WBC日本戦以外はどこで見れる？アメリカ、ドミニカ共和国、韓国戦の視聴方法

第6回ワールドベースボールクラシック(WBC2026)には、国・地域を代表する計20チームが参加する。

本記事では、WBC2026の侍ジャパン(野球日本代表)戦以外の試合の中継予定、視聴方法を紹介する。

WBC2026 日本戦以外の視聴方法は？

WBC2026は、2026年3月5日(木)から一次ラウンドが各地で開催。サンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プール上位2位以上が準々決勝へと進み、17日(火)に決勝が開催予定だ。

大会は、『Netflix』が全47試合を日本国内独占ライブ配信。侍ジャパン戦だけでなく、アメリカや韓国、キューバなど他国の試合もすべて視聴可能だ。

『Netflix』には「広告つきスタンダードプラン」「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」の3つのプランがあるが、どれでもWBC2026で見られる試合の数に違いはなく、開幕戦から決勝まで全試合が見放題。ただし、「広告つきスタンダードプラン」の場合は広告が流れる。

WBC2026の全出場チーム・プール分けは？

侍ジャパンはプールCで韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同組だ。各チームの招集メンバーはこちらの記事で紹介している。

プール分け一覧は以下の通り。

プールA

(プエルトリコ・サンフアン) プールB

(アメリカ・ヒューストン) プールC

(日本・東京) プールD

(アメリカ・マイアミ) プエルトリコ アメリカ 日本 ベネズエラ キューバ メキシコ 韓国 ドミニカ共和国 カナダ イタリア オーストラリア オランダ パナマ イギリス チェコ イスラエル コロンビア ブラジル チャイニーズ・タイペイ ニカラグア

WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金(非キャンペーン時)そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて非キャンペーン時の税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

【参加国情報】

【Netflix情報】