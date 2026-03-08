侍ジャパンWBC第3戦のオーストラリア戦はどこで見れる？テレビ放送/ネット配信予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、2026年3月8日(日)にプールCの第3戦が開催。侍ジャパン（野球日本代表）がオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表の試合視聴方法について詳しくまとめている。

WBCプールC第3戦、侍ジャパン(日本代表)とオーストラリア代表の一戦は、2026年3月8日(日)に東京ドームで開催される。

試合を映像で視聴できるのは「Netflix（ネットフリックス）」だけ

侍ジャパンvsオーストラリア戦を映像で視聴できるのは『Netflix（ネットフリックス）』一択となる。そもそも今回のWBC2026において、地上波テレビ（民放各局・NHK）、BS、CSは放映権を有しておらず、生中継することができない。同じくAmazon Prime VideoやDAZN、SPOTV NOWといった、通常では野球のライブ配信を行うネットサービスでもWBCは視聴できない。

2026年のWBCにおいては、『Netflix』が全47試合を独占ライブ配信するため、試合を映像で視聴するには事前にNetflixへの加入が必須となる。なお、試合中には追っかけ再生も可能。試合後には見逃し配信が視聴可能となる。

このため、『Netflix』以外の映像中継はなく、侍ジャパンvsオーストラリアの映像視聴はNetflix一択となる。

オーストラリア戦は天覧試合！テレビの大画面でも見られる？

侍ジャパンvsオーストラリアには、天皇陛下が観戦する「天覧試合」となる。野球の天覧試合としては60年ぶりの開催となり、記念すべき1日となりそうだが、残念ながら地上波やNHKでの中継は実施されない。前述の通り、Netflix（ネットフリックス）のみの配信となる。

テレビの画面でNetflixを視聴したい方は、主な3つの方法を試してみてほしい。

スマートテレビを利用する ：テレビ本体にNetflixアプリが内蔵されている場合、インターネットに接続してログインすればそのまま視聴可能である。

：テレビ本体にNetflixアプリが内蔵されている場合、インターネットに接続してログインすればそのまま視聴可能である。 ストリーミングデバイスを利用する ：Amazon Fire TV StickやChromecast、Apple TVなどの端末をテレビのHDMI端子に接続し、アプリ経由で視聴する。

：Amazon Fire TV StickやChromecast、Apple TVなどの端末をテレビのHDMI端子に接続し、アプリ経由で視聴する。 ゲーム機を利用する：PlayStationやXboxなどの対応ゲーム機からアプリをダウンロードして視聴する。

無料で楽しむならニッポン放送のラジオ中継だけ

「有料の配信サービスには登録せず、無料で試合の展開を知りたい」という場合、映像はないものの、ラジオ中継という選択肢がある。

ニッポン放送が侍ジャパンの全試合をラジオで生中継しており、スマートフォンアプリ「radiko（ラジコ）」を利用すれば、放送エリア内であれば無料で聴取可能だ。実況の声を頼りに、試合の臨場感を味わうことができる。

Netflix（ネットフリックス）のお得な視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

