Pronostici Verona – Torino e informazioni utili per scommettere: gli esperti indicano il Verona leggermente favorito

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi match ore 15:00 di domenica 12 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto tra scaligeri e granata, partita valida per il 36esimo turno di Serie A.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in occasione dell’ultima giornata di campionato, il Verona di Marco Baroni ospita il Toro allenato da Ivan Juric, che è riuscito a bloccare il Bologna sullo 0 a 0 all’Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Verona – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.40 2.30 Risultato esatto 2-2 17.00 17.00 17.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.25 3.00 2.62

Come scommettere su Verona – Torino: analisi match e pronostici

A 4 punti dalla zona retrocessione, il Verona ha davanti a sé un calendario abbastanza agevole. I veneti infatti, dopo aver ospitato il Torino, giocheranno in trasferta contro una Salernitana già retrocessa per poi ospitare l’Inter già campione d’Italia in occasione dell’ultima di campionato. Leggermente favorito per la vittoria, con un successo contro il Toro, l’Hellas si avvicinerebbe ulteriormente alla salvezza.

Probabili formazioni Verona - Torino

Per i pronostici Verona – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Centonze; Duda, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.

: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Centonze; Duda, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria; Okereke, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Verona a caccia della vittoria

Il Verona ha necessariamente bisogno di punti per provare a mettere la salvezza in cassaforte, mentre il Torino vuole provare a difendere il decimo posto. Con il Marcantonio Bentegodi che sosterrà a più non posso i propri beniamini, i pronostici Verona - Torino prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2,5: 2,50 con bet365

Il Toro non segna da troppe partite

A seguito della sconfitta in campionato contro l’Empoli, il Torino di Ivan Juric ha conquistato 4 punti in altrettanti match, ma non riuscendo mai a violare la porta avversaria. Contro un Verona a caccia di punti salvezza, i granata proveranno a rompere questo tabù cercando finalmente di tornare al gol.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 17,00 con Sisal

Duvan Zapata vuole segnare ancora

Duvan Zapata non va a segno in campionato dalla doppietta di Empoli datata 6 aprile in occasione della 31esima giornata. Protagonista allora di una prestazione superba, i due gol del colombiano non sono bastati purtroppo ad evitare la sconfitta ai granata, che hanno perso il match per 3 a 2. Contro gli scaligeri il numero 91 colombiano cercherà la rete numero 12 in questo campionato e i pronostici Verona – Torino lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill