Registrazione Starcasino: come iscriversi e creare un conto gioco

Guida per l'iscrizione e la registrazione Starcasinò: come aprire e creare un conto scommesse sul portale del bookmaker.

Starcasinò è un operatore di casinò online che opera in Italia con regolare licenza ADM. La sua offerta include casinò, slot, casinò live, sport e arcade e l’operatore offre interessanti bonus di benvenuto ai nuovi iscritti, che possono giocare sia da web che da mobile, tramite la fantastica app Starcasinò. Ma come si effettua la registrazione a Starcasinò?

I passaggi per la registazione Starcasino

La procedura è molto lineare per i nuovi utenti che si accingono ad aprire un account Starcasinò.

Basta visitare il sito italiano del bookmaker Starcasino.it e cliccare sul pulsante verde in alto a destra che reca la dicitura “Apri un conto”.

Si susseguiranno una dopo l’altra sei schermate che dovranno essere riempite delle informazioni richieste.

Le sezioni da completare possono essere raggruppate come segue:

Dati personali

Dati di accesso

Documenti

Limiti & T&C

Man mano che si proseguirà con il riempimento del modulo, una barra di avanzamento in alto si riempirà per mostrare i progressi nella procedura.

Bonus di benvenuto StarCasinò

Alla prima registrazione, come molti altri operatori nel settore del gioco d'azzardo e delle scommesse online, StarCasinò offre un Bonus di Benvenuto Scommesse.

Si tratta di un'offerta per iniziare a conoscere la varietà dei giochi disponibili sul sito dell'operatore che viene elargita a tutti coloro che creano un account per la prima volta e che rispettano i termini e condizioni delle promo. Per questa offerta non è richiesto alcun codice bonus Starcasino, tuttavia l'operatore potrebbe proporre offerte ad-hoc ai suoi clienti tramite questa modalità.

L'utilizzo di eventuali Bonus di Benvenuto è permesso dopo la convalida dell'account. Il bonus non può essere prelevato. Solo le vincite da esso derivate possono essere prelevate dall'accout.

Dati personali per l'iscrizione

La sezione relativa ai dati personali è costituita da due pagina. In una, il giocatore dovrà inserire nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono.

Nella seconda, va invece confermato il codice fiscale, insieme a data di nascita, sesso e luogo di nascita.

Dati di accesso

La terza e la quarta schermata del formulario fanno riferimento ai dati di accesso. Nella terza pagina, il giocatore potrà scegliere il nome utente e la password che utilizzerà da lì in poi per effettuare l'accesso al conto gioco Starcasinò. La password, in particolare, deve contentere almeno 6 caratteri e includere maiuscole e minuscole.

È necessario selezionare una domanda di sicurezza dal menù a tendina e digitare nel campo immediatamente sottostante la relativa risposta. Queste informazioni potrebbero tornare utili nel caso in cui fosse necessario recuperare accesso all'account conseguente alla perdita delle credenziali di accesso.

Nella quarta pagina, il giocatore dovrà digitare l'indirizzo di residenza completo di via, città e codice postale.

Documenti necessari per l'apertura conto

Una volta giunto alla quinta schermata, l'utente dovrà scegliere quale documento utilizzare tra:

Carta d'identità

Patente di guida

Passaporto

E relativamente allo stesso dovrà inserire il numero, la data il luogo e l'ente di rilascio.

Limiti e T&C

La terza e ultima pagina del modulo, permette al giocatore di impostare dei limiti nell'ammontare massimo di deposito settimanale, oltre il quale, il titolare dell'account non potrà effettuare altri versamenti sul conto per il periodo di tempo rimanente.

Il campo sottostante stabilisce le preferenze in termini di comunicazioni commercaili relativi a offerte e promozioni per casinò o scommesse o qualsiasi altro gioco offerto dall'operatore.

Infine, può, cliccando sui rispettivi link, prendere visione del contratto di gioco, dell'informativa sulla privacy e dei termini e condizioni. Dopo aver confermato la maggiore età, sarà necessario spuntare queste due ultime caselle.

Quando il giocatore si sarà assicurato di aver inserito tutti i dati correttamente, potrà cliccare sul pulsante in basso a destra "Termina la registrazione" per completare la procedura di creazione di un account di gioco Starcasino.

Convalida account StarCasinò

Una volta completata il form di registrazione, sarà necessario inviare a StarCasinò una copia a colori dello stesso documento utilizzato in fase di registrazione per permettere la verifica dell'identità del titolare del nuovo conto gioco appena creato.

Questa procedura di verifica può essere effettuata sia da sito web accedendo da computer che tramite applicazione mobile da smartphone. I passaggi sono gli stessi:

Effettuare l'accesso all'account di gioco Selezionare "Dati personali" Cliccare "Invia Documenti" Selezionare e caricare i documenti

Una volta ricevuta la documentazione necessaria, Starcasinò effettuerà la verifica, e quindi la convalida, entro 24 ore.

Metodi di pagamento accettati da StarCasinò

StarCasinò mette a disposizione diversi sistemi di versamento e prelievo, che

possono essere consultati nella pagina relativa ai pagamenti.

Una delle particolarità di questo operatore è che non applica commissioni nè sui depositi nè sui prelievi .

Qui sotto vogliamo offrire una panoramica di alcuni dei metodi di pagamento che è possibile utilizzare sul conto gioco StarCasinò:

Metodo di Pagamento Ricarica Prelievo Carta di credito ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ MoneyBookers ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Voucher ricarica ePay ✔ Bonifico Bancario ✔

Ricariche

Per effettuare le prima giocate, sarà necessario avere del credito sul conto gioco. Qui sotto illustreremo i passaggi da seguire per effettuare un versamente in denaro sull'account StarCasinò:

Accedere al sito Effettuare il login Cliccare sul tasto “RICARICA” Scegliere il metodo di deposito preferito e seguire le indicazioni per registrarne i dati” Se si ha un codice promozionale è opportuno inserirlo nell’apposito spazio

Prelievi

Una volta giocato e scommesso su StarCasinò Italia, il giocatore potrebbe voler prelevare del denaro dal conto. È bene ricordare che solo gli importi derivanti dalle vincite possono essere prelevate. Per effettuare un prelievo basterà seguire i passaggi seguenti:

Accedere al sito StarCasinò Effettuare l'accesso al conto gioco Cliccare sul riquadro “Prelievo” Selezionare il metodo di pagamento dal menù a tendina Specificare l'importo che si desidera prelevare Cliccare su "Preleva" per completare l'operazione

Domande Frequenti

StarCasinò ha un'offerta scommesse sportive?

Sì, il sito ha offre accesso a starcasinosport dove è possibile piazzare tre tipi di scommesse: antepost, pre-match, live.

Come è possibile contattare il servizio clienti StarCasinò?

Oltre alla sezione FAQ sul sito internet, StarCasinò mette a disposizione dei propri utenti numere alternative per contattare il team di supporto:

live chat, whatsapp, email e richiesta di chiamata.

Come posso chiudere un conto gioco presso StarCasinò?

Per procedere alla chiusura del conto gioco, è necessario inviare una richiesta scritta all'indirizzo assistenza@starcasino.it utilizzando lo stesso indirizzo email usato per la registrazione dell'account.