon d’Or ?

Invité par France Football pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, Karim Benzema ne sera pas de la partie.

Ce lundi, le monde du football se réunira au théâtre Châtelet de Paris pour l'une des cérémonies les plus prestigieuses du sport : la remise du Ballon d'Or 2023. Cependant, il y a une absence notable qui suscite des questions et des spéculations de la part des fans et des experts du football. Le détenteur du titre, Karim Benzema, ne sera pas présent à cet événement malgré sa nomination. Cette décision surprenante, ou du moins à moitié, laisse place à de nombreuses interrogations.

Benzema absent

Karim Benzema, qui a été couronné Ballon d'Or en 2022, a préféré ne pas répondre à l'invitation de France Football pour assister à la cérémonie. Alors qu'il aurait dû remettre le précieux trophée au prochain lauréat, il a choisi de rester en retrait. Cette décision peut sembler étrange au premier abord, mais elle peut être comprise à la lumière des récents événements.

Benzema a été sous les projecteurs de manière inattendue, non pas pour ses prouesses sur le terrain, mais en raison des attaques dont il a été la cible de la part de la sphère politique après sa prise de position sur la crise israélo-palestinienne. Ces attaques ont provoqué un tollé dans le monde du football, et il est possible que Benzema ait préféré éviter toute exposition médiatique intempestive en restant loin de la cérémonie.

Depuis l'été dernier, l'ancienne star du Real Madrid a choisi de mener une vie plus paisible en Arabie Saoudite. Sa décision de ne pas se rendre à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or peut être interprétée comme une tentative de préserver cette tranquillité et de ne pas se laisser entraîner dans la controverse qui l'a entouré.

Un acte pas isolé

Il est important de noter que ce n'est pas la première fois qu'un lauréat du Ballon d'Or décide de ne pas assister à la cérémonie de remise de l'année suivante. Cristiano Ronaldo et même Lionel Messi ont agi de la sorte par le passé, en raison de diverses raisons. En fait, l'année précédente, Messi, bien qu'étant à Paris en tant que joueur du PSG, n'avait pas assisté à la cérémonie après avoir été omis de la liste des nommés.

Trois joueurs sont en lice pour remporter l’édition de cette année. Il s’agit de Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé.