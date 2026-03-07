WBC韓国代表は強い？戦力分析と注目の招集選手プロフィール一覧

熱戦が繰り広げられる2026年の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表（侍ジャパン）の宿敵として、国際大会で幾度となく激闘を演じてきたのが韓国代表である。過去3大会連続で1次ラウンド敗退という苦汁を舐めている韓国だが、今大会はメジャーリーグ傘下でプレーする「血統（ルーツ）選手」を積極的に招集するなど、なりふり構わぬ強化策に打って出た。果たして、今年の韓国代表は本当に強いのか？本記事では、最新の戦力分析からチームの強みと弱点を徹底解剖するとともに、注目すべき招集選手のプロフィールを一覧で紹介する。
2026年WBC韓国代表の現在地：ズバリ強いのか？
結論から言えば、今大会の韓国代表は「世界トップクラスの強豪国に肉薄する、決して侮れないダークホース」という位置づけである。世界の大手ブックメーカーなどの予想では、全体で7〜8位圏内と評価されている。
韓国代表は過去3大会（2013、2017、2023年）連続で1次ラウンド敗退という屈辱を味わっており、野球熱の高い国内からのプレッシャーも非常に大きい。今大会は新監督であるリュ・ジヒョン（柳志炫）が指揮を執り、「強豪復活」を懸けた背水の陣となる。
戦力分析：明確な強みと抱える不安要素
強み：血統（ルーツ）選手の積極招集とMLB組の融合
今大会の最大の特徴は、WBCの規定を活かし、韓国にルーツを持つメジャーリーガーやマイナーリーガーを積極的に招集した点だ。デーン・ダニング（投手）、シェイ・ウィットコム（内野手）、ジャーメイ・ジョーンズ（外野手）らが加わり、チームのフィジカルとパワーが底上げされた。さらに、イ・ジョンフ（ジャイアンツ）やキム・ヘソン（ドジャース）といったMLB組に、キム・ドヨン（起亜）のようなKBO（韓国プロ野球）の若き大砲が融合し、打線の破壊力は過去大会と比較しても見劣りしない。
弱点：絶対的エースの不在と主力内野手のケガ
懸念材料は投手陣である。かつての全盛期のリュ・ヒョンジンやキム・グァンヒョンのような「この1試合を確実に任せられる、脂の乗った絶対的先発エース」が不足している。リュ・ヒョンジン本人はベテランとして代表復帰を果たし精神的支柱となるが、若手主体の投手陣が国際大会の重圧にどこまで耐えられるかが鍵となる。また、攻守の要であるキム・ハソン（パドレス）が負傷により欠場となったことは、内野の守備力と機動力において大きな痛手だ。さらに、大会直前になってリリーフとして期待されていたライリー・オブライエン（カージナルス）らが負傷辞退するなど、投手陣の台所事情はやや苦しい状態にある。
2026年WBC 韓国代表 招集選手一覧と主要プロフィール
【投手】
- リュ・ヒョンジン（ハンファ）：背番号99。MLB通算78勝を誇り、2019年には最優秀防御率にも輝いた大ベテラン左腕。精神的支柱として若い投手陣を牽引する。
- デーン・ダニング（マリナーズ傘下AAA）：背番号33。韓国系の血を引き、MLBで先発として実績のある右腕。韓国ローテーションの柱として期待される。
- コ・ウソク（タイガース傘下AAA）：背番号19。最速150キロ台後半の直球を武器とする剛腕リリーバー。
- クァク・ビン（斗山）：背番号47。KBOを代表する本格派右腕。
- コ・ヨンピョ（KT）：背番号1。変則的なアンダースローから多彩な変化球を操り、相手打線を翻弄する。
- その他招集投手：チョ・ビョンヒョン、キム・ヨンギュ、ソン・ジュヨン、ソ・ヒョンジュン、ノ・ギョンウン、ユ・ヨンチャン、パク・ヨンヒョン、チョン・ウジュ、キム・テギョン、ソン・スンギ
【捕手】
- パク・ドンウォン（LG）：背番号27。パンチ力のある打撃が魅力のベテラン捕手。
- チェ・ジェフン（ハンファ）：背番号13。安定したリードで投手陣を支える。
- 【内野手】
- キム・ヘソン（ドジャース）：背番号3。2025年からドジャースに加入。シュアな打撃と卓越した走力が持ち味で、チャンスメーカーとして機能する。
- キム・ドヨン（起亜）：背番号5。KBOの「ネクスト・スーパースター」。トリプルスリーを狙える圧倒的な身体能力を持つ若き大砲。
- シェイ・ウィットコム（アストロズ）：背番号10。韓国人の母を持つ。2024年にメジャーデビューし、パンチ力のある右打者として中軸を担う。
- その他招集内野手：ムン・ボギョン、シン・ミンジェ、ノ・シファン、キム・ジュウォン
【外野手】
- イ・ジョンフ（ジャイアンツ）：背番号22。韓国球界の至宝であり、代表の顔。広角に打ち分ける天才的なバットコントロールが光る。
- ジャーメイ・ジョーンズ（タイガース）：背番号15。韓国系の血を引く外野手。メジャーでの経験を活かし、チームに活力を与える。
- その他招集外野手：パク・ヘミン、アン・ヒョンミン、ムン・ヒョンビン、ク・ジャウク
