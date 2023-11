Unibet è un sito di scommesse sicuro e legale in Italia. Questo bookmaker opera tramite il sito Unibet.it in forza della concessione GAD n° 15228.

Chi vuole ricevere il bonus di benvenuto da 10€ utilizzabile nella sezione dedicata alle scommesse sportive, in questa pagina può trovare tutti i dettagli relativi alla registrazione, i requisiti da rispettare e le tempistiche per effettuare la validazione dell'account di gioco a norma di legge.

Come effettuare la registrazione a Unibet

Unibet, noto bookmaker nel panorama italiano dedicato al gioco d'azzardo legale, è una piattaforma riservata a cittadini residenti in Italia e maggiorenni. Per iscriversi al sito, bisogna tenere a portata la Tessera sanitaria (se non si ricorda a memoria il Codice fiscale) e un documento di identità valido.

Infatti, a differenza di altri siti di scommesse AAMS, Unibet, al momento, non offre la possibilità di registrarsi attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Trattandosi, quindi, del metodo di iscrizione convenzionale, richiede agli utenti di fornire i dettagli relativi a un documento, la cui copia dovrà essere inviata in un secondo momento. Gli step da seguire per iscriversi a Unibet si possono trovare in questo elenco:

Visitare il sito ufficiale Unibet.it. Cliccare sul pulsante giallo "Scopri di più". Selezionare l'offerta di benvenuto di proprio interesse, cliccando sul relativo banner. In questa pagina si proporrà la spiegazione relativa al bonus scommesse da 10€ (attualmente posto in alto sul sito di Unibet). Una volta selezionato il bonus, cliccare su "Voglio questa offerta". Fornire tutte le informazioni richieste all'interno del modulo (quelle obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco). Selezionare le proprie credenziali di accesso (email e password), prestando attenzione a scegliere una chiave per il login unica e complessa (utilizzare tra 8 e 40 caratteri, includendo almeno un carattere speciale (lettera maiuscola, numero o simbolo), escludere nome, cognome, data di nascita o riferimenti a "Unibet". Inserire i dettagli relativi al documento di identità, prestando attenzione alla grafia. Queste informazioni verranno infatti utilizzate per il successivo controllo dell'identità, necessario ai fini della corretta convalida dell'account di gioco. Eventuali errori (anche semplicemente ortografici) potrebbero ritardare la validazione del conto e bloccare temporaneamente la possibilità di prelevare. Chi lo desidera, può fornire il consenso per l'invio di materiale promozionale, spuntando le caselle relative a 4 diverse forme di comunicazione (così facendo, potrebbe essere possibile ricevere bonus scommesse e promozioni esclusive). Infine, prendere visione dell'informativa sulla privacy e delle condizioni contrattuali prima di dare il proprio consenso alla registrazione a Unibet. Così facendo, l'account sarà creato e sarà possibile procedere agli step successivi.

Bonus benvenuto scommesse sportive Unibet

Al momento della registrazione e del primo deposito su Unibet, viene offerto un bonus scommesse di 10€ a tutti i nuovi utenti che rispettano i termini e le condizioni promozionali. Per accedere a questo bonus, è necessario depositare un importo minimo di 10€ e non è richiesto nessun codice bonus Unibet. Una volta effettuata la ricarica iniziale, il bonus verrà accreditato immediatamente.

Si consiglia di verificare la sezione "Il mio bonus" dell'account per assicurarsi che il bonus sia attivo. In caso di problemi, è opportuno contattare il supporto clienti prima di piazzare una scommessa.

Tecnicamente non si tratta di un "semplice" bonus scommesse. Unibet dà infatti la libertà all'utente di scegliere come usarlo. A seconda del prodotto su cui si desidera giocare, bisognerà però rispettare diversi requisiti di puntata:

Sportsbook : è necessario piazzare scommesse per un totale di 80€ (€10 x 8) a quota minima pari o superiore a 1.40.

: è necessario piazzare scommesse per un totale di 80€ (€10 x 8) a quota minima pari o superiore a 1.40. Casino, Slot e Giochi : si deve puntare una cifra totale pari a 350€ (10€ x 35). Si applica una percentuale di contribuzione al requisito: le slot contribuiscono al 100%, mentre i giochi da tavolo e il video poker contano al 10%.

: si deve puntare una cifra totale pari a 350€ (10€ x 35). Si applica una percentuale di contribuzione al requisito: le slot contribuiscono al 100%, mentre i giochi da tavolo e il video poker contano al 10%. Live Casino: l'importo totale da giocare è di 400€ (10€ x 40). Anche in questo caso, i giochi da tavolo contribuiscono al 10%.

Condizioni Generali:

Il bonus è valido solo sul primo deposito e in esclusiva per i nuovi clienti. L'uso dei fondi personali avviene prima dell'utilizzo del bonus. Non si può prelevare mentre il bonus è attivo (pena l'annullamento della promo). I requisiti di puntata devono essere soddisfatti entro 30 giorni; altrimenti, i fondi bonus verranno rimossi. Non è possibile combinare questo bonus con altre offerte, e si può avere un solo bonus attivo alla volta.

Non tutti i metodi di pagamento sono considerati qualificanti per l'erogazione del bonus in seguito alla ricarica iniziale come Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Unibet

Chi desidera aprire un conto gioco su Unibet, deve rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa italiana: l'utente deve avere almeno 18 anni di età e risiedere in Italia, come previsto dalle direttive dell'ADM, l'ente di riferimento per quanto riguarda il gioco d'azzardo sicuro e legale all'interno dei confini nazionali.

Al momento dell'iscrizione, Unibet invita l'utente a fissare i limiti settimanali sui depositi, seguendo le linee guida del Gioco Responsabile. Nel caso in cui l'utente desideri aumentare questi limiti per giocare di più, dovrà attendere 7 giorni affinché le modifiche entrino in vigore. Invece, eventuali riduzioni dei limiti avranno effetto immediato.

Iscrizione a Unibet da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

La piattaforma dedicata alle scommesse sportive Unibet consente la registrazione sia da computer fisso che da dispositivi mobili. Gli utenti che preferiscono l'uso dello smartphone hanno due opzioni:

visitare la versione mobile del sito attraverso il browser direttamente dal proprio cellulare

del sito attraverso il browser direttamente dal proprio cellulare oppure scaricare l'app ufficiale di Unibet.

Quest'ultima è una soluzione gratuita e compatibile con la maggioranza dei sistemi operativi. Si tratta di un programma sviluppato specificamente per gli smartphone che garantisce l'esperienza d'uso migliore in assoluto.

A livello procedurale, la registrazione attraverso la versione mobile del sito Unibet (web app) non presenta differenze significative rispetto a quella offerta dal sito desktop. Per chi invece decide di provare l'app di Unibet per la registrazione, è importante sapere che:

Gli utenti Android dovrebbero visitare il sito ufficiale di Unibet dopo aver cercato "App scommesse Unibet" (oppure visitare la sezione "Applicazioni", visibile nella parte alta a destra della home page). Dopo aver scaricato e installato l'app, dando le necessarie autorizzazioni, è possibile aprire l'applicazione cliccando sull'icona di Unibet e seguire le indicazioni per completare la registrazione (si dovrà comunque compilare un modulo).

Per gli utenti iOS, l'app di Unibet è reperibile direttamente sull'App Store. A differenza del Google Play Store, l'App Store di Apple consente la presenza di app legate al settore del gioco con denaro.

Convalida dell'account su Unibet

La regolamentazione vigente in Italia per il gioco online prevede la convalida dell'account entro 30 giorni dalla data di registrazione. Questa verifica richiede l'invio di un documento d'identità valido, i cui dettagli devono coincidere con quelli forniti durante la registrazione.

All'interno del sito è prevista una procedura guidata per la convalida dell'account di gioco, così composta:

L'utente può scegliere tra diverse opzioni, selezionando il documento che preferisce fra: carta d'identità, patente, passaporto o altri documenti equivalenti .

. Una volta selezionato il documento appropriato, l'utente deve crearne una versione digitale. Ciò può essere fatto utilizzando strumenti come smartphone, computer o scanner.

Con la copia digitale pronta, l'utente può caricarla direttamente nell'area del proprio account online, cliccando sull'icona a forma di omino in alto a destra.

Come iniziare a scommettere su Unibet

Per cominciare a scommettere su Unibet è sufficiente seguire questo breve riassunto:

Completare la registrazione su Unibet, seguendo le istruzioni fornite nelle sezioni più in alto. Accedere all'account personale creato, tramite la sezione dedicata al login posta in alto a destra nel sito ufficiale Unibet.it. Effettuare un versamento, selezionando una delle modalità di pagamento disponibili. Esplorare gli eventi sportivi disponibili su Unibet attraverso gli strumenti di navigazione o utilizzando la pratica funzione di ricerca. Unibet mette a disposizione dei propri utenti 22 discipline fra cui scegliere e centinaia di eventi ogni giorno. Scegliere l'evento sportivo di proprio interesse e aggiungere la quota alla schedina con un semplice clic. Piazzare la scommessa, inserendo la cifra che si desidera puntare, per poi premere sul pulsante "Conferma scommessa".

Metodi di pagamento di Unibet

Come scritto più in alto, per iniziare a scommettere su Unibet, bisogna effettuare un deposito. Nella tabella sotto sono riassunti tutti i metodi di pagamento disponibili. A chi desidera ricevere il bonus di benvenuto, si ricorda che le ricariche effettuate con Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard non sono valide per la promozione.

Dettagli Importo minimo Importo massimo Tempo di elaborazione Visa, MasterCard, Maestro 10€ 13.000 € 1 - 3 giorni Postepay A discrezione dell'utente A discrezione dell'utente Istantaneo Skrill, Neteller, Paypal 15€ 13.000 € Istantaneo

Iscrizione a Unibet - FAQ

Bisogna inserire un codice promozionale per ricevere il bonus benvenuto Unibet

No, durante la registrazione non bisogna inserire alcun codice promo.

È possibile effettuare la registrazione su Unibet tramite mobile?

Sì, la registrazione Unibet può essere effettuata anche da dispositivo mobile, utilizzando un normale browser internet come Explorer, Chrome, Safari, ecc., per visitare il sito di Unibet e seguendo le istruzioni per la registrazione. In alternativa, si può scaricare l'app di Unibet disponibile per vari sistemi operativi e completare la registrazione.

Perché bisogna inserire il codice fiscale?

Unibet è un sito di scommesse autorizzato dall'ADM / AAMS e quindi ha il dovere di fungere da sostituto d'imposta per le cifre vinte dai giocatori. Ecco perché serve questa forma di identificazione per tutti gli utenti.