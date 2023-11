Gioco Digitale è un brand noto nel settore del gioco d'azzardo online in Italia. Questo portale propone varie opzioni di gioco, fra cui le scommesse sportive, in virtù della licenza GAD n° 15028.

Per iniziare a puntare nella sezione dedicata al betting, bisogna completare la registrazione a Gioco Digitale: una procedura fatta di diversi elementi ma piuttosto intuitiva e rispettosa della normativa italiana. In questo articolo si potranno trovare tutte le info per completare l'iscrizione, procedere alla convalida entro i termini stabiliti e rispettare le condizioni per ricevere il bonus scommesse di benvenuto di Gioco Digitale.

Come effettuare la registrazione a Gioco Digitale

Per iscriversi a Gioco Digitale, è essenziale rispettare le regole imposte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che includono l'obbligo di maggiore età e la residenza in Italia. A differenza di altre piattaforme regolate dall'AAMS, Gioco Digitale non consente l'iscrizione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Per il momento, si deve procedere con la procedura standard che prevede la compilazione del classico modulo anagrafico, nel quale si dovranno fornire i propri dati personali e altre informazioni rilevanti, fra cui i dettagli relativi a un documento d'identità valido (la cui copia dovrà poi essere inviata in formato digitale per procedere alla convalida dell'account). Ecco tutti gli step da seguire per effettuare la registrazione a Gioco Digitale:

Visitare il sito ufficiale Giocodigitale.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrati". Fornire un indirizzo email valido. Scegliere la password a protezione del proprio account. È fondamentale non riutilizzare parole già adoperate su altri siti. La password scelta dovrebbe avere una combinazione di lettere in maiuscolo e minuscolo, includere almeno un numero e avere una lunghezza minima di 8 caratteri. Fornire le informazioni anagrafiche richieste fra cui genere, nome, cognome, ecc. Inserire la data di nascita (per dimostrare di essere maggiorenni). Inserire il luogo di nascita. Confermare che il codice fiscale generato automaticamente sia corretto, attraverso l'apposita casella, prima di passare allo step successivo. Fornire un numero di telefono cellulare: verrà inviato un codice OTP per confermare il numero e procedere con gli step successivi dell'iscrizione a Gioco Digitale. Fissare il limite di ricarica settimanale. Fornire tutte le altre informazioni richieste dal modulo, prima di prendere visione del contratto di gioco e confermare la creazione dell'account Gioco Digitale.

Bonus benvenuto scommesse sportive Gioco Digitale

Il bonus di benvenuto sport è una promozione per i nuovi utenti che effettuano la prima volta la registrazione a Gioco Digitale. Tale bonus è suddiviso in due fasi:

metà viene assegnata dopo aver effettuato un primo deposito

l'altra metà una volta che il conto dell'utente è stato verificato.

L'importo massimo del bonus scommesse che si può ottenere è di 5€, calcolato sulla base del primo deposito, che deve essere effettuato entro una settimana dalla registrazione. Per questa offerta non è richiesto un codice bonus Gioco Digitale che, tuttavia, rimane un'opzione facoltativa al deposito.

Il deposito minimo per poter beneficiare del bonus è di 30€ e deve essere effettuato con uno dei seguenti metodi di pagamento qualificanti: Visa, Maestro, Mastercard, Muchbetter, Postepay, ePay, Instant Bank, Ticket Premium, Paysafecard, Bonifico.

Il bonus non può essere prelevato immediatamente, ma solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata:

Utilizzare il bonus solo per scommesse sportive con una quota minima di 2.5.

Scommettere almeno 40€.

Tutti i requisiti devono essere soddisfatti entro 60 giorni, altrimenti l'importo del bonus viene perso.

Se si effettuano più scommesse sullo stesso mercato di una partita usando il bonus, solo la prima scommessa viene considerata.

Inoltre, con il primo deposito, viene assegnato un bonus aggiuntivo di 5€ da utilizzare esclusivamente nella sezione Bingo di Gioco Digitale . Questo bonus deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data in cui viene accreditato. Per prelevare il bonus e le eventuali vincite, è necessario giocare almeno una volta l'importo.

. Questo bonus deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data in cui viene accreditato. Per prelevare il bonus e le eventuali vincite, è necessario giocare almeno una volta l'importo. Gli utenti possono monitorare il progresso del bonus nella sezione "Le mie offerte" del loro account.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Gioco Digitale

La normativa italiana sul gioco d'azzardo delinea le condizioni per iscriversi ai siti di scommesse sicuri e autorizzati, come Gioco Digitale, in linea con le indicazioni fornite dall'ADM, l'ente regolatore nazionale.

È essenziale essere consapevoli che l'accesso a tali piattaforme, dove si effettuano transazioni con denaro vero per piazzare delle scommesse, è limitato a individui maggiorenni residenti in Italia.

Nell'ambito delle strategie di Gioco Responsabile applicate da Gioco Digitale, durante la fase di registrazione, viene chiesto di stabilire dei limiti settimanali di deposito. Se si desidera aumentare questo limite, bisogna farne richiesta, specificando il nuovo limite e attendendo 7 giorni per la sua conferma. Invece, eventuali riduzioni di questa soglia sono attive da subito.

Iscrizione a Gioco Digitale da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione a Gioco Digitale può essere effettuata sia da computer che da dispositivi portatili. Coloro che optano per l'uso di un device mobile possono scegliere tra l'accesso tramite la versione mobile del sito o attraverso l'app ufficiale di Gioco Digitale.

L'app nativa, sviluppata appositamente per un'esperienza ottimale su dispositivi mobili, è disponibile gratuitamente e si adatta ai principali sistemi operativi. Una soluzione che offre un'interfaccia adatta alle dimensioni dello schermo e funzionalità avanzate per un accesso rapido, sicuro e agevole.

Optando per la versione mobile del sito, la procedura di registrazione rimane invariata rispetto alla versione desktop. Tuttavia, per chi decide di registrarsi attraverso l'app di Gioco Digitale, ci sono alcune considerazioni da fare:

Gli utenti Android dovrebbero scaricare l'app di Gioco Digitale direttamente dal sito ufficiale e, una volta fatto, concedere le necessarie autorizzazioni per finalizzare l'installazione. Una volta avviata l'app, è possibile completare la registrazione seguendo le linee guida fornite.

Invece, coloro che utilizzano dispositivi iOS possono semplicemente scaricare l'app di Gioco Digitale dall'App Store, facilitando l'installazione senza necessità di autorizzazioni speciali.

Convalida dell'account su Gioco Digitale

Dopo la registrazione su Gioco Digitale, è essenziale convalidare l'account inviando una copia valida del documento di identità fornito durante l'iscrizione. La convalida è necessaria per poter effettuare qualsiasi prelievo dal conto gioco.

Gli utenti hanno 30 giorni dalla data di registrazione per fornire una copia fronte/retro del loro documento di identità valido. Se non viene inviata entro il periodo stabilito, l'account viene sospeso, limitando l'utente dall'attività di gioco per un massimo di sessanta giorni. Se dopo questi sessanta giorni il documento non viene ancora fornito, il contratto con Gioco Digitale potrebbe essere automaticamente terminato.

Ci sono diversi metodi per inviare la copia del documento:

Caricamento diretto sul sito di Gioco Digitale.

Via fax al numero +39 (06) 45210089.

Come iniziare a scommettere su Gioco Digitale

Una volta effettuata la registrazione su Gioco Digitale, chi desidera piazzare una scommessa può seguire questi passaggi:

Effettuare l'accesso al proprio profilo su Gioco Digitale inserendo le credenziali. Eseguire un versamento iniziale di almeno 30€, utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati da Gioco Digitale (per partecipare alla promo). Navigare nella sezione Sport di Gioco Digitale, scegliere l'evento sportivo di interesse e selezionare la quota desiderata, che deve essere almeno di 2.50 ai fini del bonus di benvenuto, per aggiungerla alla propria schedina. Verificare accuratamente la puntata, determinare l'importo della scommessa e, per finalizzare la giocata, premere il pulsante "Scommetti".

Metodi di pagamento di Gioco Digitale

Ricordando che i depositi qualificanti per partecipare all'offerta di benvenuto di Gioco Digitale sono Bonifico, ePay, Instant Bank, Maestro, Mastercard, Much Better, Paysafecard, Postepay, Ticket Premium, Visa, ecco un riassunto delle opzioni disponibili:

Metodi di pagamento Limite Min Tempistiche Costo della transazione Apple Pay 10.00 € Immediato Senza costo Carte di debito/credito, prepagate 10.00 € Immediato Senza costo ePay 10.00 € Immediato Senza costo Bonifico Bancario 10.00 € 2-4 giorni Senza costo Paypal 10.00 € Immediato Senza costo Skill 10.00 € Immediato Senza costo Trustly 10.00 € Immediato Senza costo

Iscrizione a Gioco Digitale - FAQ

Come si può digitalizzare un documento senza scanner?

Si può utilizzare una fotocamera digitale, uno smartphone o una webcam per creare la copia del documento da inviare.

Quanto tempo serve per confermare l'identità dell'utente?

La verifica richiede circa 24 ore e, una volta completata, l'utente avrà pieno accesso al conto. L'assenza di documentazione entro 60 giorni comporta la chiusura del conto.

Si può prelevare il bonus scommesse di Gioco Digitale?

No, bisogna prima completare il requisito di puntata come precisato dai T&C.