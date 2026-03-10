侍ジャパンvsチェコの通算対戦成績は？日本が負けた試合はある？歴代戦績まとめ

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)2026のプールC最終戦で、侍ジャパン(野球日本代表)がチェコ代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパンvsチェコの通算対戦成績を紹介する。
侍ジャパンvsチェコの通算対戦成績は？日本が負けた試合はある？
日本はアジア、チェコは欧州に属しているため、それほど対戦機会は多くないが、両国はこれまでに6度対戦。すべての試合で日本が勝利を収めている。
WBCでも1度の対戦経験があり、2023年大会の第1ラウンドで激突。その試合では日本が10-2で快勝したが、1回表にチェコの先制を許して追う展開となっていた。それでも吉田正尚が2打数2安打3打点を記録するなどして逆転に成功。吉田正尚は今大会でも2試合連続ホームランを放つなど絶好調となっており、チェコ戦の活躍にも期待が懸かる。
|試合数
|日本
|チェコ
|引き分け
|6
|6勝
|0勝
|0分
WBC2026で日本とチェコは対戦する？
WBC日本代表の侍ジャパンは、2026年3月10日(火)の1次ラウンド・プールC最終戦でチェコと対戦する。当日は19:00に東京ドームでプレイボール予定だ。
WBC2026 日本vsチェコ 試合概要
|対戦カード
|日本 vs チェコ
|大会
|2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)
|ラウンド
|1次ラウンド プールC 第4戦(最終戦)
|開始日時
|2026年3月10日(火)19:00
|会場
|東京ドーム
WBC2026の日本対チェコ戦の放送・配信予定は？
2026年3月10日(火)に東京ドームで開催される侍ジャパンvsチェコは、これまでの試合同様に動画配信サービス『Netflix』が日本国内で独占ライブ配信を行う。
今大会のWBC本戦(1次ラウンド～決勝)については、『Netflix』が日本国内の全試合の配信権を取得しており、地上波テレビでの生中継は予定されていない。侍ジャパン戦を含むすべての試合はインターネット配信で視聴する形となる。
日本対チェコ戦のライブ配信は2026年3月10日(火)18時から開始予定。試合開始は19:00となる。実況は山本健太氏、解説は岩隈久志氏と鳥谷敬氏が務める。
また、ラジオではニッポン放送が『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル』として18:30から全国30局ネットで生中継を実施。実況を煙山光紀氏、解説を小笠原道大氏とAKI猪瀬氏が担当する予定となっている。
WBC2026 日本vsチェコ 放送・配信予定
|配信・放送
|媒体
|開始時間
|実況
|解説
|Netflix
|インターネット配信
|18:00～
|山本健太
|岩隈久志 / 鳥谷敬
|ニッポン放送
|ラジオ中継
|18:30～
|煙山光紀
|小笠原道大 / AKI猪瀬
Netflixのおすすめ視聴方法は？
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！
Netflix
WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。
対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。
- 実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで
- 対象者：
新規登録者
日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員
- 月額料金(キャンペーン価格)：
広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）
スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）
プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）
※価格はすべて税込。
