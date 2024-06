In questo articolo si possono trovare tutti i pronostici Svizzera - Italia degli esperti con confronto quote e analisi dettagliata della partita.

Il primo ed attesissimo match degli ottavi di finale degli Euro 2024 si svolgerà il 29 Giugno alle ore 18:00 presso l'Olympiastadion di Berlino con la nazionale italiana che sfiderà la squadra elvetica. Si tratterà indubbiamente di un incontro emozionante e combattuto, soprattutto alla luce dei precedenti tra le due nazionali. In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Svizzera - Italia dei nostri esperti con tutte le info per prepararsi al meglio alla partita compresa un'analisi dettagliata del match, precedenti testa a testa, consigli e confronto quote Europei dei siti di scommesse.

Dettagli sulla partita Svizzera - Italia agli ottavi di finale Euro 2024

Sarà proprio la nazionale azzurra ad aprire le danze di questa fase ad eliminazione diretta degli Europei di Calcio 2024. L'appuntamento con il primo match degli ottavi di finale è il 29 Giugno ore 18:00 all'Olympiastadion di Berlino. La vincitrice di questo incontro dovrà scontrarsi con la vincitrice della partita Inghilterra - Slovacchia ai quarti di finale.

Quote maggiorate Euro 2024

Quote Svizzera - Italia

A seguire è possibile confrontare le quote Svizzera - Italia per il match dei principali siti di scommesse sportive online.

L'analisi delle quote scommesse Svizzera Italia è il primo passo per avere una panoramica su quelle che sono le reali possibilità delle nazionali che si scontreranno sabato 29 Giugno. Si tratta di una partita combattuta e di fatto tutti i principali siti di scommesse sportive quotano la vittoria della squadra di Yakin quasi sullo stesso livello di quella di Spalletti, con una differenza di quota minima. Probabile anche il pareggio che potrebbe portare il match ai tempi supplementari e magari anche ai rigori. È proprio in casi come questi che possono tornare utili i migliori bonus scommesse che i top operatori offrono in occasione di eventi tanto popolari come gli Europei.

Sebbene le quote Svizzera vs Italia mostrate precedentemente facciano riferimento ai principali mercati 1X2, è bene sapere che sulla maggior parte dei siti scommesse è possibile sfogliare un gran numero di combinazioni possibili che spesso possono aiutare ad aumentare la quota della nostra potenziale giocata. Basti immaginare le combo che possono combinare un risultato fisso con una somma di goal o under/over. Operatori come Netbet e William Hill permettono anche di scommettere sul Tricombo, mentre bookmaker come Goldbet consente di scommettere sui nuovi mercati Marcatore Plus.

Probabili formazioni Svizzera – Italia

All’Olympiastadion di Berlino, contro l’Italia di Luciano Spalletti la Svizzera di Murat Yakin potrebbe scendere in campo con lo stesso modulo visto in occasione del prezioso pareggio per 1 a 1 contro i padroni di casa della Germania nella partita di Francoforte. Difesa a 3 davanti all’estremo difensore Sommer, con Shar, Akanji e Rodrigues. A centrocampo spazio sulle fasce a Zuber e Ndoye, con Freuler e capitan Xhaka centrali di centrocampo. In avanti, dietro l’unica punta Vargas, agiranno da mezzali Michel Aebischer e Breel Embolo.

Rispetto all’Italia vista nella partita pareggiata per 1 a 1 contro la Croazia, Luciano Spalletti contro gli elvetici potrebbe schierare gli azzurri in campo con un 4-2-3-1, con capitan Gigio Donnarumma a trasmettere sicurezza tra i pali, protetto da una linea a 4 composta da Darmian, Mancini che andrà a sostituire lo squalificato Calafiori, Bastoni e Di Lorenzo. Davanti alla difesa Jorginho e Niccolò Barella saranno liberi di agire in mediana, con la linea dei 3 sulla trequarti che sarà composta dalle ali Federico Chiesa e Federico Dimarco, con il numero 10 Lorenzo Pellegrini in regia. Terminale offensivo degli azzurri Gianluca Scamacca, ancora a zero reti in questi Campionati Europei.

Ecco la rosa delle probabili formazioni Svizzera - Italia che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Zuber; Aebischer, Embolo; Vargas.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo; Jorginho, Barella; Pellegrini, Dimarco, Chiesa; Scamacca.

Bonus Europei: quote maggiorate Svizzera - Italia con Planetwin365

I pronostici Svizzera vs Italia potrebbero non essere così semplici anche per gli scommettitori più esperti. Ecco perché alcuni tra i top siti di scommesse mettono a disposizione delle interessanti iniziative dedicate agli Euro 2024. Planetwin365 offre una promo quote maggiorate Svizzera - Italia con il mercato over 0.5 quotato a 7.00 anziché 1.05. Per usufruire di questa offerta occorre semplicemente registrarsi attraverso il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando sull'immagine qui sopra) e seguire i passaggi richiesti. Basterà effettuare un deposito qualificante di almeno 20€ (dopo aver selezionato uno dei welcome bonus ed aver convalidato il conto) per poi giocare una singola pre-match sul mercato 0.5 di questa partita per attivare la maggiorazione di quota (puntata max 10€).

Se la scommessa va a buon fine, si ottiene una vincita reale relativa alla quota ordinaria ed un bonus scommesse calcolato sulla maggiorazione di quota (requisiti x1 su quota min. 1.50 entro 5 giorni).

Freebet 3€ sul match Svizzera vs Italia con Betway

Per il match tra la nazionale svizzera e quella azzurra, Betway offre una Freebet di 3€ da utilizzare sulla partita oltre al bonus benvenuto scommesse. Si tratta di una scommessa gratuita che i giocatori possono utilizzare su qualsiasi mercato live della partita degli ottavi dopo aver eseguito alcuni semplici passaggi. Nel dettaglio per aderire alla promo occorre aprire un nuovo conto di gioco (attraverso il link presente in questa pagina) ed effettuare una ricarica qualificante.

Dopo aver rigiocato almeno una volta per intero il primo versamento su scommesse sportive con quota di almeno 2.00 (min. 1.30 per evento per le multiple), si riceve una Freebet da 3€ utilizzabile sulla partita di sabato 29 Giugno alle 18 in modalità singola live su qualunque mercato dell'incontro (quota min. 2.00 entro 3 giorni dall'accredito). Questa offerta è cumulabile con il bonus di benvenuto dell'operatore. Tutti i T&C sul sito ufficiale.

Pronostici Svizzera - Italia agli ottavi di finale Euro 2024

L'incontro tra la nazionale svizzera e quella italiana sarà il primo che aprirà gli ottavi di finale degli Europei di quest'anno. A scontrarsi saranno due squadre abbastanza simili in quella che, anche stando alle quote dei siti di scommesse, appare proprio come una sfida estremamente equilibrata. Questo grazie alla buona forma del team elvetico che sotto la guida di Yakin ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le "big" com'è accaduto con la Germania contro la quale ha ottenuto un preziosissimo pareggio. Le quote scommesse Svizzera - Italia vedono come favorita la squadra di Spalletti, ma di poco, segno che anche le previsioni dei maggiori esperti sono incerte. Non dimentichiamo che proprio per colpa della Svizzera, l'Italia ha mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022 incassando due pareggi sia all'andata che al ritorno. Aspetto comune di quasi tutte le ultime gare: pochi gol e match chiusi. Ecco quindi il nostro pronostico Svizzera Italia

Pronostico Svizzera vs Italia 2 + UNDER 3.5

Gli italiani vogliono togliersi un dente avvelenato contro i vicini elvetici, motivi per cui sebbene l'incontro sarà più difficile di quanto potrebbe esserlo normalmente per una squadra come quella italiana, con ogni probabilità gli undici di Spalletti riusciranno ad arrivare ai quarti. Le quote Euro al momento pendono a favore dell'Italia con la vittoria della squadra ospite quotata 2.45 da tutti i principali bookmakers mentre il pareggio quota 2.90 su Snai e la vittoria della Svizzera a 3.40 su bet365 e Betflag. Non si può dunque escludere nemmeno un pareggio dai pronostici per il match per andare poi a decidere l'incontro nei tempi supplementari. Ecco di seguito le reali probabilità che ciascun mercato ed evento si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Svizzera 1 29,41% 3.35 3.40 3.25 Pareggio X 34,48% 2.90 2.90 2.90 Vittoria Italia 2 40,81% 2.40 2.40 2.55

Risultato esatto Svizzera - Italia

Volendo individuare la quota vincente Svizzera - Italia potremmo tentare di pronosticare il risultato esatto della partita. Con ogni probabilità sarà un incontro molto chiuso e difensivo con un risultato ristretto. Ecco perché si può pronosticare un risultato esatto Svizzera - Italia come 0-1 o 0-2. Non possiamo escludere inoltre che il match possa finire a reti inviolate e concludersi nei supplementari.

Pronostico miglior marcatore Svizzera - Italia

Protagonista in occasione del suo esordio ai Campionati Europei di una buona prova contro l’Albania, ingabbiato dalla difesa della roja in occasione della seconda partita contro la nazionale spagnola, contro la Croazia Gianluca Scamacca è partito dalla panchina per entrare a partita in corso al 75esimo minuto a sostituzione di Giacomo Raspadori. Ancora a secco nel torneo, l’attaccante dell’Atalanta cerca la sua prima rete a un Europeo ed è indicato essere, nel match contro la Svizzera, uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Pronostico Doppia Chance

Vittoria dell’Italia o vittoria della Svizzera è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Rispetto agli azzurri, gli elvetici finora hanno convinto molto di più. Hanno costretto ad un pareggio all’ultimo respiro i padroni di casa della Germania e si sono qualificati con merito agli ottavi di finale. L’Italia, dal canto suo, può sfruttare il fattore entusiasmo dovuto alla rete-qualificazione arrivata al 98esimo da Mattia Zaccagni contro la Croazia e provare a battere per la seconda volta consecutiva ai Campionati Europei gli elvetici, già sconfitti per 3 a 0 ad Euro 2020.

Analisi partita Svizzera - Italia: i precedenti scontri diretti

La storia delle sfide tra la nazionale elvetica e quella italiana è ricca di partite intriganti e risultati variegati. Il bilancio complessivo vede gli Azzurri in vantaggio con 29 vittorie rispetto alle 8 della Svizzera, mentre i pareggi sono stati ben 24. Questi dati offrono uno spunto iniziale interessante per comprendere quale potrebbe essere l'esito dell'incontro del 29 giugno.

Vittorie dell'Italia: 29

29 Pareggi: 24

24 Vittorie della Svizzera: 8

Negli scontri precedenti tra le due nazionali ci sono stati 68 gol da parte della squadra elvetica e 111 degli italiani. Le statistiche a conti fatti sono a favore della squadra di Spalletti, tuttavia come dimenticare la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 proprio contro la Svizzera che riuscì a strappare un pareggio all'andata per 0-0 e al ritorno per 1-1 decretando così l'uscita della nazionale tricolore. Inoltre il percorso durante la fase a gironi agli Euro 2024 non è stato uno dei migliori per gli undici di Spalletti che hanno vinto solo contro l'Albania (dopo quel terribile goal degli albanesi, il più veloce della storia degli Europei), pareggiando con la Croazia con il goal spettacolare di Zaccagni all'ultimo minuto e perdendo contro la Spagna.

Differente il discorso per la nazionale elvetica che ha travolto l'Ungheria per 1-3, pareggiando con Scozia e Germania.

Esempi di Partite Memorabili

Alcuni incontri tra queste due squadre sono diventati storici per diversi motivi. Ad esempio, una partita particolarmente memorabile fu quella dell’amichevole del 1982, vinta dall'Italia 4-0, poco prima della vittoria italiana ai Mondiali dello stesso anno. Un altro esempio significativo è stato l'incontro di qualificazione per gli Europei del 2016, terminato in un pareggio 1-1 che mantenne alto il livello di competitività tra le due nazionali.

Analisi delle Squadre

La formazione della Svizzera allenata da Giovanni Gentile raccoglie alcuni talenti emergenti del calcio europeo insieme a veterani rodati che sono abituati a competizioni di alto livello. Elementi chiave come Embolo e Shaqiri potrebbero fare la differenza nei momenti cruciali.

Anche l'Italia non è da meno, con una rosa completa di calciatori di classe mondiale, come Scamacca e Retegui, pronti a farsi valere anche nelle situazioni più difficili. È altresì importante osservare la strategia che Spalletti adotterà, un mix di esperienza e giovane audacia.

Fattori Chiave per il Pronostico

Per dei pronostici Svizzera - Italia vincenti è indispensabile tenere in considerazione anche questi aspetti:

Stato di forma fisica: Entrambe le squadre hanno dimostrato buone condizioni atletiche durante i gironi. Tuttavia, i minuti finali potrebbero risultare decisivi, specialmente se la partita dovesse protrarsi oltre i tempi regolamentari. Precedenti incontri: L'ultima volta che questi due team si sono affrontati agli Europei del 2020, l’incontro finì in parità. Questo precedente può offrire un’indicazione rilevante per i possibili esiti. Fattore campo neutro: Giocare all'Olympiastadion di Berlino neutralizza qualsiasi vantaggio casalingo, aumentando l'importanza di fattori come la mentalità e la gestione della pressione.

Dove vedere la partita in streaming per la diretta

Per seguire la diretta Svizzera - Italia 29 giugno, gli spettatori avranno diverse opzioni. Le emittenti nazionali offriranno la copertura televisiva ma per chi preferisce lo streaming, piattaforme come RAI Play risulteranno estremamente convenienti. Inoltre, numerosi servizi di streaming sportivo come Sky forniranno la trasmissione in alta definizione e senza interruzioni. Il match sarà comunque visibile su Rai 1.

Consigli per le scommesse sul calcio sulla partita

Scommettere su una partita di questo calibro richiede una valutazione oculata e ponderata di tutti gli elementi in gioco. Ecco alcuni suggerimenti utili per gli scommettitori:

Scommesse sui Risultati Esatti: I risultati esatti rappresentano una quota molto interessante per chi vuole rischiare con una puntata precisa. Considerando le statistiche passate e le performance recenti, un 1-1 potrebbe essere un’opzione realistica e remunerativa. Anche un pareggio con gol multipli dovrebbe essere preso in considerazione.

I risultati esatti rappresentano una quota molto interessante per chi vuole rischiare con una puntata precisa. Considerando le statistiche passate e le performance recenti, un potrebbe essere un’opzione realistica e remunerativa. Anche un dovrebbe essere preso in considerazione. Scommessa Combo : Una scommessa combo (combina) potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Per esempio, “ Pareggio + Entrambe le Squadre Segnano ” offre generalmente quote più elevate rispetto alle singole scommesse. Questa tipologia di puntata permette di amplificare i potenziali guadagni pur assumendosi un maggiore rischio.

: Una potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Per esempio, “ ” offre generalmente quote più elevate rispetto alle singole scommesse. Questa tipologia di puntata permette di amplificare i potenziali guadagni pur assumendosi un maggiore rischio. Marcatori Probabili : Scommettere sui marcatori è un’altra interessante prospettiva. Federico Chiesa per l'Italia e Breel Embolo per la Svizzera sono nomi caldi da considerare per eventuali puntate individuali sui marcatori. La loro comprovata abilità nel trovare la rete li rende scelte sicure per questo tipo di scommessa.

: Scommettere sui marcatori è un’altra interessante prospettiva. e sono nomi caldi da considerare per eventuali puntate individuali sui marcatori. La loro comprovata abilità nel trovare la rete li rende scelte sicure per questo tipo di scommessa. Tempo del Primo Gol: Scommettere sul minuto del primo gol può aggiungere un ulteriore livello di eccitazione alla partita. Statisticamente, l'Italia tende a segnare entro i primi 30 minuti mentre la Svizzera spesso riesce a segnare nei secondi tempi. Sfruttare queste tendenze potrebbe rendere redditizia questa tipologia di scommesse.

Statistiche e Curiosità

Quinto incontro ufficiale tra Europei e Mondiali tra le due formazioni. Perfetta parità nel bilancio tra le due nazionali, con 2 vittorie a testa per Svizzera e Italia. La Svizzera si è dimostrata negli ultimi anni una nazionale solida, riuscendo a raggiungere la fase ad eliminazione diretta degli ultimi sei grandi tornei internazionali ai quali ha partecipato e, contro l’Italia cercherà di vincere il primo ottavo di finale della sua storia sperando di non dover arrivare ai tempi supplementari contro gli azzurri. A livello statistico infatti, con 21 vittorie, l’Italia è la squadra che ha vinto più partite all’extra-time di qualsiasi altra nazione tra Campionati Mondiali ed Europei.

Pronostici ottavi di finale Euro 2024

Per ulteriori info sulle altre partite della fase ad eliminazione diretta del Torneo Europeo di Calcio, i lettori possono visitare la nostra sezione Scommesse dove troveranno i pronostici Germania - Danimarca del secondo match della prima giornata degli ottavi.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Svizzera - Italia?

Il primo appuntamento della fase ad elilminazione diretta è con il primo match degli ottavi di finale tra la nazionale svizzera ed italiana il 29 Giugno alle ore 18:00 all'Olumpistadion di Berlino.

Dove guardare la diretta Svizzera - Italia?

Tutte le partite degli Azzurri saranno visibili in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Come scommettere su Svizzera vs Italia?

Con ogni probabilità sarà la nazionale italiana a prevalere. I pronostici Svizzera Italia di alcuni esperti prevedono un risultato chiuso e con pochi goal come ad esempio 2 + Under 3.5 o un risultato esatto per 0-1 o 0-2