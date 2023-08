In questo articolo si potranno trovare tutte le informazioni sul bonus scommesse StarCasino per i nuovi clienti che si registrano sul portale.

Starcasinò è una piattaforma di gioco completa e autorizzata in Italia, come attesta la licenza GAD n° 15230. Fra le varie offerte di benvenuto, è presente anche un bonus scommesse StarCasino. L'operatore offre con questa promozione due incentivi alla registrazione per i suoi nuovi utenti: 1 mese di abbonamento gratis a DAZN e un bonus cashback fino a 25€. In questo articolo scopriremo come funziona l'iniziativa per i nuovi giocatori, quali sono i termini e condizioni ma soprattutto i passaggi per aderirvi senza l'obbligo di inserire un codice promo starcasino all'iscrizione.

Come funziona il bonus scommesse StarCasino?

Il bonus scommesse StarCasino di benvenuto è un'iniziativa promozionale di questo bookmaker online, rivolta ai nuovi utenti che effettuano la loro prima scommessa sportiva sulla piattaforma. Tale offerta, come anticipato, si concretizza in due parti specifiche, come vedremo a seguire.

La prima parte consente di ottenere un mese di abbonamento a DAZN gratis. Per chi non lo conoscesse, DAZN è una delle più note app di streaming al mondo per la fruzione di contenuti sportivi e, attualmente, detiene i diritti televisivi per la trasmissione delle partite di Serie A (oltre a molte altre competizioni). Per ricevere il mese di abbonamento gratis, l'utente avrà bisogno di effettuare la sua prima scommessa del valore minimo di 50€ e quota minima 20.00. Una volta refertata la giocata qualificante, riceverà un voucher per DAZN indipendentemente dall'esito della giocata. È importante notare che il voucher DAZN può essere utilizzato esclusivamente da chi non si è mai iscritto all’app.

La seconda fase dell'iniziativa promozionale prevede il rimborso del 50% della prima giocata sportiva effettuata fino ad un massimo di 25€. A condizione che la scommessa risulti perdente. Questo rimborso viene fornito sotto forma di bonus scommesse StarCasino Sport con wagering x1, che può essere utilizzato su tutte le quote degli eventi presenti nella sezione "Sport" di StarCasino Bet.

Occorre, per accedere a queste due offerte, che l'utente si iscrivi per la prima volta sul sito dell'operatore e rispetti termini e condizioni specifici. La promozione non è cumulabile con altre offerte e promozioni StarCasino Bet.

StarCasino Bonus Scommesse di Benvenuto Rollover: 1x Requisiti: nuovo utente Validità: entro 30 gg dal deposito qualificante Primo deposito:richiesto Accreditato entro:48 ore dalla refertazione della giocata qualificante Min. deposito: 10 € Free spins: no Codice promo: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse StarCasino

Nell’elenco qua sotto sono presenti tutti i passaggi da seguire per ottenere il bonus scommesse StarCasinò Bet di benvenuto:

Iscrizione a StarCasinò Bet : per prima cosa, bisogna effettuare la registrazione a al sito ufficiale. Compilare il modulo di iscrizione e inviare una copia del documento di identità per la convalida dell’account;

: per prima cosa, bisogna effettuare la registrazione a al sito ufficiale. Compilare il modulo di iscrizione e inviare una copia del documento di identità per la convalida dell’account; Primo deposito : effettuare la prima ricarica di almeno 10€. Questo bonus scommesse Starcasino non pone alcun vincolo rispetto al metodo di pagamento da utilizzare per la ricarica qualificante;

: effettuare la prima ricarica di almeno 10€. Questo bonus scommesse Starcasino non pone alcun vincolo rispetto al metodo di pagamento da utilizzare per la ricarica qualificante; Prima scommessa : piazzare la prima scommessa sul portale di gioco. Per ottenere 1 mese gratis di abbonamento su DAZN, occorrerà piazzare una scommessa di almeno 50 € a quota minima di 20.00. Per ricevere esclusivamente la seconda parte dell'offerta, ovvero il rimborso, bisognerà effettuare una scommessa multipla di almeno 10€, di almeno 4 eventi con quota uguale o superiore a 1.50.

: piazzare la prima scommessa sul portale di gioco. Per ottenere 1 mese gratis di abbonamento su DAZN, occorrerà piazzare una scommessa di almeno 50 € a quota minima di 20.00. Per ricevere esclusivamente la seconda parte dell'offerta, ovvero il rimborso, bisognerà effettuare una scommessa multipla di almeno 10€, di almeno 4 eventi con quota uguale o superiore a 1.50. Ricezione del Bonus e del Voucher DAZN: se la prima scommessa risulta vincente, si otterrà l’abbonamento gratis di un mese di DAZN. Se la scommessa risulta perdente, oltre all’abbonamento, si riceverà anche un bonus cashback del 50% fino a 25€.

Ecco alcuni dettagli a cui prestare attenzione:

L'iniziativa è valida solo per i nuovi iscritti al sito scommesse online

In caso di prelievi dal conto di gioco prima che l'importo sia stato completamente sbloccato, la promozione verrà annullata

Il voucher DAZN è valido solo per nuovi iscritti a DAZN e deve essere attivato alla pagina www.dazn.com/redeem entro 15 giorni dalla sua ricezione

Ai fini dell'ottenimento del bonus cashback, non sono considerate valide giocate a sistema, così come per le puntate annullate o rimborsate.

Come sbloccare il bonus scommesse StarCasino

Per quanto riguarda l’effettiva utilizzabilità e liquidazione del bonus scommesse StarCasino, l’abbonamento mensile a DAZN viene fornito tramite email, entro 72 ore lavorative dalla refertazione della prima scommessa. Invece, il cashback potrà essere prelevato, una volta completato il rigioco di 1x, seguendo questi step:

Effettuare il login con le proprie credenziali

Selezionare “Prelievi” dall’area personale dell’account di gioco

Selezionare il metodo di pagamento preferito e inserire l’importo che si vuole prelevare

Confermare il prelievo sul portale, fornendo tutte le informazioni necessarie al completamento della transazione.

Altre promozioni StarCasino

Probabilmente a causa del focus principale posto sui giochi da casinò, l'operatore non propone molti bonus scommesse StarCasino oltre alla promozione di benvenuto. È possibile consultare l’elenco completo delle offerte attive, cliccando sul pulsante “Promozioni” nella barra di navigazione in alto a destra.

L’unica altra offerta con su StarCasino bonus scommesse attiva al momento è la seguente.

Bonus multipla

Il bookmaker ADM offre un bonus per scommesse multiple che può aumentare le vincite fino al 300%. Per accedere all'offerta, è necessario effettuare una scommessa multipla con almeno cinque eventi, con ogni selezione avente una quota minima di 1,25. La percentuale incrementa progressivamente dal 5% con cinque eventi, fino al 300% con trenta eventi. Il bonus è applicabile a tutti gli eventi sportivi, escluse le scommesse Antepost. Non si applica su scommesse a sistema e se una selezione diventa nulla, il conteggio degli eventi e del bonus diminuisce esclusivamente per questa selezione di uno. Infine, il bonus scommesse StarCasino multipla non può superare 10.000 € per schedina.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Starcasino

La sezione per le scommesse sportive del concessionario di gioco è in media con il resto della concorrenza dei bookmaker italiani. Sono disponibili 15 discipline sportive, elencate sulla sinistra. A disposizione degli utenti c’è anche uno strumento di ricerca, per trovare in modo rapido l’evento sportivo di interesse.

Per quanto concerne la tipologia di scommesse qualificanti per l’offerta e con le quali utilizzare il bonus scommesse StarCasino, bisogna ricordare che:

Per ricevere 1 mese di abbonamento gratis su DAZN, bisogna scommettere a quota minima 20.00 (anche in singola)

Per ricevere il bonus scommesse cashback, bisogna piazzare una scommessa multipla di almeno 4 selezioni con quota minima per evento di 1.50 (esclusi sistemi e integrali)

Il bonus scommesse Starcasinò, accreditato in caso di sconfitta della giocata qualificante, deve essere giocato in multipla a quota minima 8.00.

StarCasino: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande frequenti

È possibile qualificarsi con un scommessa sola a entrambi i bonus di benvenuto Starcasinò?

Sì, è possibile piazzando una giocata multipla di almeno 4 eventi, con quota minima per selezione pari o maggiore di 1.50 e quota complessiva pari o superiore a 20.00, si potranno ricevere entrambi i bonus.

Come si riscatta il mese di DAZN?

L'offerta viene inviata sotto forma di voucher per 1 mese, riscattabile tramite un codice alfanumerico inviato via email agli utenti che ne hanno diritto. Dopo aver scaricato l’app DAZN sul proprio dispositivo, bisognerà inserire il codice per ricevere l’abbonamento mensile gratuito.

Cosa si intende per scommessa annullata?

Una scommessa viene annullata nel caso in cui l’evento sportivo oggetto della puntata venga sospeso o rinviato, e il rinvio si concretizzi in una riorganizzazione del match oltre 72 ore dalla data iniziale.