20260302 Paul Skenes(C)Getty images
Tsutomu Maeda

アメリカ代表 WBC2026の先発ローテーションは？MLB選手の起用は？

WBC2026におけるアメリカ代表の先発投手ローテーションを紹介。MLB(メジャーリーグベースボール)選手の起用はどうなる？

アメリカ代表が出場するWBCが、2026年3月5日(木)に開幕を迎える。

本記事では、アメリカ代表の先発ローテーションを紹介する。

WBC2026 アメリカ代表の試合日程は？

WBC2026は3月5日(木)に1次ラウンドが開幕。アメリカ代表は7日(土)にブラジル、8日(日)にイギリス、10日(火)にメキシコ、12日(水)にイタリアと対戦する。

いずれの試合も『Netflix』で独占ライブ配信予定だ。

試合日対戦カード会場
2026年3月7日(土)
10:00		アメリカ vs ブラジルダイキン・パーク（アメリカ）
2026年3月8日(日)
10:00		イギリス vs アメリカダイキン・パーク（アメリカ）
2026年3月10日(火)
9:00		メキシコ vs アメリカダイキン・パーク（アメリカ）
2026年3月11日(水)
10:00		イタリア vs アメリカダイキン・パーク（アメリカ）

アメリカ代表の先発ローテーションは？MLB選手の起用は…

WBC2026に向けたアメリカ代表の先発ローテーションは、MLB公式サイト『MLB.com』が3月2日に掲載。初戦でローガン・ウェブ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)が先陣を切ると、第2戦では2024年サイ・ヤング賞のタリク・スクーバル(デトロイト・タイガース)、第3戦では2025年サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ(ピッツバーグ・パイレーツ)と強力なメンバーが先発へ。続く第4戦ではノーラン・マクリーン(ニューヨーク・メッツ)の起用を予定している。

ただし、実際のローテーションは当日の状況によって予告とは異なる可能性がある。

アメリカ代表の先発ローテーション予定は以下の通り。

試合先発予定
[1次ラウンド：3/7(土)]
vs ブラジル		ローガン・ウェブ
[1次ラウンド：3/8(日)]
vs イギリス		タリク・スクーバル
[1次ラウンド：3/10(火)]
vs メキシコ		ポール・スキーンズ
[1次ラウンド：3/11(水)]
vs イタリア		ノーラン・マクリーン

※先発ローテーションは予告発表時点。実際の起用とは異なる場合があります。

