In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di martedì 24 settembre allo stadio Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Empoli

Il nostro pronostico Torino - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-0 Torino 8.00 8.50 8.00 Under 1,5 3.40 3.25 3.25 Esito primo tempo: pareggio 2.15 2.10 2.15

Come scommettere su Torino – Empoli: analisi match e pronostici

Siamo ai primordi della Coppa Italia, ma la sfida in terra piemontese mette a confronto due tra le squadre più in forma della Serie A. Il Torino sta tenendo un ritmo forsennato, come certificano le tre vittorie raccolte fin qui e un primo posto in classifica che fa rumore (prima volta dopo 47 anni). Ancora imbattuto anche un Empoli che in questa prima parte di stagione sta mettendo in cascina punti salvezza che potrebbero rivelarsi preziosissimi.

Probabili formazioni Torino - Empoli

Per i pronostici Torino – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. Allenatore: Zanoli.

Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. Allenatore: Zanoli. EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Maleh, Seb. Esposito; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Torino vuole continuare a stupire

Il Torino sogna in grande. In campionato le cose vanno a gonfie vele e, allora, i piemontesi non possono nascondersi nemmeno in Coppa Italia. La squadra di Paolo Vanoli vuole confermarsi: occhio ad una vittoria netta dei granata, magari un 2-0 nel segno dei gol di Zapata e delle giocate di Ricci, vero metronomo della truppa torinese. L’Empoli di D’Aversa non starà a guardare, ma per i bookmakers Milinkovic Savic e compagni hanno i favori dei pronostici Torino - Empoli.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Torino: 8,00 con bet365

La difesa dell’Empoli è un bunker: si confermerà ancora?

Solo 2 gol subiti in cinque gare di Serie A per un Empoli che sta stupendo appassionati e addetti ai lavori. I toscani hanno bloccato la Juventus sullo 0-0 e vogliono ripetersi anche contro l'altra squadra di Torino: occhio, così, all'ipotesi di una gara chiusa con una sola rete o, ancora, con il più classico dei pareggi ad occhiali al termine dei tempi regolamentari.

Certo, dall’altro lato c’è il Torino capolista e le cose per Ismajli e compagni non saranno facili. Chiaramente, guardando al rendimento della retroguardia empolese, non sorprenderebbe un Torino in grado di siglare solo un gol nell’arco dei 90 minuti.

Scommessa 2; under 1,5: 3,25 con Sisal

I toscani sognano la terza vittoria in trasferta

L'Empoli sta facendo sognare e fin qui ha dato il meglio di sé in trasferta. Se si esclude l'esordio in Coppa Italia (perentorio 4-1 contro il Catanzaro), in questo avvio i toscani hanno raccolto l'intera posta in palio solo in trasferta. A certificarlo i successi contro la Roma e quello più recente contro il Cagliari. L'obiettivo, così, è ripetersi anche allo stadio Grande Torino, per vivere così il derby tutto toscano con la Fiorentina agli ottavi di finale. Anche sulla scorta di questa tendenza per certi versi sorprendente, puntiamo sul pareggio al termine del primo tempo secondo i nostri pronostici Torino - Empoli.

Scommessa 3; esito primo tempo pareggio: 2,15 con William Hill