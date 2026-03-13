第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、1次ラウンドの全日程が終了し、3月14日(土)から決勝ラウンドが開催される。

本記事では、WBC2026の準々決勝以降から変更される主なールを紹介する。

WBC2026準々決勝以降で変更される主なルールは？

■投球制限

1次ラウンドでは1試合の上限投球数は65球までに制限されていたが、準々決勝以降は緩和される。準々決勝の上限投球数は80球まで、準決勝以降は95球までとなる。

ただし、投球間隔は1次ラウンドと同様で、50球以上投球した場合、最低でも中4日間の休養が必要。30球以上の投球または連続登板した場合、最低でも中1日の休養が必要となる。その他、投球制限に関連するルールとして、前回同様にワンポイントリリーフも禁止されており、登板した際は打者3人を抑えるか、イニングを終了させる必要がある。

■コールドゲーム

1次ラウンドではコールドゲームルールも採用され、侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイ代表戦で7回コールドの13対0で勝利した。しかし、準々決勝以降ではコールドゲームは成立せず、点差にかかわらず9イニングまで実施することになる。

■リプレイレビュー

審判の判定に異議がある場合、各チームはリプレイレビューを要請できる。1次ラウンドでは1回まで認められており、準々決勝でも同様に1回までで、1回失敗するまでチャレンジできる。しかし、準決勝以降では2回認められており、2回失敗するまでチャレンジが可能だ。

WBC2026のルール・レギュレーションは？

WBC2026では、日本プロ野球（NPB）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）とは異なるルールが採用されている。今大会の1次ラウンドから採用されているルールは以下の通り。

■タイブレーク

試合の長時間化を防ぐために、WBCではタイブレークが導入される。前回大会では9回終了時に同点だった場合にノーアウト1塁2塁で10回以降のイニングを開始していたが、今大会ではMLBのレギュラーシーズン同様にノーアウト2塁の状態で行われる。

■ピッチクロック

試合時間短縮のために今大会から導入されるピッチクロック。投手は走者なしの場合15秒以内、走者ありの場合18秒以内に投球しなければならない。仮に時間がオーバーした場合、1ボールがカウントされる。打者にも同様にこのルールが適応され、ピッチクロック残り8秒になるまでに打席準備を完了しなければならず、違反した場合は1ストライクがカウントされる。

■ベースサイズの変更

WBCではベースサイズが拡大。MLB同様に一辺当たり18インチ（45.7センチ）のベースが使用され、NBPよりも各辺が3インチ（7.3センチ）拡大した。

■牽制数の制限

1打者に対して2度走者への牽制が認められており、3度目でアウトにできなければボークと判定される。

■ピッチコム

ピッチコムは、投手・捕手間のサインを電子的に伝達する機器で、今大会から使用される。ピッチコムにより、サイン盗み防止やサイン交換の時間短縮が期待される。

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】