La grande annonce de Deschamps sur Zaïre-Emery

Le sélectionneur de l’équipe de France s’est prononcé sur la probable sélection de Warren Zaïre-Emery en sélection.

Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de 17 ans du Paris Saint-Germain, a attiré l’attention avec ses performances impressionnantes en début de saison. Il devrait honorer sa première sélection en équipe de France lors de la prochaine trêve internationale de novembre comme l’a révélé Didier Deschamps.

Zaïre- Emery en pôle position

Warren Zaïre-Emery, plus rapide que l’éclair. Chez les Bleuets en septembre pour sa première, il est rapidement promu capitaine de l’équipe de France espoirs par Thierry Henry en raison de ses performances exceptionnelles.

Cependant, ces dernières jours, la perspective de jouer pour l’équipe de France A ne semble plus être hors de portée pour le jeune joueur surtout après ces propos de Didier Deschamps. «Zaire-Emery ? Forcément (il est proche des Bleus) et ce n'est pas forcément lié au forfait d'Aurélien. Ça libère une place. Il me plait, et je l'ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde. Avec son âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et enchaîne les grandes performances. Il est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard. » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France sur la chaîne Équipe à son arrivée à la cérémonie du Ballon d’Or 2023 .

L'article continue ci-dessous

Le jeune milieu de terrain devrait profiter de l’absence d’Aurélien Tchouameni qui s’est blessé samedi dernier lors du Clasico avec le Real Madrid. Le milieu de terrain français, victime d’une fracture du 2e métatarse et sera absent pendant 6 semaines.

En 12 matchs toutes compétions confondues, Zaïre-Emery a délivré 5 passes décisives et a inscrit un but.