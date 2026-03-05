第6回WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)が、3月5日(木)～18(水)にかけて行われる。
本記事では、WBC2026における野球日本代表(侍ジャパン)戦のテレビ中継予定および放送の有無を紹介する。
WBC2026日本戦のテレビ中継予定は？地上波はある？
日本戦を含むWBC2026の全試合は、『Netflix』が独占ライブ配信を予定。このため、地上波民放各局やNHK、BS・CS衛星放送によるテレビ中継は行われない。
とはいえ、『Netflix』は対応するスマートテレビやFire TV Stickなどのストリーミングデバイス、PlayStation 5などのゲーム機、スマホのキャスト機能を通じてテレビで視聴することも可能。もちろん、PCやスマホ、タブレットでそのまま外出先などでも楽しむこともできる。
その他、録画放送についてもテレビ各局では実施されず。『Netflix』のアーカイブでのみ試合を見逃し視聴することができる。
|チャンネル
|形態
|生中継
|録画放送
|Netflix
|ネット
|〇
|〇
|民放各局
|地上波テレビ
|×
|×
|NHK
|地上波・衛星放送
|×
|×
|衛星各局(BS・CS)
|衛星放送
|×
|×
|TVer
|ネット
|×
|×
|DAZN
|ネット
|×
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|×
|TVer
|ネット
|×
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|×
Netflix以外の視聴方法はない？WBC関連コンテンツは？
Netflix
WBC2026の日本戦を『Netflix』以外で視聴する方法はない。『Netflix』は「2026年3月5日（木）から3月18日（水）まで開催される2026 ワールドベースボールクラシックの全47試合を、日本国内でライブ配信します」と発表しており、日本戦以外についても同様だ。
なお、『Netflix』では当日のライブ配信や終了した試合の見逃し配信、関連するドキュメンタリー作品が充実。特にNetflixドキュメンタリーシリーズ「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」は侍ジャパンの監督や選手、対戦国など、当事者たちへの徹底取材で紐解く全4話の構成となっており、もちろん追加料金なしの見放題で視聴可能となっている。
その他、過去大会のダイジェストやWBC2026に参加する全20カ国の情報を予習できる「2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介」など、『Netflix』ならではのハイクオリティなオリジナル作品が盛りだくさんとなっている。
DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実
ワールドベースボールクラシックの歴史に刻まれた“伝説の瞬間”のこれまで明かされなかった真実を、侍ジャパンの監督や選手、対戦国など、当事者たちへの徹底取材で紐解く。
- 出演：渡辺謙、二宮和也
- エンディングテーマ：稲葉浩志「タッチ」
- 制作プロダクション：日テレ アックスオン
- 企画・製作：Netflix
- 2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信
- 配信スケジュール：2月19日(木)Ep1&2、2月27日(金)Ep3&4
- 各話タイトル：
Ep1：大谷vsトラウト 6球の真実
Ep2：宿命のライバル 日韓戦の真実
Ep3：疑惑の判定の真実
Ep4：3連覇が消えた悲劇の真実
ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト
ワールドベースボールクラシックの過去5大会の軌跡をたどる。日本が初代王者となった2006年に始まり、数々の圧巻のプレー、そして2023年大会の伝説のドラマまでを余すことなく伝える。世界各地で開催された予選・本戦を、新たに収録した日本語ナレーションで振り返る。
- ナレーション：梶裕貴、内山昂輝、花江夏樹
- 2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信
2026 ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールA～D紹介
2026 ワールドベースボールクラシックの出場国、開催都市、スタジアム、そしてフィールドに立つ選手たちの魅力を紹介する。
- ナレーション：宮野真守
- 2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信
結束! 侍ジャパン
トップチームのみならず大学代表やU-18、女子代表など全カテゴリーの野球日本代表の活動に焦点を当てる野球日本代表侍ジャパンの公認番組を配信。ダイジェストによる試合の振り返りはもちろん、形にとらわれないドキュメンタリーなどで、日の丸を背負う選手たち、スタッフに迫る。
- 企画・製作：J SPORTS
- 著作：NPBエンタープライズ
- 2026年2月19日(木)よりNetflixにて配信
村上宗隆ドキュメンタリー MUNE -Let's get to work-
2026年シーズンからMLBに活躍の場を移す村上宗隆に密着。怪我に見舞われながらも驚異的なペースで本塁打を量産した日本でのラストシーズンと、MLBへの挑戦の軌跡をたどるドキュメンタリー。
- 出演：村上宗隆
- ナレーション：高良健吾
- 企画・製作・著作：吉本興業
- 2026年2月19日(木)よりNetflixにて独占配信中
WBC2026｜日本戦の中継予定・配信スケジュール
『Netflix』におけるWBC2026日本戦の配信スケジュールは以下の通り。実況・解説についても豪華な面々が揃っている。
Netflixの日本戦中継情報
|開始日時
|対戦カード
|実況
|解説
|2026年3月6日(金)
19:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 日本
|平川健太郎
|黒田博樹
高橋由伸
|2026年3月7日(土)
19:00
|日本 vs 韓国
|山本健太
|中田翔
和田毅
|2026年3月8日(日)
19:00
|日本 vs オーストラリア
|平川健太郎
|黒田博樹
内川聖一
|2026年3月10日(火)
19:00
|日本 vs チェコ
|山本健太
|岩隈久志
鳥谷敬
Netflixのおすすめ視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
