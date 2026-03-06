第6回ワールドベースボールクラシック(WBC2026)に出場する侍ジャパン(野球日本代表)の最新情報をまとめて紹介する。

WBC2026の開催日程

WBC2026は、3月5日(木)～18日(水)にかけて開催。12日(木)まで1次ラウンド各プールの試合が行われ、上位2チームが準々決勝ラウンドへと進出する。その後、14日(土)・15日(日)に準々決勝、16日(月)・17日(火)に準決勝、18日(水)に決勝戦が行われる。

大会全試合の日程・結果および順位表はこちらの記事で紹介している。

ラウンド 試合 日程 開催地 1次ラウンド プールA

[プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア] 2026年3月7日(土)～12日(木) サンフアン(プエルトリコ) プールB

[アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル] 2026年3月7日(土)～12日(木) テキサス州ヒューストン(アメリカ) プールC

[日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ] 2026年3月5日(木)～10日(火) 東京(日本) プールD

[ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア] 2026年3月7日(土)～12日(木) フロリダ州マイアミ(アメリカ) 準々決勝ラウンド 準々決勝1

[プールC・2位、プールD・1位] 2026年3月14日(土) ローンデポ・パーク

フロリダ州マイアミ(アメリカ) 準々決勝4

[プールD・2位、プールC・1位] 2026年3月15日(日) 準々決勝2

[プールA・2位、プールB・1位] 2026年3月14日(土) ダイキン・パーク

テキサス州ヒューストン(アメリカ) 準々決勝3

[プールB・2位、プールA・1位] 2026年3月15日(日) 決勝ラウンド 準決勝1 2026年3月16日(月) ローンデポ・パーク

フロリダ州マイアミ(アメリカ) 準決勝2 2026年3月17日(火) 決勝 2026年3月18日(水)

1次リーグ(東京プール)

侍ジャパンは、1次リーグのプールCでチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコと同居している。

試合日 対戦相手 放送・配信 3/6(金)

19:00 チャイニーズ・タイペイ 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料) 3/7(土)

19:00 韓国 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料) 3/8(日)

19:00 オーストラリア 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料) 3/10(火)

19:00 チェコ 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料)

※すべて日本時間

※開始時刻、放送スケジュールは変更の可能性あり

決勝ラウンド

ラウンド 試合日 対戦相手 放送・配信 準々決勝 3/15(日)

10:00 日本がプール1位の場合：

D2位 日本がプール2位の場合：

D1位 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料) 準決勝 3/17(火)

9:00 日本がプール1位の場合：

C2位 or D1位 日本がプール2位の場合：

D2位 or C1位 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料) 決勝 3/18(水)

9:00 A2位/B1位

or

B2位/A1位 【テレビ】なし

【ネット】Netflix

(LINE経由なら初回初月無料)

※すべて日本時間

※開始時刻、放送スケジュールは変更の可能性あり

※日本が1次ラウンドを突破した場合、プール順位にかかわらず15日に準々決勝を実施

【3/5更新】侍ジャパンの最新情報

波乱の大会開幕も…大谷翔平は初戦に自信

WBC2026は3月5日(木)にスタートし、開幕戦ではオーストラリアがチャイニーズ・タイペイに3-0で勝利。2024年プレミア12王者がいきなり敗れる波乱の幕開けとなっている。そのチャイニーズ・タイペイは、翌6日(金)に侍ジャパンとの対戦を予定。侍ジャパンはエース・山本由伸の先発が期待されるが、プール突破へ早くも負けられない状況に追い込まれたチャイニーズ・タイペイを相手にどのような投球を見せてくれるのだろうか。

また、野球日本代表オフィシャルサイトによれば、大谷翔平はチャイニーズ・タイペイ戦に向けた3月4日の会見で「ファンの方が熱狂的で野球が好き。街も綺麗でまた行ってみたい」と対戦相手についてコメント。大会全体については「(侍ジャパンは)トップの選手が集まっていますし、野球ファンの人たちが1つになる機会。応援してもらえたら力になります」と応援を呼びかけた。

侍ジャパンのメンバーリスト

背番号 ポジション 名前 所属 13 投手 宮城大弥 オリックス・バファローズ 14 投手 伊藤大海 北海道日本ハムファイターズ 15 投手 大勢 読売ジャイアンツ 17 投手 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス 18 投手 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 19 投手 菅野智之 コロラド・ロッキーズ 22 投手 隅田知一郎 埼玉西武ライオンズ 24 投手 金丸夢斗 中日ドラゴンズ 26 投手 種市篤暉 千葉ロッテマリーンズ 28 投手 高橋宏斗 中日ドラゴンズ 46 投手 藤平尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 投手 曽谷龍平 オリックス・バファローズ 57 投手 北山亘基 北海道日本ハムファイターズ 66 投手 松本裕樹 福岡ソフトバンクホークス 4 捕手 若月健矢 オリックス・バファローズ 12 捕手 坂本誠志郎 阪神タイガース 27 捕手 中村悠平 東京ヤクルトスワローズ 2 内野手 牧秀悟 横浜DeNAベイスターズ 3 内野手 小園海斗 広島東洋カープ 5 内野手 牧原大成 福岡ソフトバンクホークス 6 内野手 源田壮亮 埼玉西武ライオンズ 7 内野手 佐藤輝明 阪神タイガース 25 内野手 岡本和真 トロント・ブルージェイズ 55 内野手 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 8 外野手 近藤健介 福岡ソフトバンクホークス 20 外野手 周東佑京 福岡ソフトバンクホークス 23 外野手 森下翔太 阪神タイガース 34 外野手 吉田正尚 ボストン・レッドソックス 51 外野手 鈴木誠也 シカゴ・カブス 16 指名打者 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

侍ジャパンの宮崎合宿・練習試合結果

侍ジャパンは2月14日(土)～24日(火)にかけてひなたサンマリンスタジアム宮崎での宮崎合宿を実施。福岡ソフトバンクホークスとの練習試合後、名古屋に移動してから続々とMLB組が合流したが、規定により大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)らの出場はオリックス・バファローズ戦からとなった。

また、療養中のダルビッシュ有(サンディエゴ・パドレス)がチームアドバイザーとして宮崎合宿で侍ジャパンに帯同。2度のWBC制覇者として、技術面だけでなくメンタル面でも経験を伝えた。

試合日 大会 対戦カード 会場 2/22(日)

13:00 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 日本 13-3 福岡ソフトバンクホークス ひなたサンマリンスタジアム宮崎

（日本／宮崎） 2/23(月・祝)

14:00 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 日本 0-4 福岡ソフトバンクホークス ひなたサンマリンスタジアム宮崎

（日本／宮崎） 2/27(金)

19:00 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 日本 5-3 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ

（日本／愛知） 2/28(土)

19:00 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 日本 7-3 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ

（日本／愛知） 3/2(月)

19:00 2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）

直前強化試合 日本 3-4 オリックス・バファローズ 京セラドーム大阪

（日本／大阪） 3/3(火)

19:00 2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）

直前強化試合 日本 5-4 阪神タイガース 京セラドーム大阪

（日本／大阪）

WBC2026他チームのメンバーリスト

WBC2026のルール・レギュレーション

WBC2026では、投手登録の特例や球数制限、タイブレーク、コールドゲーム、ビデオ判定などの規則が適用される。主なルール・レギュレーションは以下の通り。

主なルール一覧

項目 内容 指名投手枠 最大6人まで登録ができ、1次ラウンド終了後に最大4人、準々決勝終了後に最大2人まで入れ替え可能。

1次ラウンド終了後に追加された選手を、準々決勝終了後に入れ替えることも可能。

球数制限・登板間隔 1次ラウンドは1試合につき65球、準々決勝は80球、準決勝以降は95球まで。

ただし、打席中に投球制限に達した場合は、その打席が完了するまで投球可能。

1試合で50球以上投げた場合、次の登板まで中4日を空けなければならない。

1試合で30球以上、または2試合連続で投げた場合は、次の登板まで中1日を空けなければならない。

故意四球と分かる投球は投球数に含まれない。

タイブレーク 9回を終えて決着がつかない場合、延長10回以降は無死二塁からタイブレークを実施。

打順は9回終了時点から引き継ぎ、直前の打順の選手が二塁走者となる。

コールド 1次ラウンドと準々決勝で適用。

5回以降は15点差、7回以降は10点差がついた場合にコールドゲームとする。

投手交代 登板した投手は故障などを除き、少なくとも打者3人と対戦するか、イニングが終了しなければ交代が認められない。

ビデオ判定 ストライクボール判定以外のほぼすべてのプレーでビデオ判定が適用。

監督は準々決勝までは1試合につき1回、準決勝以降は1試合につき2回のチャレンジを行使できる。

順位決定方式 1次ラウンドで勝率が並んだ場合、優先順位に従って順位を決定する。

ピッチクロック 投手は無走者時は15秒以内、走者あり時は18秒以内に投球動作に入らなければならない。

打者は8秒以内に打席に入り投球に備えなければならない。

違反した投手には自動的にボール、違反した打者には自動的にストライクが宣告される。

走者が塁にいる際、投手は牽制またはプレートを外すとタイマーはリセットされる。

投手は打席毎に2回まで牽制またはプレートを外すことができ、打席中に走者が進塁した場合はこの制限がリセットされる。

ピッチコム 試合のスピードアップとサイン盗みを防止するため、電子機器による投球指示が可能。

送信機にあるボタンを押すことで、音声を通じて受信機を持った他の選手に球種やコースを伝達することができる。

送信機は捕手または投手だけが持つことができ、投手が自らサインを出すことも可能。

送信機はグローブ側の前腕やベルト部分などに装着、受信機はキャップ内側に装着。

拡大ベース 従来の15インチ(約38センチ)四方より大きな18インチ(約46センチ)四方のベースが一塁、二塁、三塁で採用される。



1次ラウンドの順位決定方式

1次ラウンドで勝率が並んだ場合は、以下の優先順位で順位を決定する。

優先順位 判定基準 1 同率チームとの対戦成績 2 同率チームとの対戦で1アウトあたりの失点数が少ないチーム 3 同率チームとの対戦で1アウトあたりの自責点数が少ないチーム 4 同率チームとの対戦で打率が高いチーム 5 WBCIによる抽選

WBC2026の放送・配信局

Netflix

日本国内においては、ネット『Netflix』がライブ配信することが決定した。

日本国内において独占放映権を獲得し、全試合を独占ライブ配信するほか、見逃し配信も実施する。前回大会で配信を行ったAmazonプライムビデオとJ SPORTSは今大会での配信は行わないので注意が必要だ。また、地上波やNHKなどでのテレビ放送も実施されない。

Netflixのお得な視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

