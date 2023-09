In questa pagina i lettori possono trovare tutte le informazioni utili sul codice promozionale Betnero e sulle iniziative di benvenuto.

Betnero è un noto sito online che ha ricevuto l'autorizzazione ad operare in Italia da parte dell'ADM nel settore del gioco d’azzardo e scommesse online. Offre ai giocatori la possibilità di scommettere su eventi reali e virtuali e di giocare al casinò e al casinò live. Alla registrazione è disponibile un codice promozionale Betnero che sarà il principale protagonista di questa guida. Per giocare sul sito è necessario disporre di un conto gioco e, durante la creazione di questo, potrebbe essere richiesto appunto di inserire dei codici promozionali in maniera facoltativa.

Ma cos’è, dove si trova e a cosa dà diritto il codice promo Betnero? In questa guida daremo risposta a questi quesiti, fornendo informazioni relative alla relazione tra il promo code e il bonus benvenuto per i nuovi iscritti.

Cos’è il codice promozionale Betnero

Il codice promozionale Betnero è un codice, generalmente composto da una sequenza di lettere e numeri, che i nuovi utenti hanno la possibilità di digitare in fase di registrazione nel campo apposito. I codici, a seconda dell'operatore di riferimento, essere collegati ad una promozione specifica. Nel caso dell'operatore trattato in questo articolo seppur attualmente sia disponibile un campo in cui sia possibile digitarlo, non è attiva alcuna offerta esclusiva ad esso collegato.

Tuttavia il bookmaker potrebbe occasionalmente metter a disposizione dei bonus benvenuto esclusivi o speciali collegati proprio all'utilizzo di un codice. La sua digitazione è sempre e comunque una scelta facoltativa dell'utente: non ha alcuna influenza sul procedimento di apertura di un conto gioco. Tuttavia potrebbe esser utile, in presenta di speciali iniziative, proprio per esprimere la propria preferenza in tema di promozioni.

Come funziona il codice promozionale Betnero?

Come menzionato precedentemente, il codice promozionale Betnero può essere inserito (a discrezione dell'utente) nel campo ad esso dedicato nel formulario di registrazione. È doveroso sottolineare che il suo inserimento non è vincolante per l'iscrizione sul sito ma è opzionale. Tuttavia in occasione di speciali promozioni o bonus scommesse esclusivi, potrebbe essere necessario per aderire a tali offerte. Come utilizzare quindi il codice promo? Ecco i passi da seguire

Visitare il sito ufficiale del bookmaker ADM

Completare il formulario con le informazioni personali necessarie

Nel campo "Promozioni" inserire il codice promozionale Betnero, scelta facoltativa

Finalizzare il procedimento di apertura conto gioco e convalidarlo mediante l'invio di una copia del proprio documento di identità.

A seguire si entrerà nel dettaglio del procedimento di registrazione elencando tutti i passaggi necessari per creare un account sul portale di gioco.

Registrazione su Betnero: ecco come fare

Come menzionato, requisito fondamentale per l’ottenimento dei bonus benvenuto è l’apertura di un account presso l’operatore di riferimento. I welcome bonus, infatti, sono riservati a quegli utenti che si registrano per la prima volta sul sito online dell’operatore. Altra condizione fondamentale per creare un conto presso un sito con licenza ADM, è che il giocatore sia in grado di verificare di essere maggiorenne. Ma quali sono i passaggi per iscriversi ed utilizzare il codice promo Betnero? Qui sotto abbiamo sintetizzato i passaggi e le informazioni, nonché i documenti necessari per fare ciò:

Visitare il sito del bookmaker e cliccare sul pulsante in alto a destra che riporta la voce “Registrati”

Completare i campi con le dovute informazioni relative a Dati di accesso, Dati personali, Residenza, Documento d'identità

Prendere visione e accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, il contratto di gioco e i termini di condizione

Esprimere preferenza in termini di profilazione e ricezione di comunicazioni commerciali

Stabilire un tetto massimo di ricarica settimanale per prevenire la dipendenza dal gioco

Aderire a eventuali promozioni tramite l’uso facoltativo di un codice promozionale Betnero nel campo apposito.

Betnero bonus benvenuto scommesse

Betnero offre ai nuovi iscritti che creano un conto per la prima volta un bonus benvenuto sport da utilizzare sulle scommesse sportive online. Si tratta di un bonus deposito, ovvero un'offerta che dipende dal completamento del primo versamento di denaro sul proprio account. In questo caso non occorre digitare alcun codice promozionale Betnero per aderire all'iniziativa.

Nella fattispecie, il bonus scommesse attualmente elargito ai nuovi utenti, ammonta al 10% del primo deposito, fino ad un massimo di 10 euro. È chiaro che l’ottenimento dell'importo dipende dal rispetto di altre condizioni, di cui forniremo una panoramica qui sotto.

La condizione per aderire all'offerta è che l'importo ottenuto venga utilizzato per scommettere su una multipla di almeno 3 eventi sportivi con quota minima per ciascun evento di 1,80.

Pertanto, se vengono versati 100€ dopo la creazione dell’account, si ha diritto al 10% di tale somma, ovvero a 10€, sotto forma di Betnero Welcome Bonus Sport Betting da utilizzare su multiple con quota minima 1.8. Occorre notare che questo esempio rappresenta un caso limite, in quanto il versamento di 110€ non consentirà di ottenere 11€ in bonus. L’ammontare massimo del bonus è quindi di 10€.

La somma ricevuta è accreditata come real bonus, il che vuol dire che dovrà essere giocato 1 volta. Inoltre, va specificato che il bonus benvenuto Betnero, così come qualunque altro bonus, non è mai prelevabile. Al contrario, può essere giocato per essere trasformato in reale, solo una volta che la giocata o le giocate abbiano prodotto una vincita, sarà possibile prelevare i relativi importi.

Dettaglio Offerta Descrizione Bonus benvenuto scommesse 10% fino a 10€ Requisito Registrazione e effettuazione di un deposito qualificante. Si applicano altri T&C. Tempo di accredito Subito dopo la prima ricarica Spendibilità del bonus x1 volta su scommesse multiple da almeno 3 eventi con quota min. 1.80

Come ricevere il bonus scommesse sportive Betnero

Per ricevere il Welcome Bonus Sport betting dell'operatore, occorre dunque seguire alcuni semplici passaggi che ricapitoleremo a seguire:

Registrarsi secondo i passaggi di cui sopra (solo maggiorenni), in questa fase si può digitare facoltativamente un codice promozionale Betnero;

Effettuare un deposito qualificante, l'offerta prevede il 10% della ricarica effettuata fino 10€;

Puntare su multiple con almeno 3 eventi con quota minimo 1.8 un volta l'importo ricevuto per trasformarlo in reale.

È necessario digitare il codice promo Betnero per ottenere il bonus benvenuto?

Nel caso della promozione di benvenuto attuale dedicata ai nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco, non occorre digitare alcun codice promozionale Betnero in fase di registrazione. Tuttavia facciamo presente che periodicamente l'operatore potrebbe mettere a disposizione iniziative speciali o welcome bonus esclusivi ottenibili proprio attraverso la digitazione di un codice specifico. Per restare aggiornati sulle eventuali offerte, è consigliabile visitare il sito ufficiale.

Tipologie di scommesse sportive sul sito dell'operatore

Dopo aver effettuato la registrazione, momento in cui gli utenti hanno la possibilità di digitare un codice promozionale Betnero facoltativo, è possibile iniziare a scommettere online. Come accade per la maggior parte dei siti scommesse online in Italia, anche su Betnero, le opzioni riguardanti il betting, specialmente per il calcio, sono veramente numerose. Alcune delle tipologie di giocate sono le classiche:

1X2

Under/Over

Goal/Nessun goal

Segna Gol

Obiettivo/Nessun obiettivo

Parziale/Finale

Pari/Dispari

Risultato Esatto

Sotto/Sopra

Segna Goal Ospite

Occorre specificare che il bookmaker offre scommesse pre-partita non solo sul calcio, ma anche sul Tennis, Formula 1, Ciclismo, Moto GP e tanti altri sport. Alcune delle modalità di scommessa più comuni sul portale dell'operatore sono

Singola

Doppia

Tripla

Multipla

Sistema

Inoltre, come per i principali siti di scommesse online, è possibile anche piazzare scommesse virtuali su Betnero Italia. Insomma, una scelta di scommesse ampia e in grado di soddisfare i giocatori alle prime armi così come quelli con più esperienza.

Betnero a confronto con altri siti scommesse online in Italia

FAQ - Domande frequenti sul codice promozionale Betnero

Quale è il codice promozionale Betnero?

I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito possono digitare nel formulario di iscrizione, nel campo apposito, un codice promozionale Betnero. Attualmente non è disponibile alcun codice, gli utenti possono ottenere il welcome bonus scommesse semplicemente finalizzando l'apertura del conto gioco e soddisfacendo le condizioni richieste come deposito e giocata di scommesse qualificanti.

È possibile prelevare il bonus scommesse ricevuto?

No, i bonus scommesse non sono mai direttamente prelevabili. Si possono prelevare solo le vincite conseguire attraverso l'utilizzo del credito di gioco ottenuto dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata previsti da termini e condizioni delle iniziative promozionali.

Come prelevo le vincite ottenute?

Per poter procedere con il prelievo di eventuali vincite conseguite occorre anzitutto aver provveduto a convalidare la propria identità mediante il processo di verifica dell'account (invio di una copia del proprio documento di identità). Dopo di ché basta effettuare il login, accedere alla propria area personale nel "Il mio conto" e qui selezionare la voce "Preleva" scegliendo il metodo di pagamento e l'importo da prelevare.