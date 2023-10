L’Arabie Saoudite désignée pays hôte de la Coupe du Monde 2034

L’Arabie Saoudite a été désignée ce mardi comme étant le pays organisateur de la Coupe du monde 2034.

Le président de la FIFAa, Gianni Infantino a révélé ce mardi, le pays organisateur de la Coupe du monde 2034.

L’Arabie Saoudite obtient l’organisation

Gianni Infantino, le président de la FIFA, vient d'officialiser l'identité du pays qui aura l'honneur d'organiser la Coupe du Monde en 2034. L'Australie, initialement en lice, s'est retirée de la course, laissant l'Arabie Saoudite comme seul candidat. L'annonce a été faite par le président de la FIFA lui-même sur son compte Instagram, confirmant ainsi le rêve de ce pays du Golfe de devenir l'hôte de l'un des plus grands événements sportifs au monde.

L'Arabie Saoudite a mis en avant son ambitieux projet d'investissement massif pour décrocher l'organisation de cette prestigieuse compétition. Cette décision vient s'inscrire dans le cadre d'une politique de modernisation et d'ouverture de l'Arabie Saoudite, qui souhaite devenir un acteur majeur du sport international.

Le Post d’Infantino

Le PLUS GRAND SPECTACLE SUR TERRE sera organisé par le Canada, Mexique et États-Unis en 2026 - en Amérique du Nord. Les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de la FIFA devraient se dérouler en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) - avec trois matches de célébration disputés en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) - en 2030 et en Asie (Arabie Saoudite) en 2034. Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans l'organisation des matchs du tournoi - cela rend le football véritablement mondial ! Les processus de candidature ont été approuvés par consensus via le Conseil de la FIFA – où les six confédérations sont représentées – après un dialogue constructif et de vastes consultations. Merci à tous ceux qui ont participé à cet échange positif. Le football unit le monde comme aucun autre sport, et la Coupe du Monde de la FIFA est la vitrine idéale pour un message d’unité et d’inclusion, tout en fournissant une illustration importante de la manière dont différentes cultures peuvent être ensemble et apprendre et mieux se comprendre. Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus divisé et agressif, nous montrons une fois de plus que le football, premier sport mondial, rassemble comme aucun autre. Nous avons tous besoin de ces occasions d’unité et les prochaines Coupes du Monde de la FIFA constituent une force unique pour le bien à cet égard.