Come funziona l'iscrizione Betnero? Quali sono i passaggi e i documenti richiesti per la registrazione e creazione conto?

Il sito Betnero appartiene al gruppo Kabani Limited, un’azienda che vanta una lunga esperienza nel settore del gioco d'azzardo online e in possesso di regolare licenza di gioco AAMS.

Il palinsesto offerto da BetNero è molto ampio ed include scommesse, casino, casino live, slot machine e altri giochi. Inoltre, la piattaforma garantisce un’ottima esperienza di gioco sia tramite accesso da computer che via app, direttamente sullo smartphone.

Come molti altri operatori nel settore, il sito offre particolari promozioni riservate ai nuovi utenti che analizzeremo di seguito. In questo articolo vedremo come effettuare la registrazione online e iscriversi a Betnero.

Registrazione conto gioco BetNero

Come per tutti i siti di gioco online, è necessario che le seguenti condizioni vengano rispettare per poter aprire un conto gioco Betnero:

Essere maggiorenni e residenti in Italia

Essere in possesso di un documento di identità

Essere in possesso del proprio codice fiscale e di una bolletta a proprio nome

Registrarsi sul sito di Betnero è semplice e veloce. Basta infatti:

Recarsi sul sito uffiiciale Betnero.it compilare il formulario online, che si presenta in una schermata unica, con le informazioni relative ai

Dati di accesso

Dati personali

Informativa privacy, comunicazioni e profilazione

Nei paragrafi successivi vedremo in dettaglio come funziona la compilazione di questi dati, ma prima ricordiamo ai nuovi utenti che effettueranno l'iscrizione Betnero che esiste la possibilità di partecipare a bonus di benvenuto sia per scommesse che casinò.

Bonus di benvenuto Betnero

Il Bonus di benvenuto Betnero è un’offerta promozionale riservata a coloro che effettuano la registrazione a Betnero per la prima volta.

Questo operatore, a differenza dei principali concorrenti di siti online di casinò e scommesse, non propone diversi tipi di bonus tra cui scegliere ma ne offre tre, di cui uno alla registrazione per slots, uno al primo deposito per scommesse sportive e un altro, quello maggiormente cospicuo, utilizzabile sui giochi casinò.

Per maggiori informazioni sui bonus di benvenuto Betnero, rinviamo alla nostra guida completa.

Dati di accesso

Nella parte sinistra del formulario sarà possibile creare i dati che permetteranno all'utente di accedere al proprio account e quindi di effettuare scommesse online.

Questi dati includono un indirizzo email e una password univoca (che dovranno essere digitati due volte) e un username (o nome utente) che sarà associato all'account della persona specifica. Per maggiore sicurezza, è necessario anche impostare una domanda segreta e la relativa risposta.

Infine, è possibile inserire nel campo “Nickname” il nomignolo associato al profilo di gioco.

Nella parte inferiore, è possibile selezionare il limite di ricarica settimanale. Si tratta di una somma massima che è possibile depositare sul conto gioco per impedire che si finisca per scommettere un importo maggiore di quello desiderato. Si tratta, tuttavia, di un dato che è possibile modificare a posteriori direttamente dalle impostazioni dell’account.

In questa sezione, è anche presente un campo denominato “codice promozionale Betnero”. Si tratta di un campo che è possibile tralasciare, in quanto i Bonus di Benvenuti offerti da Betnero sono utilizzabili indipendentemente dalla compilazione del succitato campo.

Tuttavia, qualora il giocatore dovesse reperire un codice promozionale offerto da parte di un sito partner dell’operatore, potrà inserire il suddetto codice nel relativo campo in fase di apertura conto.

Dati personali

Nella parte centrale del formulario, è opportuno digitare nome e cognome, data e luogo di nascita, genere e codice fiscale. È presente anche un campo relativo al recapito di telefono, che è possibile utilizzare eventualmente per recuperare accesso al conto qualora si sia smarrita la password del conto.

Sotto, compaiono i campi relativi all’indirizzo di residenza: via, numero civico, codice fiscale, comune, provincia e nazione di residenza.

Infine, è necessario compilare il campo relativo al documento di identità. Da un menù a tendina è possibile selezionare un documento a scelta tra:

Carta d’identità

Patente

Patente Passaporto

Tessera personale di riconoscimento Mod. AT

Tessera personale di riconoscimento Mod. BT

Porto d’armi

Altro

Relativamente al documento prescelto, dovranno essere inseriti il numero del documento, il luogo, l’ente e la data di rilascio e la data di scadenza.

Immediatamente sotto è presente la voce “Carica documenti adesso”. Selezionando sì, si aprirà una schermata tramite cui sarà possibile effettuare l'upload immediatamente. Se si preferisce, tuttavia, è possibile procedere con la verifica dell’account in un secondo momento.

Informativa privacy, comunicazioni e profilazione

Nella parte destra della pagina di registrazione Betnero, è possibile prendere visione di tutti i documenti relativi al contratto che regolerà i rapporti tra il giocatore e l’operatore di scommesse Betnero. In particolare, in questa sezione sono consultabili l'informativa sul trattamento dei dati personali e il Contratto di Gioco, così come il "Regolamento" e il materiale relativo a Collusioni, frodi e antiriciclaggio.

Tutti i documenti vanno rivisti e le informazioni in essi contenuti accettate per poter procedere con l’apertura dell’account.

Nella parte centrale e inferiore è possibile selezionare le preferenze in termini di comunicazioni e profilazione ricevibili via mail, sms, mms, notifiche e chiamate telefoniche.

Questi, a differenza dei documenti sopracitati, sono campi facoltativi. Pertanto, il giocatore potrà selezionare Sì o No a seconda del fatto che preferisca o meno essere contattato da Betnero per informazioni relative a promozione di giochi, prodotti o servizi o di comunicazioni commerciali.

Una volta compilati tutti i campi all’interno del formulario, basterà cliccare sul tasto nero in basso con la scritta “Registrati” per completare la procedura di apertura conto.

Una volta creato l’account di gioco, sarà necessario verificarlo per poterlo utilizzare.

Verifica account di gioco Betnero

Per verificare l’account Betnero, e quindi poter iniziare a scommettere e a giocare, è necessario inviare una copia del documento utilizzato in fase di registrazione a Betnero per la convalida entro 30 giorni dalla data di apertura.

I documenti da inviare sono:

fotocopia (o fotografia) a colori fronte e retro del documento valido inserito in fase di registrazione (Es. Carta di Identità);

inserito in fase di registrazione (Es. Carta di Identità); fotocopia (o fotografia) a colori del codice fiscale (o tesserino sanitario se riportante il codice fiscale) o copia di una bolletta di utenza intestata al titolare dell’account non più vecchia di tre mesi.

I documenti possono essere inviati a Betnero tramite:

email all'indirizzo assistenza@betnero.it.

oppure caricati online in fase di registrazione.

Una volta attivato l’account, si ha diritto al Bonus di Benvenuto (se tutte le condizioni sono rispettate).

Metodi di pagamento accettati

Alcuni bonus potrebbero essere correlati al primo deposito di denaro effettuato sul nuovo account. Ma quali sono i metodi di pagamento utilizzabili su Betnero? Qui sotto vogliamo offrire una panoramica dei metodi di pagamento accettati:

Carta di credito o carta di debito

Portafoglio elettronico

Carte prepagate

Bonifico bancario o assegno

Pay by phone

Moneta elettronica

Crypto

Nota: alcuni metodi di pagamento potrebbero essere utilizzabili per i prelievi e altri per i versamenti. Per dettagli sulle relative condizioni, invitiamo a consultare il sito dell’operatore.

FAQ - Domande Frequenti

Quanto costa aprire un conto gioco Betnero?

L'apertura di un conto di gioco Betnero è gratis e non vincolante.

Come recuperare le credenziali di accesso al conto gioco Betnero?

Se ci si dimentica la password è possibile recuperare l'accesso all'account di gioco semplicemente inserendo l'username e ricevendo una password provvisoria all'indirizzo email utilizzato in fase di registrazione.

Se non ci si ricorda né username e password, sarà necessario contattare il servizio clienti per impostarle.

È possibile prelevare l'ammontare corrispondente al bonus dal conto Betnero?

La risposta è no. I bonus infatti non sono prelevabili. Al contrario, è prelevare solo gli importi che derivano dalle vincite (è possibile visualizzare il saldo prelevabile all'interno del profilo).

Come posso chiudere un conto gioco Betnero?

Per chiudere il conto gioco, è necessario inviare una dichiarazione a assistenza@betnero.it in cui specificare nome e cognome, numero del contratto da chiudere e la volontà di chiudere il contratto, allegando copia di un documento d'identità leggibile.