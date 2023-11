Guida completa al codice promozionale Better Lottomatica alla registrazione e come ottenere il bonus benvenuto scommesse per i nuovi clienti.

Better è la sezione dedicata alle scommesse sportive online del noto operatore italiano Lottomatica. Opera in Italia con regolare licenza di gioco n. 15017 che ne attesta la legalità e sicurezza. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco possono usufruire di un bonus benvenuto sport che incentiva la loro iscrizione ed attività al sito. Capita spesso che le iniziative di benvenuto siano collegate all'utilizzo di un codice promozionale Better Lottomatica che sarà oggetto di questa guida completa.

Proseguendo la lettura si potrà scoprire cos'è il codice promo, come funziona e dove inserirlo per poter usufruire di eventuali offerte ad esso collegate.

Che cos'è il codice promozionale Better Lottomatica?

Una pratica comune tra i siti scommesse online è l'utilizzo di codici promozionali utili per aderire a specifiche iniziative di benvenuto, in particolar modo quando sui portali sia presente più di un'offerta per i nuovi utenti. Ma di cosa si tratta? Il codice promozionale Better è una dicitura alfanumerica che contraddistingue una data promozione e che potrebbe essere collegata ad un bonus esclusivo o ad un'iniziativa di benvenuto specifica. Digitando il codice nel campo apposito, che generalmente si trova nel formulario di iscrizione, è possibile, qualora disponibile, attivare il bonus dedicato.

Attualmente per ottenere il bonus scommesse Better Lottomatica non occorre digitare alcun codice, ma semplicemente selezionare la promo in fase di registrazione sul sito. Si può procedere così con l'ottenimento di una somma fino a 505€ dopo il primo versamento e in più fino a 250€ in Play Bonus Slot.

Come funziona il codice promozionale Better: guida passo per passo

Dopo aver visto cos'è il codice promozionale Better, non resta che vedere come funziona e dove digitarlo. Ricordiamo che al momento per poter usufruire del welcome bonus scommesse non occorre digitare alcun promo code, quanto semplicemente scegliere l'offerta di preferenza al momento della registrazione. È proprio in questa fase che, qualora attivo, l'utente ha la possibilità di digitare (sempre in modo facoltativo e discrezionale) il Better codice promozionale. Di seguito gli step utili per aprire un conto gioco sul sito dell'operatore ed aderire alle offerte di benvenuto:

Visitare il sito ufficiale del concessionario di gioco lottomatica.it accedendo alla sezione Better Scommesse

Selezionare la voce "Registrati" in alto a destra dello schermo per avviare la procedura di registrazione (solo utenti maggiorenni)

A questo punto l'utente ha la possibilità di scegliere la registrazione SPID , più veloce ed intuitiva, o l'iscrizione classica manuale

, più veloce ed intuitiva, Proseguendo con l'iscrizione tramite SPID sul sito di scommesse, basterà accedere con il provider al quale è registrata la propria identità per velocizzare il procedimento ed accedere direttamente alla fase di scelta delle credenziali di gioco e del bonus benvenuto Better

In caso di registrazione classica è richiesto in primo luogo la creazione di nuove credenziali (username e password) indicando un indirizzo email ed un numero di telefono

Prendere visione di termini e condizioni, informativa sulla privacy e contratto di gioco accettando per procedere

accettando per procedere Indicare il proprio codice fiscale e le informazioni personali richieste

e le informazioni personali richieste Indicare i dati relativi ad un documento di identità utile per la verifica del conto che si può effettuare sul momento caricando la copia da smartphone, PC o effettuandola in un secondo momento (sempre entro 30 giorni dalla registrazione)

utile per la verifica del conto che si può effettuare sul momento caricando la copia da smartphone, PC o effettuandola in un secondo momento (sempre entro 30 giorni dalla registrazione) Infine, nell'ultimo step dell'iscrizione, i giocatori hanno la possibilità di scegliere uno dei bonus benvenuto attivi oppure di digitare, qualora ne fossero in possesso, un codice promozionale Better nello spazio apposito che compare dopo aver selezionato la casella "Hai un codice promo?" o in alternativa un codice affiliazione Better Lottomatica.

Inserite tutte le informazioni richieste, sarà possibile finalizzare l'apertura del conto gioco ed accedere al sito di scommesse sportive online. È doveroso sottolineare che il codice promo Better, così come il codice affiliazione, siano elementi facoltativi. Dunque non necessari ai fini dell'iscrizione sul portale. Tuttavia potrebbe essere necessario inserire dei codici specifici nello spazio apposito per prendere parte a offerte speciali o ottenere bonus esclusivi.

Welcome bonus Better per i nuovi clienti

Come visto, la registrazione sul sito dell'operatore è il primo passaggio utile per ottenere il bonus benvenuto. Ricordiamo che l'iscrizione sui siti scommesse online è consentita solo ai giocatori maggiorenni residenti in Italia.

Scegliendo su Better bonus benvenuto sport, i nuovi utenti potranno ricevere il 100% del primo deposito fino a 500€ per piazzare le loro giocate sul palinsesto sportivo ed iniziare la loro esperienza di gioco sul portale. In più 5€ per le scommesse virtuali sempre dopo il primo versamento qualificante. A questi si aggiungono 250€ in Play Bonus Slot da utilizzare nel catalogo Slot Play Bonus. Le operazioni richieste per aderire all'iniziativa di benvenuto, che in questo caso non richiede l'utilizzo di un codice promozionale Better, prevedono l'apertura di un conto di gioco sulla piattaforma di betting selezionando l'offerta in fase di creazione dell'account, dopo di ché effettuare un versamento di almeno 20€ utilizzando i metodi di pagamento validi entro una settimana dall'iscrizione. Si ricevere così il Better bonus scommesse che presenta specifici termini e condizioni che verranno approfonditi nel paragrafo seguente.

Better Bonus Scommesse Importo Massimo Dettagli Bonus benvenuto sport 500€ 100% primo versamento fino ad un massimo di 500€ Bonus scommesse virtuali 5€ Accreditati dopo un versamento minimo di 20€ Play Bonus Slot 250€ A fronte di un deposito minimo di 20€

Come ottenere il bonus benvenuto Better Lottomatica

Ora si entrerà nel dettaglio del meccanismo dell'iniziativa di benvenuto dell'operatore vedendo esattamente come ottenere il bonus benvenuto Better Lottomatica. È importante ribadire che il primo requisito essenziale per usufruire dell'iniziativa è non aver mai aperto un conto sul portale del bookmaker online ed avere la maggiore età. Ecco quindi i passaggi illustrati step by step per ricevere il bonus scommesse:

Effettuare la registrazione sulla piattaforma di scommesse sportive (solo maggiorenni) e selezionare il welcome bonus sport (non è necessario in questo caso digitare un codice promo Better)

(non è necessario in questo caso digitare un codice promo Better) Verificare l'account attraverso il caricamento o l'invio di una copia del proprio documento di identità

Effettuare un deposito qualificante con tutti i metodi di pagamento tranne Skrill, Neteller e OnShop di almeno 20€

Skrill, Neteller e OnShop di almeno Si riceve così il 100% della prima ricarica fino a 500€

In più 5€ da giocare esclusivamente sulle scommesse virtuali

250€ in Play Bonus Slot da utilizzare sul catalogo di slot machine incluse nella promozione

da utilizzare sul catalogo di slot machine incluse nella promozione Soddisfare i requisiti di puntata relativi a ciascuna parte del bonus benvenuto Lottomatica per rendere le somme derivanti prelevabili.

Una volta ottenuto l'importo offerto dal concessionario di gioco, occorre soddisfare i volumi di rigioco richiesti da termini e condizioni per ciascuna parte della promo. Nello specifico i bonus sport sono disponibili per 7 giorni dal momento del loro accredito. Il bonus primo deposito ha requisiti di puntata pari a x6 volte il suo valore da soddisfare su scommesse multiple di almeno 3 eventi e quota minima per ciascuno di 1.50. La somma da giocare sulle slot, invece, ha validità di 3 giorni e requisiti pari a x30 volte. Si applicano ulteriori T&C.

Codice promo Better: necessario per il bonus di benvenuto scommesse?

Il codice promozionale Better è un elemento spesso utile per aderire a particolari iniziative dell'operatore o per ricevere bonus scommesse esclusivi. Nel caso dell'offerta attuale del bookmaker italiano, non occorre digitare su Better codice promozionale o simili, basta semplicemente selezionare la promo alla quale si vuole accedere in fase di registrazione sul portale. Tuttavia è sempre consigliabile consultare termini e condizioni per restare aggiornati sul funzionamento di ciascun bonus offerto.

Palinsesto Better scommesse

Una volta registrati sulla piattaforma, magari dopo aver ottenuto il bonus benvenuto, si può iniziare a scommettere sugli sport ed eventi messi a disposizione dall'operatore. Il palinsesto Better appare decisamente ampio e completo, come confermano numerose recensioni Lottomatica, naturalmente è il calcio a fare da padrone, ma non mancano nemmeno discipline sportive meno blasonate come ad esempio il Biathlon, lo Sci Alpino, Curling, Calcio a 5, Golf, Freccette, Snooker, Cricket, Bandy e addirittura Musica e Spettacolo.

Per quanto riguarda il Calcio, qui i giocatori troveranno un'ampia sezione dove poter scommettere live e pre-match sugli eventi calcistici del giorno e su una vasta selezione di mercati di scommessa che comprendono quelli più tradizionali (come 1X2 ad esempio), fino a quelli speciali come cartellini, corner, sanzioni e tanto altro. Inoltre sempre al pallone sono dedicate le sezioni Antepost, dove gli utenti possono scommettere sui vincenti di determinate competizioni, e marcatori con diversi mercati dedicati agli scorer di un dato match o torneo.

Come depositare e prelevare su Better Lottomatica

Quando si parla di codice promozionale Better Lottomatica, occorre fare una precisazione. I codici, infatti, possono essere inseriti al momento della registrazione quando i nuovi clienti vogliano aderire ad un'iniziativa di benvenuto esclusiva o speciale. Mentre i giocatori già iscritti hanno anche la possibilità di inserire un codice promo Better, qualora ne siano in possesso, al momento del deposito sulla piattaforma, generalmente per prendere parte ad offerte periodiche del bookmaker.

In fatto di depositi e prelievi gli utenti troveranno un gran numero di canali di pagamento riepilogati nella tabella che segue.

Metodi di pagamento Depositi Prelievi Carta di Credito/Debito ✔️ ✔️ PostePay ✔️ ✔️ Apple Pay ✔️ ✔️ PayPal ✔️ ✔️ MuchBetter ✔️ ✔️ Skrill ✔️ ✔️ Neteller ✔️ ✔️ Rapid Transfer ✔️ ✔️ PaySafeCard ✔️ ✔️ OnShop ✔️ Lottomatica Voucher ✔️ ✔️ Bonifico Bancario/postale ✔️ ✔️ Bollettino Postale ✔️ MyBank ✔️

Ciascun metodo di pagamento presenta limiti minimi e massimi così come tempistiche di accredito differenti, generalmente i canali più veloci sono le carte di credito ed i portafogli elettronici. Per saperne di più è consigliabile consultare il sito ufficiale Better Lottomatica.

Better: bonus benvenuto a confronto con altri bookmaker ADM

È opportuno, per avere una panoramica completa ed oggettiva, confrontare il bonus benvenuto del bookmaker italiano con l'offerta di altri siti scommesse online in Italia.

FAQ - Domande frequenti sul codice promo Better

A seguire i lettori troveranno alcuni dei quesiti più comuni posti dagli utenti con riguardo al codice promozionale Better.

Che cos'è il codice promozionale Better?

Il codice promozione Better è un codice alfanumerico che i nuovi giocatori possono digitare nel formulario di registrazione, nel campo apposito, per aderire ad iniziative contraddistinte dal codice stesso. Generalmente è utile per ottenere bonus scommesse esclusivi o speciali offerti in collaborazione con affiliati o per particolari campagne promozionali.

Dove inserire il codice promo Better Lottomatica?

I giocatori hanno la possibilità di digitare manualmente il codice promozionale Better Lottomatica nel campo apposito nel modulo di iscrizione al sito. Cliccando sulla voce "Hai un codice promo?" comparirà uno spazio dedicato dove inserire i codici qualora gli utenti ne fossero in possesso.

Come funziona il bonus benvenuto Better?

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al sito di scommesse sportive online italiano possono ottenere un welcome bonus sport semplicemente aprendo un conto gioco ed effettuando un versamento qualificante. Dopo aver effettuato la ricarica, si ottiene un importo soggetto a specifici termini e condizioni (requisiti di puntata da soddisfare su giocate con quota e legatura minima) per rendere prelevabili le vincite derivanti.

Su cosa posso usare il bonus Better scommesse?

Una volta ottenuto il bonus Lottomatica, per il quale al momento non è necessario alcun codice promozionale Better, i giocatori possono utilizzarlo su scommesse sportive online multiple con almeno tre eventi e quota minima 1.50 per ciascuno entro 7 giorni dall'accredito.