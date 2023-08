In questo articolo i lettori possono trovare tutte le informazioni sul codice bonus Unibet e sul welcome bonus sport per i nuovi utenti.

In Italia, Unibet è un sito di scommesse sicuro e autorizzato dall’ADM con concessione n°15228, che propone un bonus benvenuto scommesse sportive che può arrivare a 10 €, cui si aggiungono 25 free spins per le slot machine. Proseguendo la lettura è possibile saperne di più sulla promozione, come aderirvi e quali sono le condizioni relative al welcome bonus.

Codice bonus Unibet: che cos'è?

I codici promozionali sono generalmente un insieme di caratteri e numeri che un sito scommesse sportive online può utilizzare all'interno di una promozione o offerta speciale che preveda l'erogazione di un welcome bonus sport, casino o di altro tipo. Generalmente la sua digitazione permette di prendere parte all'iniziativa in corso.

Per quanto riguarda l'operatore oggetto di questo articolo, occorre indicare che attualmente non è necessario digitare alcun codice promo Unibet per aderire all'offerta di benvenuto.

Registrazione Unibet: step da seguire

Se il codice promo su Unibet non è necessario per ricevere il bonus benvenuto sport, l’iscrizione al sito rimane una procedura fondamentale per chi desideri aderire all'iniziativa dedicata ai nuovi clienti.

Tramite il suo modulo di registrazione, il sito raccoglie una serie di dati anagrafici e personali, nel rispetto del GDPR e della normativa italiana sulla privacy. La procedura da seguire è stata sintetizzata nella seguente lista:

Visitare il sito ufficiale di Unibet.it Cliccare sul pulsante giallo, posto in alto a destra, “Registrati ora” Selezionare il bonus Unibet di benvenuto di proprio interesse. Le indicazioni relative alle offerte presenti nel resto di questa pagina fanno riferimento alla promo iniziale per lo sport “Bonus Scommesse di €10 + 25 Free Spin”. Il lettore può però scegliere liberamente l’offerta che predilige, senza alcun vincolo o necessità di inserire il codice promo Unibet Confermare la scelta cliccando sulla voce “Voglio quest’offerta” Fornire tutti i dati anagrafici richiesti. Unibet, essendo un sito di scommesse autorizzato dall’ADM, ha il dovere di rispettare la legge italiana che impedisce l'accesso al gioco ai minorenni Inserire i dati relativi a un documento di identità in corso di validità. Questi verranno controllati durante la procedura di convalida dell’account che richiederà l’invio di una copia fronte e retro del documento entro 30 giorni dalla creazione del conto gioco Fornire i consensi necessari e confermare la creazione dell’account di gioco, concludendo la procedura di registrazione Unibet.

Unibet bonus benvenuto sport

I nuovi clienti troveranno su Unibet bonus benvenuto sport e casino registrandosi al sito. La promozione prevede un bonus scommesse di 10 € e 25 giri gratuiti (free spins) utilizzabili sulla slot machine Extra Chilli.

Dettaglio Informazione Importo massimo del bonus 10 € (bonus scommesse) + 25 giri gratis Deposito minimo 10 € Requisiti gioco x8 per il bonus scommesse, x25 per le vincite dei giri gratis Metodi di pagamento inclusi nella promo Tutti, esclusi Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard Quota min. per il rigioco del bonus di benvenuto 1.40 Codice promo Non disponibile

Come ricevere il bonus benvenuto Unibet

Creare un nuovo account di gioco sul sito Depositare un importo non inferiore a 10 € con uno dei metodi di pagamento accettati. Sono esclusi: Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard Attendere l’accredito di un bonus scommesse pari a 10 €, utilizzabile sulle scommesse sportive online Verificare l'attivazione del bonus nella sezione “Il mio bonus” dell'account Completare i requisiti di puntata: x8 per le puntate su Sportsbook (totale 80 € a quota minima 1.40), x35 su Casino, Slot e Giochi, x40 nel casinò live Verificare l’accredito di 25 free spins per la slot Extra Chilli il giovedì successivo al primo deposito Completare i requisiti di puntata relativi ai free spins, corrispondenti a 25x

Quali sono i passaggi per ottenere il bonus Unibet di benvenuto? A seguire è possibile consultare gli step necessari per aderire alla promozione di benvenuto:

Vale la pena ricordare che durante il periodo di attivazione e rigioco del bonus, la richiesta di un prelievo determinerà l’immediato annullamento del bonus scommesse di benvenuto.

Il requisito di puntata per convertire 10 € di bonus scommesse in saldo reale deve essere completato entro 30 giorni. Si applicano termini e condizioni completi che possono essere consultati per intero sul sito ufficiale.

Il codice promo Unibet è necessario per ottenere il bonus benvenuto?

Attualmente il codice bonus Unibet non è legato ad alcuna promozione di benvenuto del sito scommesse online. Ai giocatori basterà soddisfare le condizioni previste dalla pagina dei T&C. Non si può escludere però che in futuro le cose cambino o che il bookmaker ADM possa mettere a disposizione delle offerte esclusive (magari via email) ad alcuni utenti iscritti, condizionando l’erogazione del bonus scommesse all’inserimento di un codice promo Unibet.

Metodi di pagamento disponibili

Come visto non è richiesto alcun codice promo Unibet per ottenere il bonus scommesse di benvenuto. Detto questo, bisogna effettuare almeno una ricarica iniziale per partecipare alla promozione. Ecco perché sono stati elencati i metodi di pagamento disponibili sul sito in questa tabella. Skrill, Neteller, Ukash e Paysafecard non sono considerati qualificanti per l’offerta di benvenuto.

Metodi di pagamento Tempo di accredito versamento Importo minimo versamento (€) Importo massimo versamento (€) Visa 1-3 giorni 10 13.000 Mastercard 1-3 giorni 10 13.000 Skrill Istantaneo 15 13.000 Paypal Istantaneo 10 10.000 Neteller Istantaneo 15 13.000 Paysafecard Istantaneo 10 500

In caso di vincite, si potrà prelevare con uno dei metodi accettati elencati qua sotto, a patto che sia già stato utilizzato almeno in un’occasione per effettuare una ricarica e che il conto gioco sia stata validato:

Modalità di prelievo Tempi di prelievo Limiti minimi di prelievo (€) Limiti massimi di prelievo (€) Visa 1-3 giorni 10 13.000 Mastercard 1-3 giorni 10 13.000 Skrill Fino a 12 ore 15 13.000 Paypal Fino a 12 ore 15 13.000 Neteller Fino a 12 ore 15 13.000 Online banking 3-5 giorni 10 6.000 Bonifico 3-5 giorni Non specificato Non specificato

Unibet a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul codice bonus Unibet

Come funziona il codice bonus Unibet?

Il codice promo Unibet, indicato anche come codice bonus Unibet, può essere utilizzato al momento della registrazione o del deposito qualora l'operatore preveda il campo ad esso dedicato. Generalmente si rende utile per prendere parte a specifiche iniziative promozionali o per aderire ad offerte esclusive. Il suo utilizzo è sempre una scelta facoltativa, dunque non necessaria per effettuare la registrazione o scommettere online, ma potrebbe essere utile per ottenere il bonus designato.

Come ottengo il bonus benvenuto?

Le iniziative di benvenuto tendono a cambiare nel tempo e ad essere costantemente aggiornate, motivo per cui non si entrerà nel dettaglio dell'offerta in corso. Tuttavia occorre sapere che per ottenere un welcome bonus occorre essere un nuovo utente e non aver mai registrato un conto gioco sul sito dell'operatore. Dopo di ché potrebbero essere richieste operazioni aggiuntive come un deposito qualificante, una giocata o la validazione dell'account.

No, al momento, nessuna delle promozioni di benvenuto proposte da Unibet ai nuovi iscritti richiede l’inserimento di alcun codice bonus per riscattare l’offerta.

Posso prelevare i bonus scommesse?

Come specificato dalla normativa italiana in materia di gioco a distanza, i bonus non sono mai prelevabili. Tuttavia è possibile prelevare le vincite da essi derivanti dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata. Ciò vuol dire che il giocatore sarà tenuto a rigiocare la somma ottenuta per un numero di volte indicato nei T&C per sbloccare l'offerta e trasferire le vincite sul saldo disponibile.