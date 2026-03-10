Goal.com
venezuela dominica japan(C)Getty images
Tsutomu Maeda

WBCプールDの順位はいつ決定する？侍ジャパンの準々決勝カードはドミニカ共和国、ベネズエラ？

侍ジャパン(野球日本代表)のWBC準々決勝の対戦相手はドミニカ共和国とベネズエラのどっち？プールDの順位決定日や状況、各国選手を紹介。

侍ジャパン(野球日本代表)のWBC2026準々決勝の対戦相手は、プールDの最終順位によって決定する。

本記事では、プールDの状況を整理して紹介する。

侍ジャパン 準々決勝の対戦カードは？

WBC2026の1次ラウンド東京プール(プールC)を1位通過した侍ジャパンは、日本時間3月15日(日)午前10:00からローンデポ・パーク(アメリカ)で開催予定の準々決勝で、プールD・2位との対戦を予定している。

プールDではドミニカ共和国とベネズエラが準々決勝進出を決めており、侍ジャパンはどちらかと対戦することとなる。

プールDの順位はいつ決定する？

プールDでは、最終戦を待たずしてドミニカ共和国とベネズエラがともに3戦全勝し、2位以上を確定させた。その他のチームがドミニカ共和国またはベネズエラと勝利数で並ぶ可能性はないため、1位と2位の順位はドミニカ共和国とベネズエラの直接対決結果で決定する。

そして、そのドミニカ共和国とベネズエラの直接対決は、日本時間2026年3月12日(木)午前9:00にプレイボールを予定。条件はシンプルで、負けた方が2位となり、日本と準々決勝で激突することとなる。

▶プールDの全試合結果・日程・順位はこちら

プールD順位決定に関する試合

  • 対戦カード：ベネズエラ vs ドミニカ共和国
  • 開始日時：2026年3月12日(木)午前9:00
  • 会場：ローンデポ・パーク(アメリカ)
  • 中継：Netflix

※敗れたチームが2位となり、準々決勝で侍ジャパンと対戦。

ドミニカ共和国のメンバー一覧

dominicanGetty Images

背番号ポジション名前所属
7投手サンディ・アルカンタラマイアミ・マーリンズ
31投手エルビス・アルバラードアスレチックス
40投手ルイス・セベリーノアスレチックス
43投手ワスカル・ブラゾバンニューヨーク・メッツ
44投手セランソニー・ドミンゲスシカゴ・ホワイトソックス
45投手アブナー・ウリーベミルウォーキー・ブルワーズ
53投手カルロス・エステベスカンザスシティ・ロイヤルズ
54投手アルバート・アブレイユ中日ドラゴンズ
59投手ワンディ・ペラルタサンディエゴ・パドレス
60投手デニス・サンタナピッツバーグ・パイレーツ
61投手クリストファー・サンチェスフィラデルフィア・フィリーズ
63投手エドウィン・ウセタタンパベイ・レイズ
65投手グレゴリー・ソトピッツバーグ・パイレーツ
66投手ブライアン・ベイオボストン・レッドソックス
75投手カミロ・ドバルニューヨーク・ヤンキース
28捕手オースティン・ウェルズニューヨーク・ヤンキース
50捕手オーガスティン・ラミレスマイアミ・マーリンズ
1内野手ジェレミー・ペーニャヒューストン・アストロズ
2内野手ヘラルド・ペルドモアリゾナ・ダイヤモンドバックス
3内野手マニー・マチャドサンディエゴ・パドレス
4内野手ケーテル・マルテアリゾナ・ダイヤモンドバックス
13内野手ジュニオール・カミネロタンパベイ・レイズ
14内野手アーメッド・ロザリオニューヨーク・ヤンキース
27内野手ブラディミール・ゲレーロ・ジュニアトロント・ブルージェイズ
41内野手カルロス・サンタナアリゾナ・ダイヤモンドバックス
5外野手ヨハン・ロハスフィラデルフィア・フィリーズ
15外野手オニール・クルーズピッツバーグ・パイレーツ
22外野手フアン・ソトニューヨーク・メッツ
23外野手フェルナンド・タティス・ジュニアサンディエゴ・パドレス
44外野手フリオ・ロドリゲスシアトル・マリナーズ

ベネズエラ代表のメンバー一覧

venezuela Getty Images

背番号ポジション名前所属
20投手カルロス・グスマンニューヨーク・メッツ傘下
29投手ダニエル・パレンシアシカゴ・カブス
30投手アンドレス・マチャドオリックス・バファローズ
34投手アントニオ・センザテーラコロラド・ロッキーズ
37投手エマニュエル・デヘススデトロイト・タイガース傘下
46投手ホセ・アルバラードフィラデルフィア・フィリーズ
48投手ヘルマン・マルケスFA（元コロラド・ロッキーズ）
49投手パブロ・ロペスミネソタ・ツインズ
52投手エドゥアルド・ロドリゲスアリゾナ・ダイヤモンドバックス
54投手ケイダー・モンテロデトロイト・タイガース
55投手ランヘル・スアレスボストン・レッドソックス
61投手アンヘル・セルパミルウォーキー・ブルワーズ
63投手オダニエル・モスケダピッツバーグ・パイレーツ傘下
64投手リカルド・サンチェスラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
70投手ホセ・ブットサンフランシスコ・ジャイアンツ
83投手エドゥアルド・バサードシアトル・マリナーズ
94投手ヨエンドリス・ゴメスタンパベイ・レイズ
13捕手サルバドール・ペレスカンザスシティ・ロイヤルズ
23捕手ウィリアム・コントレラスミルウォーキー・ブルワーズ
0内野手アンドレス・ヒメネストロント・ブルージェイズ
2内野手ルイス・アラエスサンフランシスコ・ジャイアンツ
7内野手エウヘニオ・スアレスシンシナティ・レッズ
14内野手エセキエル・トーバーコロラド・ロッキーズ
23内野手マイケル・ガルシアカンザスシティ・ロイヤルズ
25内野手グレイバー・トーレスデトロイト・タイガース
40内野手ウィルソン・コントレラスボストン・レッドソックス
1外野手ジャクソン・チョーリオミルウォーキー・ブルワーズ
4外野手ハビアー・サノハマイアミ・マーリンズ
16外野手ウィルヤー・アブレイユボストン・レッドソックス
21外野手ロナルド・アクーニャアトランタ・ブレーブス

0