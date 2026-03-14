侍ジャパン(野球日本代表)は本日3月15日(日)、WBC2026の準々決勝に臨む。

本記事では、侍ジャパンの今日の試合予定、地上波中継・テレビ放送スケジュールを紹介する。

侍ジャパン 今日(3/15)の試合予定

Getty Images

侍ジャパンは2026年3月15日(日)、準々決勝でベネズエラ代表とローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)で対戦。プレイボールは日本時間の午前10:00予定となっている。

この試合に勝利したチームは、準決勝でイタリア代表vsプエルトリコ代表の勝者と対戦することとなる。

侍ジャパン 今日(3/15)の地上波中継・テレビ放送はある？

侍ジャパンの準々決勝、ベネズエラ戦を含むWBC2026の全試合は『Netflix(ネットフリックス)』が独占ライブ配信する。このため、地上波中継およびテレビ放送は行われない。『TVer』などその他のネット配信プラットフォームでの中継も予定されていない。

開始日時 対戦カード 中継 3/15(日)午前10:00 【準々決勝】

侍ジャパン vs ベネズエラ代表 【テレビ】

なし 【ネット】

Netflix

※すべて日本時間。

侍ジャパンの対戦相手情報・予告先発は？

プールCを全勝の首位で通過した侍ジャパンに対し、ベネズエラは3勝1敗の2位でプールDを突破。一発勝負の準々決勝に向けて、侍ジャパンは初戦以来の登板となるエース・山本由伸を先発させる見込み。対するベネズエラは、オマー・ロペス監督がMLBレッドソックスに所属するレンジャー・スアレスのスターター起用を明言。R・スアレスはフィラデルフィア･フィリーズ所属当時、昨年のプレーオフで大谷翔平を3打数無安打に抑えたことでも知られている。

両チームの予告先発および今大会戦績は以下の通り。

侍ジャパンvsベネズエラ 予告先発

侍ジャパン：山本由伸

ベネズエラ：レンジャー・スアレス

※先発は予想。実際の起用とは異なる場合があります。

侍ジャパン・ベネズエラ 今大会成績

ラウンド 侍ジャパン ベネズエラ 1次ラウンド

第1戦 0〇13

vsチャイニーズ・タイペイ 6〇2

vsオランダ 1次ラウンド

第2戦 8〇6

vs韓国 11〇3

vsイスラエル 1次ラウンド

第3戦 4〇3

vsオーストラリア 4〇0

vsニカラグア 1次ラウンド

第4戦 9〇0

vsチェコ 5●7

vsドミニカ共和国

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