Pronostici Udinese - Napoli e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti ma occhio all’Udinese

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Napoli, quote dei bookmakers e analisi match di lunedì 6 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Monday Night match tra bianconeri e azzurri, partita che chiuderà - di fatto - il 35esimo turno di Serie A.

Reduce da una buona partita in casa del Bologna, dove è riuscita a strappare un preziosissimo 1 a 1 agli uomini di Thiago Motta, l’Udinese di Fabio Cannavaro affronta in casa un Napoli che non vince ormai da 3 turni.

I nostri pronostici Udinese - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Napoli bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.25 2.25 2.37 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.15 Risultato esatto 2-1 Udinese 13.00 13.00 12.00

Ulteriori quote Udinese - Napoli, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori potranno trovare utili info consultando

la nostra guida ai top operatori italiani con licenza ADM

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Quote maggiorate di oggi

Probabili formazioni Udinese - Napoli

Per i pronostici Udinese – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca.

Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Victor Osimhen vuole segnare ancora

Con 14 reti all’attivo e probabile futuro partente, Victor Osimhen vuole onorare le sue ultime uscite con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano, andato in gol su rigore contro la Roma in occasione del 2 a 2 contro i giallorossi, è indicato essere – a detta dei pronostici Udinese - Napoli – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore dell’incontro: 2,20 con bet365

Avvicinarsi alla salvezza

Con davanti a sé un calendario complicato, la squadra allenata da Fabio Cannavaro ha un’assoluta necessità di andare a punti. Contro i campioni d’Italia in carica, i friulani cercheranno di conquistare almeno un pareggio in vista del rush finale.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con Sisal

L’Udinese si gioca il tutto per tutto

Contro un Napoli protagonista in questa stagione di più ombre che luci, l’Udinese dell’ex di turno Fabio Cannavaro si giocherà il tutto per tutto per avere la possibilità di rimanere in Serie A. I bianconeri cercheranno di sfruttare la spinta del pubblico di casa per conquistare un’importantissima vittoria contro i partenopei. Difficile, ma non improbabile una vittoria stando ai pronostici Udinese - Napoli.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Udinese: 12,00 con William Hill