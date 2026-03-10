侍ジャパンのWBC準々決勝はいつ？何時から？試合日程・開始時間・放送配信予定まとめ

侍ジャパン(野球日本代表)は3月15日(日)、「2026 ワールドベースボールクラシック™(WBC2026)」の準々決勝に臨む。

本記事では、侍ジャパン準々決勝の試合日時や視聴方法を紹介する。

侍ジャパンのWBC準々決勝はいつ？試合日程・開始時刻

WBC2026の1次ラウンド東京プール(プールC)を1位通過した侍ジャパンは、準々決勝でプールD・2位との対戦を予定。プレイボール時刻は日本時間3月15日(日)午前10:00予定、会場はアメリカのローンデポ・パークとなっている。

プールDでは、3月10日(火)時点でドミニカ共和国とベネズエラの準々決勝進出が決定済み。最終順位は決定していないが、侍ジャパンはどちらかと激突することとなる。

大会：2026 ワールドベースボールクラシック™ 準々決勝

対戦カード：侍ジャパン vs プールD・2位(ドミニカ共和国 or ベネズエラ)

開始日時：2026年3月15日(日)10:00

会場：ローンデポ・パーク(アメリカ)

侍ジャパンのWBC準々決勝の放送予定

侍ジャパンのWBC準々決勝は、ネット『Netflix』が独占ライブ配信。地上波テレビ放送など、その他のプラットフォームによる生中継は予定されてない。

侍ジャパン戦だけでなく、『Netflix』はWBC2026の全試合を独占ライブ配信予定だ。

試合日 プレイボール時刻 テレビ放送 ネット配信 3月10日(日) 午前10:00 なし Netflix独占

(午前9時00分～)

※すべて日本時間。

※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびNetflix公式サイトをご確認ください。

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

侍ジャパン｜WBC2026招集メンバー・ロースター

背番号 ポジション 名前 所属 13 投手 宮城大弥 オリックス・バファローズ 14 投手 伊藤大海 北海道日本ハムファイターズ 15 投手 大勢 読売ジャイアンツ 17 投手 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス 18 投手 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 19 投手 菅野智之 コロラド・ロッキーズ 22 投手 隅田知一郎 埼玉西武ライオンズ 24 投手 金丸夢斗 中日ドラゴンズ 26 投手 種市篤暉 千葉ロッテマリーンズ 28 投手 高橋宏斗 中日ドラゴンズ 46 投手 藤平尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 投手 曽谷龍平 オリックス・バファローズ 57 投手 北山亘基 北海道日本ハムファイターズ 66 投手 松本裕樹 福岡ソフトバンクホークス 4 捕手 若月健矢 オリックス・バファローズ 12 捕手 坂本誠志郎 阪神タイガース 27 捕手 中村悠平 東京ヤクルトスワローズ 2 内野手 牧秀悟 横浜DeNAベイスターズ 3 内野手 小園海斗 広島東洋カープ 5 内野手 牧原大成 福岡ソフトバンクホークス 6 内野手 源田壮亮 埼玉西武ライオンズ 7 内野手 佐藤輝明 阪神タイガース 25 内野手 岡本和真 トロント・ブルージェイズ 55 内野手 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 8 外野手 近藤健介 福岡ソフトバンクホークス 20 外野手 周東佑京 福岡ソフトバンクホークス 23 外野手 森下翔太 阪神タイガース 34 外野手 吉田正尚 ボストン・レッドソックス 51 外野手 鈴木誠也 シカゴ・カブス 16 指名打者 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

