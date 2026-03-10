侍ジャパン(野球日本代表)のWBC2026準々決勝の対戦相手は、プールDの最終順位によって決定する。

本記事では、プールDの状況を整理して紹介する。

侍ジャパン 準々決勝の対戦カードは？

WBC2026の1次ラウンド東京プール(プールC)を1位通過した侍ジャパンは、日本時間3月15日(日)午前10:00からローンデポ・パーク(アメリカ)で開催予定の準々決勝で、プールD・2位との対戦を予定している。

プールDではドミニカ共和国とベネズエラが準々決勝進出を決めており、侍ジャパンはどちらかと対戦することとなる。

プールDの順位はいつ決定する？

プールDでは、最終戦を待たずしてドミニカ共和国とベネズエラがともに3戦全勝し、2位以上を確定させた。その他のチームがドミニカ共和国またはベネズエラと勝利数で並ぶ可能性はないため、1位と2位の順位はドミニカ共和国とベネズエラの直接対決結果で決定する。

そして、そのドミニカ共和国とベネズエラの直接対決は、日本時間2026年3月12日(木)午前9:00にプレイボールを予定。条件はシンプルで、負けた方が2位となり、日本と準々決勝で激突することとなる。

▶プールDの全試合結果・日程・順位はこちら

プールD順位決定に関する試合

対戦カード：ベネズエラ vs ドミニカ共和国

開始日時：2026年3月12日(木)午前9:00

会場：ローンデポ・パーク(アメリカ)

中継：Netflix

※敗れたチームが2位となり、準々決勝で侍ジャパンと対戦。

ドミニカ共和国のメンバー一覧

Getty Images

背番号 ポジション 名前 所属 7 投手 サンディ・アルカンタラ マイアミ・マーリンズ 31 投手 エルビス・アルバラード アスレチックス 40 投手 ルイス・セベリーノ アスレチックス 43 投手 ワスカル・ブラゾバン ニューヨーク・メッツ 44 投手 セランソニー・ドミンゲス シカゴ・ホワイトソックス 45 投手 アブナー・ウリーベ ミルウォーキー・ブルワーズ 53 投手 カルロス・エステベス カンザスシティ・ロイヤルズ 54 投手 アルバート・アブレイユ 中日ドラゴンズ 59 投手 ワンディ・ペラルタ サンディエゴ・パドレス 60 投手 デニス・サンタナ ピッツバーグ・パイレーツ 61 投手 クリストファー・サンチェス フィラデルフィア・フィリーズ 63 投手 エドウィン・ウセタ タンパベイ・レイズ 65 投手 グレゴリー・ソト ピッツバーグ・パイレーツ 66 投手 ブライアン・ベイオ ボストン・レッドソックス 75 投手 カミロ・ドバル ニューヨーク・ヤンキース 28 捕手 オースティン・ウェルズ ニューヨーク・ヤンキース 50 捕手 オーガスティン・ラミレス マイアミ・マーリンズ 1 内野手 ジェレミー・ペーニャ ヒューストン・アストロズ 2 内野手 ヘラルド・ペルドモ アリゾナ・ダイヤモンドバックス 3 内野手 マニー・マチャド サンディエゴ・パドレス 4 内野手 ケーテル・マルテ アリゾナ・ダイヤモンドバックス 13 内野手 ジュニオール・カミネロ タンパベイ・レイズ 14 内野手 アーメッド・ロザリオ ニューヨーク・ヤンキース 27 内野手 ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア トロント・ブルージェイズ 41 内野手 カルロス・サンタナ アリゾナ・ダイヤモンドバックス 5 外野手 ヨハン・ロハス フィラデルフィア・フィリーズ 15 外野手 オニール・クルーズ ピッツバーグ・パイレーツ 22 外野手 フアン・ソト ニューヨーク・メッツ 23 外野手 フェルナンド・タティス・ジュニア サンディエゴ・パドレス 44 外野手 フリオ・ロドリゲス シアトル・マリナーズ

ベネズエラ代表のメンバー一覧

Getty Images

背番号 ポジション 名前 所属 20 投手 カルロス・グスマン ニューヨーク・メッツ傘下 29 投手 ダニエル・パレンシア シカゴ・カブス 30 投手 アンドレス・マチャド オリックス・バファローズ 34 投手 アントニオ・センザテーラ コロラド・ロッキーズ 37 投手 エマニュエル・デヘスス デトロイト・タイガース傘下 46 投手 ホセ・アルバラード フィラデルフィア・フィリーズ 48 投手 ヘルマン・マルケス FA（元コロラド・ロッキーズ） 49 投手 パブロ・ロペス ミネソタ・ツインズ 52 投手 エドゥアルド・ロドリゲス アリゾナ・ダイヤモンドバックス 54 投手 ケイダー・モンテロ デトロイト・タイガース 55 投手 ランヘル・スアレス ボストン・レッドソックス 61 投手 アンヘル・セルパ ミルウォーキー・ブルワーズ 63 投手 オダニエル・モスケダ ピッツバーグ・パイレーツ傘下 64 投手 リカルド・サンチェス ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ 70 投手 ホセ・ブット サンフランシスコ・ジャイアンツ 83 投手 エドゥアルド・バサード シアトル・マリナーズ 94 投手 ヨエンドリス・ゴメス タンパベイ・レイズ 13 捕手 サルバドール・ペレス カンザスシティ・ロイヤルズ 23 捕手 ウィリアム・コントレラス ミルウォーキー・ブルワーズ 0 内野手 アンドレス・ヒメネス トロント・ブルージェイズ 2 内野手 ルイス・アラエス サンフランシスコ・ジャイアンツ 7 内野手 エウヘニオ・スアレス シンシナティ・レッズ 14 内野手 エセキエル・トーバー コロラド・ロッキーズ 23 内野手 マイケル・ガルシア カンザスシティ・ロイヤルズ 25 内野手 グレイバー・トーレス デトロイト・タイガース 40 内野手 ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス 1 外野手 ジャクソン・チョーリオ ミルウォーキー・ブルワーズ 4 外野手 ハビアー・サノハ マイアミ・マーリンズ 16 外野手 ウィルヤー・アブレイユ ボストン・レッドソックス 21 外野手 ロナルド・アクーニャ アトランタ・ブレーブス

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

