Registrazione Leovegas per nuovi clienti e creazione conto

Come aprire un conto di gioco su LeoVegas?

Il processo di registrazione sul sito dell'operatore è semplice e guidato. L'utente può scegliere tra due diverse modalità: la registrazione tramite SPID, più rapida, o la procedura manuale.

Ecco i passaggi da seguire per la registrazione manuale:

Visita il sito ufficiale di LeoVegas. Clicca sul pulsante verde "Registrazione" situato in alto a destra. Scegli l'opzione per la registrazione manuale. Schermata 1 : inserisci un indirizzo email valido, crea una password che rispetti i criteri previsti (almeno 8 caratteri, un numero, un carattere speciale) e imposta una domanda di sicurezza.

: inserisci un indirizzo email valido, crea una password che rispetti i criteri previsti (almeno 8 caratteri, un numero, un carattere speciale) e imposta una domanda di sicurezza. Schermata 2 : compila i campi con i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo di residenza. Il codice fiscale verrà generato automaticamente.

: compila i campi con i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo di residenza. Il codice fiscale verrà generato automaticamente. Schermata 2 (segue) : aggiungi i dati di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente o passaporto).

: aggiungi i dati di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente o passaporto). Schermata 2 (fine) : imposta un limite di deposito mensile per promuovere il gioco responsabile.

: imposta un limite di deposito mensile per promuovere il gioco responsabile. Schermata 3: leggi e accetta il contratto di gioco, i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy per finalizzare la creazione dell’account.

Per chi possiede un'identità digitale, la registrazione con SPID è ancora più veloce, in quanto i dati personali vengono compilati in modo automatico.

Registrazione su LeoVegas: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco su LeoVegas, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali, in linea con la normativa italiana. 📜

Aver compiuto 18 anni di età.

di età. Essere residenti in Italia .

. Fornire informazioni veritiere e accurate durante la registrazione.

Possedere un documento d'identità valido.

Convalidare il conto di gioco entro 30 giorni dalla registrazione.

Come convalidare il conto su LeoVegas

La convalida del conto è un passaggio obbligatorio richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per tutti gli account di gioco online. Questa procedura è essenziale per verificare l'identità del giocatore e per prelevare le eventuali vincite. Chi si registra con SPID non necessita di questo passaggio.

Per chi effettua la registrazione manuale, ecco come procedere:

Effettua il login al tuo account LeoVegas. Accedi alla sezione "Profilo". Clicca su "Verifica il tuo conto" e successivamente su "Upload". Carica una copia fronte-retro ben leggibile del documento d'identità utilizzato durante la registrazione.

È importante completare questa procedura entro 30 giorni. In caso contrario, il conto verrà sospeso e, se i documenti non verranno forniti entro i successivi 60 giorni, l’account sarà chiuso definitivamente.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata la registrazione e la convalida, l'utente ha pieno accesso a tutte le funzionalità della piattaforma.

Bonus benvenuto nuovi utenti

LeoVegas offre diversi bonus di benvenuto per i nuovi iscritti. Le promozioni sono dedicate sia agli amanti delle scommesse sportive che ai giocatori del casinò.

Bonus Casinò : fino a 1.500€ sui primi depositi.

: fino a 1.500€ sui primi depositi. Bonus Casinò Live : fino a 2.000€ per i tavoli dal vivo.

: fino a 2.000€ per i tavoli dal vivo. Bonus Sport: fino a 500€ per le scommesse sportive.

Ogni bonus è soggetto a specifici Termini e Condizioni, che includono requisiti di puntata e periodi di validità. Si consiglia di consultare attentamente il regolamento completo sul sito dell'operatore.

Accesso all'account

Per accedere al proprio conto di gioco dopo la registrazione, è sufficiente:

Visitare il sito di LeoVegas.

Cliccare sul pulsante di login.

Inserire l'indirizzo email e la password scelti in fase di registrazione.

In alternativa, si può accedere tramite SPID.

Primo deposito

Effettuare il primo deposito è un'operazione rapida che permette di iniziare a giocare con denaro reale. Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente può recarsi nella sezione dedicata ai versamenti e scegliere il metodo di pagamento preferito.

Metodi di pagamento

LeoVegas mette a disposizione diversi metodi di pagamento sicuri e diffusi per effettuare depositi e prelievi.

Metodi di Deposito Metodi di Prelievo Carte di Credito (Visa/MC) Carte di Credito (Visa/MC) Postepay Postepay PayPal PayPal Skrill Skrill Neteller Neteller Paysafecard Bonifico Bancario Apple Pay Apple Pay OnShop

Perché registrarsi su LeoVegas?

Una valutazione oggettiva dell'operatore, basata sui suoi servizi e sulle sue caratteristiche.

Pro 👍 Contro 👎 Registrazione veloce tramite SPID Mercato "Marcatore" non disponibile Ampia offerta di giochi da casinò (+2000) Mercato "Combo" non disponibile Servizio di Live Streaming disponibile Nessuna scommessa su politica/spettacolo Funzionalità Cash Out presente App mobile per iOS e Android

LeoVegas a confronto con altri bookmaker ADM

LeoVegas si posiziona nel mercato italiano come un operatore completo, offrendo un'esperienza di gioco orientata principalmente ai giochi da casinò e casinò live, ma con una sezione sportiva solida e competitiva rispetto ad altri concessionari ADM.

Conoscere LeoVegas nel dettaglio

LeoVegas è un marchio di fama internazionale che opera in Italia in modo completamente legale e sicuro grazie alla concessione GAD n. 15011 rilasciata dall'ADM. Questo garantisce il rispetto delle normative italiane a tutela dei giocatori.

L'offerta di LeoVegas è vasta e variegata:

Sport : palinsesto con 24 discipline sportive, dal calcio al tennis, passando per basket ed e-Sports.

: palinsesto con 24 discipline sportive, dal calcio al tennis, passando per basket ed e-Sports. Payout scommesse : la percentuale media di pagamento dichiarata dall’operatore si attesta sul 92,95%.

: la percentuale media di pagamento dichiarata dall’operatore si attesta sul 92,95%. Casinò e Slot : oltre 2.000 giochi disponibili, incluse slot popolari come Legacy of Dead e Gates of Olympus 1000.

: oltre 2.000 giochi disponibili, incluse slot popolari come Legacy of Dead e Gates of Olympus 1000. Casinò Live: numerosi tavoli con croupier dal vivo per un'esperienza di gioco immersiva.

Affidarsi a bookmaker con licenza ADM è fondamentale per un'esperienza di gioco sicura e protetta.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di LeoVegas?

A mio parere, registrare un nuovo profilo di gioco su LeoVegas è un'operazione semplice da portare a termine, resa ancor più veloce dalla presenza dello SPID che abbatte quasi totalmente i tempi di inserimento dei vari dati anagrafici. Se invece si sceglie la modalità manuale, servirà qualche minuto per completare il tutto.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

La procedura di registrazione su LeoVegas, come ho avuto modo di constatare, è dunque semplificata in maniera estrema dalla possibilità di procedere attraverso lo SPID: la ciliegina sulla torta sarebbe rappresentata dall'introduzione della CIE (Carta d'Identità Digitale), opzione che comunque risulta non semplice da trovare anche nel resto degli altri bookmaker.

In cosa l'iscrizione su LeoVegas può migliorare?

Una volta iscritto, di LeoVegas mi ha colpito la semplicità del layout del sito che, seppur per qualcuno potrebbe rappresentare un punto a sfavore, dal mio punto di vista ha facilitato e non poco l'esperienza. Molto apprezzata anche la presenza contemporanea su iOS e Android dell'app scaricabile su device portatili.

Domande frequenti

È sicuro registrarsi su LeoVegas?

Sì, LeoVegas è un operatore sicuro e legale in Italia, in possesso di regolare licenza ADM (n. 15011), che garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e trasparenza.

Quali documenti sono necessari per la registrazione?

Per la registrazione manuale è necessario un documento d'identità in corso di validità a scelta tra Carta d'identità (cartacea o elettronica), Patente di guida o Passaporto. Per la registrazione con SPID, la verifica dell'identità è implicita nel sistema.

Posso registrarmi da mobile?

Certamente. È possibile completare l'intera procedura di registrazione sia dal sito mobile di LeoVegas sia tramite le app dedicate, disponibili per dispositivi Android e iOS.