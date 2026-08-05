Registrazione 888sport: guida completa per aprire un conto di gioco nel 2026

Come effettuare la registrazione su 888sport 🧑‍💻

888sport è la sezione dedicata alle scommesse sportive del gruppo internazionale omonimo. La registrazione prevede sia l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che un processo tradizionale suddiviso in più step.

Passaggi per aprire un conto scommesse su 888sport:

Visitare il sito ufficiale di 888sport.it. Cliccare sul pulsante per avviare la registrazione "Registrati". Compilare la prima pagina con i dati di accesso: selezionare un nome utente, una password e fornire un indirizzo email valido. È prevista anche la scelta di una domanda di sicurezza con la relativa risposta, utile per il recupero delle credenziali. Prendere visione dell'informativa e del contratto di gioco, e fornire i consensi richiesti. Aggiungere le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita) assicurandosi che coincidano con quelle riportate sul documento di identità. È richiesto l'inserimento del codice fiscale. Inserire i dati relativi alla residenza (indirizzo, città, ecc.). Completare con il numero di telefono e dare il consenso per l'invio di promozioni (opzionale). Fornire i dati del documento di identità scelto. Fissare il limite di ricarica settimanale, come richiesto dalla normativa sul Gioco Responsabile. Confermare la propria registrazione.

La procedura di iscrizione è disponibile sia da desktop che da dispositivi mobili. Basta accedere alla versione del sito adattata per mobile o tramite l'app ufficiale.

Registrazione su 888sport: termini e condizioni 📝

Per aprire un conto di gioco su 888sport è necessario rispettare specifiche condizioni stabilite dalla normativa italiana (ADM/AAMS):

Avere compiuto almeno 18 anni di età .

. Essere residenti in Italia .

. Fornire un documento di identità valido i cui dati corrispondano a quelli inseriti nel modulo di registrazione.

Convalidare l'identità inviando una copia del documento immediatamente al momento della registrazione.

Fissare i limiti settimanali di deposito.

Si specifica che l'utente può richiedere di incrementare i limiti di deposito, ma saranno aggiornati dopo un periodo di attesa di 7 giorni. Una riduzione del limite, invece, è effettiva immediatamente.

Come convalidare il conto su 888sport 🆔

La convalida del conto è un passaggio fondamentale, richiesto dalla normativa ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che deve essere completato entro 30 giorni dall'iscrizione per garantire la piena operatività del conto di gioco.

Passaggi per la verifica dell'identità:

Selezionare il documento: scegliere un documento di identità tra le opzioni accettate (Carta d'identità, Patente di guida, Passaporto, Porto d'armi o Tessera sanitaria). Creare una copia digitale: creare una copia digitale (fronte e retro, con tutti gli elementi principali chiaramente visibili) del documento selezionato. Caricare il documento: accedere al proprio conto (login), selezionare la sezione "Cassa" e procedere su "Conferma identità" per caricare il file. Alternativa via fax: in alternativa, il documento può essere inviato via fax al numero 800 897 562.

Cosa succede dopo la registrazione

Bonus benvenuto nuovi utenti

L'offerta di benvenuto per le scommesse sportive non è attiva. È invece possibile aderire all'offerta di benvenuto per il Casinò. I nuovi giocatori di 888 Italia possono ottenere un Bonus Immediato del 100% fino a 1.000€ sulla prima ricarica.

Dettagli chiave del Bonus Casinò:

Valore: 100% dell'importo della prima ricarica, fino a un massimo di 1.000€.

100% dell'importo della prima ricarica, fino a un massimo di 1.000€. Adesione: Iscrizione e prima ricarica.

Iscrizione e prima ricarica. Richiesta : Cliccare sul tasto 'Incassa il tuo Bonus' nell'email di conferma entro 14 giorni dalla ricarica.

: Cliccare sul tasto 'Incassa il tuo Bonus' nell'email di conferma entro 14 giorni dalla ricarica. Codice Promo : Non richiesto.

: Non richiesto. Metodi di Pagamento Esclusi : Neteller, Skrill, o OnShop non sono validi per la prima ricarica.

: Neteller, Skrill, o OnShop non sono validi per la prima ricarica. Utilizzo Fondi: Il Credito di Gioco reale viene utilizzato prima dei Fondi Bonus.

Il Credito di Gioco reale viene utilizzato prima dei Fondi Bonus. Prelievo Vincite: Le vincite ottenute con il Bonus sono prelevabili dopo aver raggiunto il Requisito di Puntata pari a 35 volte l'importo del Bonus.

Le vincite ottenute con il Bonus sono prelevabili dopo aver raggiunto il Requisito di Puntata pari a 35 volte l'importo del Bonus. Validità : 30 giorni dalla data di accredito per soddisfare i requisiti di puntata.

: 30 giorni dalla data di accredito per soddisfare i requisiti di puntata. Restrizioni di Gioco: Il Bonus non è utilizzabile su Live Roulette e Live Baccarat.

Accesso all'account

Una volta completata l'iscrizione, l'utente può accedere al proprio profilo (effettuare il login) utilizzando il nome utente e la password scelti durante la fase di registrazione.

Primo deposito

Per iniziare a scommettere con denaro reale è necessario effettuare un deposito.

Passaggi per il primo deposito:

Accedere al proprio profilo utente. Selezionare l'opzione per il deposito (solitamente nella sezione "Cassa"). Scegliere uno dei metodi di pagamento offerti. Indicare l'importo da depositare (per il bonus, si ricorda che deve essere di almeno 10€ e non deve essere effettuato con i metodi esclusi). Se applicabile, inserire il codice promozionale. Confermare la transazione.

Metodi di pagamento 💳

888sport mette a disposizione dei suoi utenti diversi metodi sia per il deposito che per il prelievo.

Metodo di Pagamento Disponibile per il Deposito Disponibile per il Prelievo Carte Bancarie (Visa, MasterCard) Sì Sì Postepay Sì Sì PayPal Sì Sì Skrill Sì Sì NETELLER Sì Sì Paysafecard Sì No Apple Pay Sì No Bonifico Bancario Sì No OnShop Sì No

Nota Bene: i metodi di Deposito sono 8, quelli di Prelievo sono 6.

Perché registrarsi su 888sport?

Di seguito una sintesi dei principali elementi che caratterizzano l'offerta di 888sport:

Pro 👍 Contro 👎 Bookmaker legale con licenza ADM n° 15014 Non offre scommesse su E-Sport Ampia copertura di eventi sportivi (23 discipline) Non offre la funzione Exchange Offerta di Scommesse Live e Live Streaming Non offre alcuni betting market specifici (es. Marcatore) Payout del 93,3% Disponibilità di App mobile per Android e iOS Offerta di Casino e Live Casino (oltre 1.000 slot) Funzioni Bet Builder e Cashout disponibili

888sport a confronto con altri bookmaker ADM 🇮🇹

888sport si posiziona come uno dei bookmaker di riferimento nel panorama del gioco legale italiano, operando con una licenza ADM che ne garantisce l'affidabilità. Inoltre, si distingue per l'ampia offerta di discipline sportive e la disponibilità di funzionalità avanzate come Live Streaming, Bet Builder e Cashout.

Conoscere 888sport nel dettaglio

888sport è la sezione dedicata alle scommesse sportive del gruppo internazionale 888, attivo da anni nel settore dell'iGaming. In Italia, 888sport opera in modo legale e sicuro, avendo ricevuto la concessione GAD n° 15014 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). È fondamentale affidarsi solo a bookmaker in possesso di tale licenza, poiché garantiscono il rispetto della normativa italiana e la tutela del giocatore.

Panoramica dei prodotti e servizi:

Copertura Sportiva: l'operatore copre 23 discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Formula 1 e molti altri.

l'operatore copre 23 discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Formula 1 e molti altri. Payout: la percentuale di Payout (la quota di denaro restituita ai giocatori in vincite) è del 93,3% .

la percentuale di Payout (la quota di denaro restituita ai giocatori in vincite) è del . Scommesse: sono disponibili scommesse Live e Live Streaming. Sono presenti funzioni come Bet Builder e Cashout.

sono disponibili scommesse Live e Live Streaming. Sono presenti funzioni come Bet Builder e Cashout. Mercati Scommesse: sono presenti diversi mercati, tra cui Under/Over Calcio d'angolo e Rigore.

sono presenti diversi mercati, tra cui Under/Over Calcio d'angolo e Rigore. Altro: il sito include una sezione Casino e Live Casino con oltre 1.000 slot machine (tra cui Great Rhyno Megaways, Wolf Gold e Gates of Olympus).

il sito include una sezione Casino e Live Casino con oltre 1.000 slot machine (tra cui Great Rhyno Megaways, Wolf Gold e Gates of Olympus). Promozioni: le promozioni sportive a lungo termine includono il Bonus benvenuto 100% fino a 100€, il Club delle Multiple (fino a 35€) e Missioni e premi con 888Club.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di 888?

Dal punto di vista della registrazione, 888 non teme rivali. Ho testato la piattaforma in prima persona e ci sono ben tre modi per creare il proprio account. Le prime due sono l’invio di un documento da cui il sistema recupera gran parte dei dati, o si può utilizzare anche lo SPID. Queste due tipologie prevedono tempi rapidi e anche un bonus di benvenuto senza deposito. La terza opzione è la registrazione classica, con inserimento manuale dei dati.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

La procedura di registrazione proposta da 888 è veloce, completa e prevede ben tre tipologie. Inoltre, chi sceglie l'iscrizione tramite SPID o inviando subito la copia di un documento, riceve anche un bonus. Queste due modalità, inoltre, evitano la verifica del conto ed è un ulteriore punto di forza. Per chi invece ha qualche timore di condividere SPID o un documento, c’è anche la registrazione classica. Insomma, non c’è nulla da migliorare.

In cosa l'iscrizione su 888 può migliorare?

Una volta iscritto, mi ha colpito la struttura della piattaforma ben ordinata e che funziona in modo impeccabile. 888sport, sia da mobile che da desktop, offre un ampio palinsesto in cui è semplice muoversi senza perdite di tempo. La scelta, poi, è uno dei fiori all’occhiello, visto che ci sono decine di sport e migliaia di eventi ogni giorno su cui scommettere. Infine, ho apprezzato il bonus per chi si registra con SPID o inviando la copia del documento.

Domande frequenti ❓

Bisogna inserire il codice promozionale 888sport per ricevere il bonus di benvenuto?

Sì, per accedere all'offerta di benvenuto è necessario inserire l'apposito codice promozionale al momento dell'effettuazione del deposito qualificante iniziale, dopo aver completato la registrazione.

Quanto tempo si ha a disposizione per convalidare l'account di gioco?

La normativa italiana stabilisce che l'utente ha a disposizione 30 giorni dal momento dell'iscrizione per effettuare la convalida della propria identità tramite l'invio di un documento valido.

Quali sono i requisiti minimi per aprire un conto su 888sport?

Per registrarsi e aprire un conto di gioco su 888sport, è necessario aver compiuto almeno 18 anni ed essere residenti in Italia, come previsto dalle direttive ADM/AAMS.