2026年のWBC(ワールドベースボールクラシック)が、3月18日(水)に閉幕を迎える。

本記事では、次回のWBC開催年や開催地、実施概要をまとめて紹介する。

次回のWBCは何年後？

2006年に初開催されたWBCは、以降は3～4年ごとに開催(新型コロナウイルス禍で2020年予定だった第5回大会は2023年へ延期)。2026年の第6回大会は3月5日(木)～18日(水)にかけて開催されている。

しかし、次回のWBCは開催日程が未定。2029年または2030年の開催が予想されているが、2028年のロサンゼルス・オリンピックで野球競技が行われる予定のため、MLB所属選手の大会派遣の兼ね合いで日程の調整が必要となる可能性も指摘されている。

次回のWBC開催地はどこ？

2026年大会同様、次回のWBCでも1次ラウンドが世界各地で行われ、準々決勝・決勝ラウンドから集中開催というフォーマットになる可能性は高い。その場合、準々決勝・決勝ラウンドは過去に開催実績のある日本やアメリカなどでの実施が有力視される。

決勝戦については、過去すべての大会でアメリカが舞台となっている。ただし、次回に当たる第7回大会に関する公式発表はされておらず、現時点で参考にできる情報は少ない。

過去のWBC開催年と開催地は以下の通り。

大会 開催年 決勝戦の開催地 第1回大会 2006年 ペトコ・パーク

(アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ) 第2回大会 2009年 ドジャー・スタジアム

(アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス) 第3回大会 2013年 AT&Tパーク

(アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ) 第4回大会 2017年 ドジャー・スタジアム

(アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス) 第5回大会 2023年 ローンデポ・パーク

(アメリカ・フロリダ州マイアミ) 第6回大会 2026年 ローンデポ・パーク

(アメリカ・フロリダ州マイアミ) 第7回大会 未定 未定

WBC2026決勝は3/18開催！

WBC2026の決勝戦は日本時間3月18日(水)午前9:00にローンデポ・パークでプレイボールを予定。試合の模様は『Netflix(ネットフリックス)』で独占ライブ配信される。

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[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

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ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

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