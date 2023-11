Registrazione Leovegas per nuovi clienti e creazione conto

Come aprire un conto Leovegas online e registrarsi per la prima volta. I passaggi richiesti per l'iscrizione.

LeoVegas è casino online e sito scommesse sicuro, titolare di licenza AAMS (ADM). La sua offerta include giochi da casino, slot online, tavoli del casinò live e scommesse su tutti gli sport.

Con LeoVegas è possibile giocare e scommettere su tutte le piattaforme: desktop, tablet e smartphone. Inoltre, l’operatore, come molti altri concorrenti sul mercato, offre dei fantastici bonus di benvenuto ai nuovi utenti che registrano un conto online, per permettere loro di familiarizzare con la piattaforma e con l’offerta disponibile.

Come registrarsi su Leovegas

Per creare un conto presso Leovegas, basta:

raggiungere il sito italiano dell’operatore Leovegas.it

cliccare sul pulsante verde in alto a destra con la dicitura “Registrazione”.

A questo punto si aprirà una schermata che permetterà all’utente di procedere alla registrazione tramite SPID o tramite l’inserimento dei dati e la verifica manuale .

Bonus di benvenuto per nuovi clienti

Come gran parte degli operatori di scommesse e casinò online, anche LeoVegas offre dei bonus di benvenuto ai nuovi registrati. Talvolta, i bonus potrebbero dipendere dal primo deposito effettuato o essere divincolati da questo. Inoltre, l’operatore potrebbe offrire bonus sport per le scommesse sportive oppure bonus casinò per prendere gusto con l’offerta del casinò. Tutti i bonus sono soggetti a termini e condizioni e il giocatore può trovare maggiori dettagli consultando direttamente il sito del bookmaker. Per chi desiderasse avere maggiori dettagli sull'iscrizione, qui è presente una guida sul codice promo leovegas.

Registrazione con SPID

Innanzitutto, cos’è lo SPID? Lo SPID, o Sistema Pubblico di Identità Digitale, altro non è che un sistema che permette l’accesso ai sistemi della pubblica amministrazione, ma anche dei privati aderenti (vedi Leovegas) con pochi e semplici mosse. Dal momento che l’ottenimento delle credenziali SPID avviene dopo verifica dell'identità del cittadino, questo sistema costituisce, da solo, un mezzo sufficiente a identificare un individuo.

Quindi, chiunque sia in possesso di credenziali SPID può creare un account sul sito Leovegas creando una sorta di connessione tra la sua identità digitale e il conto gioco.

Su Leovegas è possibile effettuare l’accesso tramite SPID offerto da uno dei seguenti fornitori:

TeamSystemID

SpidItalia

SIELTEid

ioINTESI GROUP

PosteID

EtnaID

NamiraliD

TIMiD

INFOCERT ID

Aruba.it ID

Una volta selezionato il fornitore del servizio di identificazione digitale, sarà sufficiente effettuare l’accesso utilizzando username/user id e password per completare la registrazione sul LeoVegas Casinò.

Da questa pagina, è anche possibile avviare la procedura di registrazione per ottenere lo SPID.

Registrazione manuale

Procedendo invece con la registrazione manuale, apparirà la schermata seguente:

Tramite il simbolo in alto a destra sarà possibile consultare tutti i bonus di benvenuto riservati ai nuovi iscritti disponibili al momento con i relativi termini e condizioni.

Sotto, sarà sufficiente compilare tre pagine con i dettagli richiesti per completare la procedura di registrazione di un conto gioco.

Nella prima schermata , sarà sufficiente inserire

Indirizzo email

Password

Domanda segreta e digitare la risposta alla domanda.

La password dovrà necessariamente contenere almeno 8 caratteri, un numero e un carattere speciale.

Cliccando su “Apri conto” si aprirà la seconda schermata del formulario. Si tratta di una pagina a scorrimento in cui bisogna selezionare il titolo e inserire il proprio nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, paese, provincia e città di nascita. Una volta compilati questi campi, il campo sottostante relativo al codice fiscale si autocompila. Se le informazioni non sono corrette, basterà cliccare sul tasto arancione “Genera”, apportare le dovute modifiche e quindi pigiare il tasto “Modifica”.

Una volta completati i dati anagrafici, scorrendo col cursore sullo schermo, apparirà una sezione denominata “Residenza”. Qui il giocatore dovrà selezionare il paese di residenza, digitare manualmente l’indirizzo e infine scegliere la provincia da un menù a tendina.

Continuando a scrollare, si noterà la sezione relativa al “Documento di identificazione”. Qui, l’utente potrà selezionare tramite un menù a scorrimento il tipo di documento che desidera utilizzare per la registrazione tra

Patente di guida

Carta d’identità

Carta d’identità elettronica

Passaporto

Una volta selezionato il documento, sarà opportuno inserire i dati relativi alla data, al luogo di rilascio e all’autorità che lo ha emesso (ministero degli interni, comune, motorizzazione, questura, altro), e il relativo numero, così come mostrato sul documento stesso.

Nell’ultimo campo di questa sezione, è possibile selezionare il limite di deposito mensile. Si tratta di una somma oltre la quale il giocatore non potrà effettuare versamenti sul proprio conto gioco per il mese in corso.

Quando tutti i campi saranno stati riempiti con le dovute informazioni, si potrà cliccare sul tasto in basso per procedere con la terza e ultima schermata .

Qui, sarà possibile spuntare o meno una casella che permette di beneficiare di bonus e offerte. Inoltre, in questa pagina, l’utente ha accesso al contratto di gioco, i termini e condizioni e i termini del bonus. L’ultimissimo campo contiene invece l’informativa sulla privacy. Tutte queste informazioni dovranno essere lette e necessariamente accettate per finalizzare la procedura di apertura conto gioco LeoVegas.

Verifica dell’identità

Una volta creato l’account su LeoVegas, sarà necessario verificare l’identità del titolare perché questo possa utilizzarlo a pieno.

Questa procedura deve essere seguita da coloro che hanno creato un account di gioco seguendo la procedura di registrazione manuale, ma non da quelli che hanno creato il conto tramite SPID.

Ma in cosa consiste la verifica dell’identità? il giocatore è tenuto a trasmettere copia del proprio documento d’identità valido entro 30 giorni dalla data di registrazione a LeoVegas casinò, altrimenti il conto creato verrà sospeso. Se l’operatore non riceverà i dovuti documenti entro ulteriori 60 giorni il contratto di conto di gioco verrà risolto ed il conto di gioco verrà chiuso.

Per effettuare la convalida del conto, è possibile seguire la procedura direttamente dopo aver effettuato il login all’account, cliccando su Profilo -> Verifica il tuo conto -> Upload. A questo punto si potrà selezionare il documento per caricarlo.

Metodi di pagamento accettati

È necessario specificare che è possibile partecipare a un gioco solo se si dispone di fondi sufficienti sul proprio conto di gioco per tale partecipazione. Tra i metodi di pagamento accettati da LeoVegas ci sono carte di credito, PostePay, PayPal, Klarna, Apple Pay, Skrill, Paysafecard. Per una lista completa e aggiornata di tutti i metodi disponibili per ciascuna operazione, per i costi a esse correlati e per le tempistiche di accredito, invitiamo a consultare il sito internet di LeoVegas casino o il loro servizio clienti all’indirizzo email support-it@leovegas.com.