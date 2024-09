In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Salernitana, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Giovanni Martusciello.

La partita, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, si disputerà alle 18:30 di mercoledì 25 settembre allo stadio Friuli.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Udinese - Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Salernitana bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.80 4.25 3.75 Over 2,5 1.80 1.72 1.70 Risultato esatto: 2-0 Udinese 7.00 7.00 7.00

Ulteriori quote Udinese - Salernitana, pronostici e mercati possono essere consultati sui siti dei bookmakers ufficiali. In più i lettori troveranno nelle nostre pagine dedicate

un confronto dei migliori siti scommesse online sicuri con regolare licenza in italia

una guida al codice promozionale Sisal, cos'è, come funziona e come ricevere il welcome bonus.

Come scommettere su Udinese – Salernitana: analisi match e pronostici

Esiste solo la vittoria per l’Udinese, reduce dal netto K.O. in casa della Roma . Gli uomini di Runjaic stanno vivendo un ottimo avvio di stagione e hanno tutta l’intenzione di continuare il loro cammino in Coppa Italia. I friulani hanno agevolmente superato l'Avellino nel secondo turno di Coppa Italia e ora devono fare i conti con un'altra squadra campana sono la Salernitana, che a sua volta - nel turno precedente - ha vinto le resistenze dello Spezia (successo per 4-3). I granata di Giovanni Martusciello non stanno invece vivendo un avvio di stagione difficile, come certifica la posizione in classifica a ridosso della zona play-out.

Probabili formazioni Udinese vs Salernitana

Per i pronostici Udinese – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-4-2-1): Padelli, Kristensen, Touré, Ebosse; Ehizibue, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Padelli, Kristensen, Touré, Ebosse; Ehizibue, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic. SALERNITANA (4-3-3): Sepe, Stojanovic, Bronn, Ferrari, Ghiglione; Maggiore, Tello, Verde; Hrustic, Torregrossa, Verde.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pareggio al termine dei tempi regolamentari?

C’è una categoria di differenza, ma la gara tra Udinese e Salernitana potrebbe chiudersi (al termine dei novanta minuti) con il più classico dei pareggi. I friulani vogliono confermarsi in un grande momento, ma i granata campani hanno bisogno di una grande impresa per rilanciarsi dopo un avvio decisamente difficile. Aspetto decisivo nei nostri pronostici Udinese - Salernitana.

Scommessa 1; esito finale pareggio: 3.80 con bet365

Prova del nove per l’attacco dell’Udinese: Lucca in panchina?

L’Udinese prova nuove soluzioni in attacco: senza gli infortunati Alexis Sanchez e Deulofeu, i bianconeri devono trovare alternative credibili alle spalle del sempre più convincente Lucca. Per questo, considerando la sete di gol di Davis e compagni, puntiamo con decisione sull’over 2,5.

Scommessa 2; over 2,5: 1,72 con Sisal

Grande equilibrio: ci sarà un solo gol?

L’Udinese ha fame di vittorie e secondo gli esperti dovrebbe qualificarsi al prossimo turno di Coppa Italia. Sette i gol subiti in 5 gare di campionato e allora l’impressione è che i bianconeri concedano sempre qualcosa, figurarsi adesso che Runjaic propone una formazione ricca di seconde linee. Per questo, puntiamo, stando ai nostri pronostici Udinese - salernitana, sulla vittoria di misura dell’Udinese e nello specifico sul 2-1 al termine dei tempi regolamentari.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1: 7.00 con William Hill