天皇陛下が直接試合を観戦される「天覧試合」。大相撲や武道などで馴染みのある言葉だが、実は野球においても歴史のターニングポイントとなる重要な試合で行われてきた。
本記事では、2026年のWBCで60年ぶりに実現するプロ野球の天覧試合についての詳細と、球史に刻まれた過去の開催試合一覧を紹介する。
野球の天覧試合は何年ぶりか？
プロの選手が出場する野球の天覧試合は、2026年3月8日（日）に開催される「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表対オーストラリア代表（東京ドーム）」での実施が、実に60年ぶりとなる。
プロ野球界における天覧試合は、1966年の日米野球（全日本対ドジャース）以来行われていなかった。今回のWBCにおける天覧試合は、今上天皇（徳仁陛下）の即位後初の野球観戦であり、日本中が熱狂する国際大会での歴史的な実現となる。
天覧試合とは？
Getty Images
天覧試合（てんらんじあい）とは、天皇が直接観戦する武術やスポーツの競技会のことである。皇族が観戦される場合は「台覧試合（たいらんじあい）」と呼ばれる。日本の野球界においては、その時代のスター選手たちが劇的なプレーを見せており、単なる試合を超えた「歴史的な名勝負」として語り継がれてきた。
過去の野球天覧試合一覧
これまで野球において「天覧試合」として記録されている主な試合は以下の通りである。
|試合日
|大会・試合名
|会場
|備考
|1929年5月29日
|東京六大学野球 早慶戦
|神宮球場
|野球界初の天覧試合。昭和天皇がご観戦。アマチュアスポーツの熱気を示す象徴的な出来事であった
|1959年6月25日
|プロ野球公式戦 巨人 対 阪神
|後楽園球場
|プロ公式戦としては史上唯一。王貞治と長嶋茂雄の「ONアベック弾」が飛び出し、最後は長嶋のサヨナラ本塁打で決着した伝説の一戦
|1966年11月6日
|日米野球 全日本 対 ドジャース
|後楽園球場
|昭和天皇・香淳皇后がご観戦。長らくプロ野球選手が出場する最後の天覧試合となっていた
|2014年7月22日
|第85回都市対抗野球大会
|東京ドーム
|上皇陛下（当時の天皇陛下）がご観戦。天皇の都市対抗野球観戦は1959年以来55年ぶりであった
|2026年3月8日
|WBC 日本 対 オーストラリア
|東京ドーム
|プロ野球の天覧試合としては、1966年以来となる実に60年ぶりの開催
天覧試合は、ただの名誉ある一戦というだけでなく、1959年の長嶋茂雄のサヨナラ本塁打に代表されるように、なぜか「野球の神様」が降りてきたかのような劇的な展開になることが多い。60年ぶりの天覧試合となる2026年WBCの舞台でも、球史に残る新たな伝説が生まれることが期待されている。
