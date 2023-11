Registrazione 888sport: guida completa per aprire un conto di gioco nel 2026

La sezione arancione del sito di gioco d'azzardo 888 è dedicata alle scommesse sportive e si chiama 888sport. Parte di un importante gruppo internazionale attivo da anni nel settore dell'igaming, svolge la sua attività da bookmaker in modo legale, avendo ricevuto la concessione GAD n° 15014 da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (un tempo AAMS).

Per iniziare a scommettere su questo sito online, bisogna effettuare la registrazione, convalidare la propria identità ed effettuare un deposito iniziale. In questa pagina si troveranno tutte le informazioni necessarie, con i dettagli da tenere a mente per ricevere il bonus di benvenuto.

Come effettuare la registrazione a 888 sport

La piattaforma di scommesse 888 Sport si rivolge in maniera esclusiva ai residenti italiani che hanno compiuto 18 anni. Questo bookmaker è uno dei punti di riferimento nel settore del gioco legale nel nostro Paese, e ha l'obiettivo di proporre ai propri utenti un'esperienza di gioco di qualità, improntata alla sicurezza.

Al contrario di altre piattaforme, 888 Sport per il momento non supporta ancora la registrazione tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, preferendo optare per metodi di registrazione più tradizionali. Questi ultimi garantiscono comunque sicurezza e praticità, a fronte di un dispendio di tempo leggermente superiore rispetto all'iter con SPID.

Gli step da seguire per iscriversi a 888sport

Qui di seguito troverai i passaggi principali per diventare nuovo cliente e aprire un conto scommesse.

Visitare il sito ufficiale 888sport.it. Cliccare sul pulsante verde "Continua" o su "Registrati". Compilare la prima delle quattro pagine del modulo di registrazione a 888 sport, selezionando nome utente, password e fornendo un indirizzo email valido. Qui verrà anche chiesto di selezionare una domanda di sicurezza, cui bisognerà fornire la risposta, così da attivare la procedura di recupero delle credenziali. Prima di passare allo step successivo, prendere visione dell'informativa e del contratto di gioco, per poi fornire i consensi cliccando sulle relative caselle. Fornire tutte le informazioni anagrafiche richieste, prestando attenzione che siano identiche a quelle riportate sul proprio documento di identità. Verrà anche chiesto di inserire il codice fiscale per procedere a tutti gli adempimenti con l'Agenzia delle Entrate (in caso di vincita il concessionario funge da sostituto d'imposta, così come previsto dalla legge italiana). Inserire i dati relativi alla residenza con indirizzo, città, ecc. Inserire anche il numero di telefono e fornire il consenso all'invio di promozioni se si desiderano ricevere bonus scommesse da 888 sport. Fornire, infine, i dati relativi al proprio documento di identità e fissare il limite di ricarica settimanale prima di confermare la propria registrazione a 888 sport.

Bonus benvenuto scommesse sportive 888sport

Per partecipare all'offerta di benvenuto di 888sport, è necessario seguire le indicazioni riportate nei T&C ufficiali.

In sintesi, dopo aver completato la registrazione, una volta effettuata una ricarica sul proprio conto inserendo il codice promozionale 888 sport, si può ottenere un bonus pari al 100% dell'importo depositato, fino a un limite di 25€. Questo bonus verrà sbloccato quando saranno state effettuate scommesse per un valore totale pari al doppio dell'importo del bonus, sempre con una quota minima di 2.0.

Oltre a ciò, se si effettua una scommessa di almeno 10€ con quota minima di 2.0, si ha diritto a un ulteriore bonus casinò di 5€ (sezione verde del sito di gioco, selezionabile in alto a destra, a fianco dell'area dedicata al login).

Per essere considerata qualificante, la ricarica per questa offerta deve essere di almeno 10€. Non tutte le scommesse sono considerate valide per ottenere il bonus: ad esempio, scommesse con "Vincita Potenziata", per eventi annullati, su Sport Virtuali o fatte con determinati metodi di pagamento sono escluse dalla promozione di benvenuto con bonus scommesse di 888sport.

Una volta soddisfatti i requisiti, è possibile richiedere il bonus entro 7 giorni, cliccando sul pulsante specifico che viene mostrato all'utente dopo il login. L'accredito per il bonus casinò avviene solitamente entro 72 ore.

È importante notare che il credito di gioco verrà utilizzato prima dei fondi bonus e che l'utente ha a disposizione 60 giorni per soddisfare i requisiti di puntata del bonus scommesse di benvenuto di 888 sport. Effettuando prelievi, si potrebbe perdere il bonus.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a 888sport

Per attivare un conto di gioco su 888 sport, è fondamentale rispettare le condizioni fissate dalla rigida normativa italiana: bisogna avere compiuto almeno 18 anni ed essere residenti in Italia, come sancito dall'AAMS/ADM, il principale organo di regolamentazione.

Durante la procedura di registrazione, 888sport richiede di fissare i limiti settimanali per i depositi (nell'ultimo step del modulo di iscrizione), così come succede in tutti i bookmaker che si uniformano alle direttive sul Gioco Responsabile. È utile sapere che, qualora l'utente voglia incrementare tali limiti, dovrà rispettare un periodo di attesa di 7 giorni prima che i nuovi limiti vengano applicati. Al contrario, una riduzione del limite sarà effettiva da subito.

Iscrizione a 888 sport da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su 888sport è disponibile sia attraverso computer desktop che tramite dispositivi mobili. Per chi predilige l'utilizzo dello smartphone, ci sono due alternative:

accedere alla versione del sito adattata per mobile direttamente dal proprio browser di navigazione o scaricare l'app ufficiale dal sito 888sport.it. Si tratta di un programma gratuito, compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

La procedura di iscrizione sul sito mobile di 888sport (web app) è sostanzialmente identica a quella relativa al sito desktop (descritta più in alto). Per coloro che desiderano iscriversi utilizzando l'app di 888sport, vale la pena ricordare che:

Gli utenti con dispositivi Android devono visitare il sito ufficiale di 888sport e cercare " App 888sport ". Una volta effettuato il download e l'installazione del file, dando tutte le autorizzazioni richieste, è possibile avviare l'app cliccando sull'icona di 888sport e procedere con le istruzioni per completare la registrazione.

". Una volta effettuato il download e l'installazione del file, dando tutte le autorizzazioni richieste, è possibile avviare l'app cliccando sull'icona di 888sport e procedere con le istruzioni per completare la registrazione. Per chi possiede dispositivi iOS, l'app di 888sport è disponibile direttamente nell'App Store, visto che a differenza del Google Play Store, nella repository Apple si possono trovare applicazioni legate al gioco d'azzardo.

Convalida dell'account su 888sport

La normativa italiana relativa al gioco online stabilisce che entro 30 giorni dalla data di registrazione, ogni utente debba convalidare il proprio conto di gioco fornendo un documento di identità valido (i cui dati devono corrispondere a quelli forniti al momento della registrazione).

Di seguito sono riportati i passi necessari per completare questa procedura e garantirsi l'accesso completo alle funzionalità di 888sport.it. Procedura di Convalida:

Selezionare il documento: è necessario scegliere un documento di identità tra le opzioni disponibili: Carta d'identità, Patente di guida, Passaporto, Porto d'armi o Tessera sanitaria. Creare una copia digitale: dopo aver selezionato il documento, occorre crearne una copia digitale. Questo può essere fatto facilmente utilizzando uno smartphone, un computer o uno scanner. Caricare il documento: una volta ottenuta la copia digitale, è possibile caricarla direttamente sul proprio conto di gioco. Basta accedere facendo login, selezionare la sezione "Cassa" e procedere su "Conferma identità" per caricare il documento. In alternativa, il documento può essere inviato anche via fax al numero 800 897 562.

Come iniziare a scommettere su 888sport

Per effettuare scommesse con denaro vero su 888sport, procedere come segue:

Registrarsi sulla piattaforma di 888sport (la procedura è illustrata nelle sezioni precedenti). Accedere al proprio profilo utente. Effettuare un deposito, scegliendo tra le diverse opzioni di pagamento proposte. Navigare tra gli eventi sportivi offerti su 888sport utilizzando le barre di navigazione o il campo di ricerca situato in alto a sinistra. Selezionare l'evento e la quota desiderata, quindi decidere l'importo da scommettere. Effettuare la scommessa cliccando su "Piazza scommessa".

Metodi di pagamento di 888sport

Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un primo deposito di almeno 10€ utilizzando i seguenti metodi di pagamento: Visa, Mastercard, Bank Transfer, Postepay o Apple Pay. Si prega di notare che un primo deposito fatto tramite Paypal, Skrill, Neteller o Paysafecard non sarà considerato valido per l'assegnazione del bonus.

Qui sotto, la tabella riassuntiva con tutti i metodi di pagamento di 888 sport:

Tipo Metodo Limite minimo di ricarica Carte di credito e debito Visa, MasterCard 10 € E-Wallet Skrill, Neteller, Paypal 10 € Carta prepagata PostePay 10 € Conto Bancario Bonifico bancario 10 €

Iscrizione a 888sport - FAQ

Bisogna inserire il codice promozionale 888sport per ricevere il bonus?

Sì, il codice promo va inserito al momento del deposito qualificante iniziale dopo aver effettuato la registrazione.

Quanto tempo si ha a disposizione per convalidare l'account di gioco?

Si hanno a disposizione 30 giorni dal momento dell'iscrizione a 888 sport per effettuare la convalida della propria identità.

La copia dei documenti va fornita fronte e retro?

Sì e tutti gli elementi principali dei documenti devono chiaramente visibili.