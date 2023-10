OL : Fabio Grosso prend enfin la parole après les incidents

Pris pour cible dimanche à Marseille, Fabio Grosso a pris la parole ce mardi. L’entraîneur de l’OL est revenu sur les incidents.

Dimanche dernier, le Vélodrome a été le théâtre d'un incident choquant qui a secoué le monde du football français. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été victime d'une attaque lorsque le bus de son équipe a été pris pour cible par des projectiles et des éclats. Touché par cet acte de violence, Grosso a été contraint de se faire soigner dans les couloirs du stade et n'était pas en mesure de diriger son équipe dans le match contre l'Olympique de Marseille. Conséquence, la rencontre a été reportée.

J'espère de tout cœur que ça servira de leçon

Ce mardi, l'entraîneur italien a pris la parole pour la première fois depuis l'incident, exprimant son émotion sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il a partagé un message poignant, condamnant fermement les événements survenus à Marseille « Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l'OL… Toujours. »

Ce message témoigne de la gravité de l'attaque subie par l'entraîneur et de son inquiétude quant aux conséquences de cet incident sur le football en général. Il exprime également sa gratitude envers les supporters et les personnes qui lui ont apporté leur soutien en cette période difficile.

L'attaque contre le bus de l'OL a suscité une vive émotion dans le monde du football, et de nombreuses personnalités du sport ont condamné cet acte de violence. Les autorités locales et les instances dirigeantes du football français ont également réagi en condamnant fermement l'incident tout en promettant de prendre des mesures pour prévenir de tels événements à l'avenir.