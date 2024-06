Analisi del match e pronostici Germania - Danimarca con confronto quote, precedenti testa a testa e performance durante la fase a gironi.

Quello tra la nazionale tedesca e quella danese sarà il secondo appuntamento della prima giornata degli ottavi di finale di questa edizione degli Europei di Calcio. In questa pagina si potranno trovare i pronostici Germania - Danimarca elaborati attraverso un'analisi del match, precedenti testa a testa e confronto quote scommesse Euro per avere una panoramica completa e previsioni informati su questo importante evento sportivo. Lo spettacolo del grande calcio andrà in scena la sera del 29 Giugno alle 21 al BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Dettagli importanti della partita Germania - Danimarca agli ottavi di finale

Quello del 29 Giugno alle ore 21:00 sarà il secondo appuntamento della prima giornata degli ottavi di finale del Campionato Europeo di Calcio giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione. Il teatro di questo grande spettacolo calcistico sarà il rinomato BVB Stadion Dortmund, situato appunto nella città di Dortmund. La vincitrice di questo incontro dovrà scontrarsi ai quarti con la squadra che vincerà il mach tra Spagna e Georgia.

Quote Germania - Danimarca

Ecco un confronto quote Germania - Danimarca dei principali bookmakers online italiani.

Analizzare le quote scommesse Germania Danimarca è un aspetto importantissimo per elaborare un pronostico vincente. Attraverso la quota di ciascun mercato è possibile capire quali sono le previsioni dei bookmakers avendo così già un'idea di quale sia la nazionale favorita per il passaggio ai quarti di finale. Carta alla mano, come si può ben immaginare, è la squadra di Nagelsmann la favorita per questo incontro con i bookies che quotano l'1 piuttosto basso. Tuttavia finora i giocatori e gli appassionati di calcio hanno assistito a match sorprendenti con risultati inaspettati. D'altronde si sa: nel mondo del pallone tutto è possibile. Per eventi di questo calibro è anche possibile usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse che gli operatori offrono come cashback, assicurazione sulle giocate o rimborso.

Come si può ben immaginare i mercati 1X2 sono solo alcune delle più popolari tipologie di scommesse sugli Europei. Vi sono altre ed interessanti alternative che permettono anche di aumentare la potenziale vincita della propria schedina come le scommesse combo, le statistiche del match (cartellini gialli, rossi, assist, tiri fuori etc) o anche un risultato fisso che potrebbe rivelarsi particolarmente difficili ma anche interessante.

Probabili formazioni Germania – Danimarca

I padroni di casa allenati da Julian Nageslmann, si presenteranno al Westfalenstadion di Dortmund molto probabilmente con lo stesso 4-3-2-1 visto nella partita di Francoforte contro la Svizzera. Davanti a Manuel Neuer agiranno sempre Kimmich, Rudiger, Shlotterbeck e Raum, mente in mediana, nonostante una partita sottotono contro gli elvetici, spazio a Toni Kroos e a Robert Andrich che agiranno davanti alla difesa. In avanti Wirtz, Gundogan e Musiala agiranno sulla trequarti, a supporto dell’unica punta, l’idolo di casa Niclas Fullkrug.

Come in tutte le partite giocate finora, la Danimarca potrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. L’allenatore dei danesi Kasper Hjulmand dovrebbe schierare davanti a Schmeichel una difesa a 3 composta da Vestergard, Christensen e Andersen. A centrocampo Mæhle, Hojbjerg, Delany e Bah comporranno la linea dei 4, mentre le due punte Wind e Hojlund saranno supportate alle loro spalle da Christian Eriksen.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GERMANIA (4-2-3-1) Neuer; Raum, Schlotterbeck, Rudiger, Kimmich; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Fullkrug.

Pronostici Germania - Danimarca per il match del 29 Giugno

I pronostici Germania - Danimarca non sono poi così scontati come potrebbero apparire in un primo momento. Per il secondo appuntamento della prima giornata della fase ad eliminazione diretta di questi Europei di Calcio bisogna tenere conto di diversi aspetti come le formazioni delle due squadre, le strategie adottate dagli allenatori ma anche i risultati precedenti tra le due nazionali e le performance durante la fase a gironi. Sebbene le quote scommesse Germania - Danimarca diano come grandissima favorita per il match la squadra di casa, non si può ignorare d'altra parte che la nazionale danese è tra le imbattute di questa edizione degli Euro. Durante la fase a gironi, infatti, il team di Hjulmand ha collezionato solo pareggi anche contro la tosta Inghilterra, risultato di non poco rilievo. Con ogni probabilità sarà un incontro combattuto dove le reti potrebbero gonfiarsi più volte. Ecco quindi il nostro pronostico Germania Danimarca

Pronostico Germania vs Danimarca 1 + Handicap

Nella fase a gironi il team di Nagelsmann ha travolto Scozia ed Ungheria, partite facili nelle quali la nazionale ha dimostrato non solo di giocare un grande calcio, ma anche di divertirsi nel farlo. Marcatori interessanti sono stati Fullkrug e Musiala. D'altra parte la nazionale danese è riuscita a fermare l'Inghilterra, la Slovenia e la Serbia con tre pareggi consecutivi senza andare mai oltre l'over 1.5. Stando al nostro pronostico sarà un match combattuto dove potrebbe verificarsi un over 2.5 o anche una somma di goal da entrambe le parti. Le quote Europei sono nettamente a favore della Germania la cui vittoria quota 1.57 su bet365 mentre il pareggio risulta abbastanza improbabile secondo operatori come Betflag e Sisal che lo quotano a 3.75, sale ancor di più la quota per la vittoria della Danimarca a 6.00 su tutti i principali bookmaker online. Ecco dunque le reali probabilità di entrambe le squadre

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Germania 1 63,69% 1.58 1.57 1.60 Pareggio X 26,66% 3.85 3.90 3.70 Vittoria Danimarca 2 16,66% 5.80 6.00 6.00

Risultato esatto Germania - Danimarca

I giocatori che vogliono alzare l'asticella delle proprie scommesse ed individuare la quota vincente Germania - Danimarca possono prendere in considerazione di scommettere sui risultati esatti dell'incontro. È probabile che entrambe le squadre vadano a segno e che potremmo assistere ad un gran numero di goal. Un pronostico interessante sul risultato esatto Germania Danimarca potrebbe essere il multiesito 2-0/2-1 o 3-0/3-1.

Pronostico miglior marcatore Germania – Danimarca

Già autore di due reti in questi Campionati Europei, Niclas Fullkrug è indicato essere dagli esperti di settore, uno dei probabili marcatori del match. L’attaccante del Borussia Dortmund contro la Danimarca giocherà praticamente in casa, e potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. Miglior marcatore dei teutonici, il numero 9 della Germania è secondo in classifica marcatori dopo il georgiano George Mikautadze. Fondamentale il suo supporto contro la Svizzera, il classe ’93 nato ad Hannover sogna di segnare un altro gol decisivo contro la Danimarca e di regalare così, gli ottavi di finale alla sua nazionale.

Pronostico Doppia Chance Germania – Danimarca

Vittoria della Germania o pareggio tra le due formazioni nei primi 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Dopo aver strapazzato la Scozia nella partita inaugurale, i padroni di casa nelle successive due partite hanno convinto molto meno. I danesi, dal canto loro, si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta grazie a 3 pareggi, riuscendo ad inchiodare sull’1 a 1 anche la favoritissima Inghilterra. Squadra solida e pragmatica, la nazionale danese parte comunque da sfavorita contro la mannschaft allenata da Julian Nagelsmann, che ai quarti di finale potrebbe già incontrare una delle altre pretendenti al titolo, qualora la Spagna dovesse superare la sorprendente Georgia domenica sera nella gara di Colonia.

Analisi dei risultati dei precedenti incontri

Come visto precedentemente, l'analisi dei precedenti risultati è importantissima per dei pronostici Germania - Danimarca vincenti. Nella storia del calcio queste due nazionali si sono incontrate 28 volte con i seguenti risultati

Vittorie Germania : 15

: 15 Pareggi : 5

: 5 Vittorie Danimarca: 8

La nazionale tedesca ha messo a segno 55 goal nei precedenti scontri diretti con una media di 1,96 mentre la squadra danese ha gonfiato la rete solo 38 volte . Impossibile dimenticare poi l'impresa degli Europei del 1992 quando la Danimarca conquistò il suo primo trofeo europeo battendo anche la Germania nella fase ad eliminazione diretta.

Partite memorabili

Tra i vari incontri, alcune partite spiccano per la loro importanza e spettacolarità. Ad esempio, durante l'Euro 1992, la Danimarca sorprendentemente sconfisse la Germania in finale con un punteggio di 2-0, vincendo così il suo primo trofeo europeo.

Forma attuale delle squadre

La nazionale tedesca arriva a questa partita dopo una fase a gironi convincente, dimostrando solidità difensiva e un attacco efficace. La squadra danese, invece, ha mostrato resilienza e spirito di squadra, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali negli scontri diretti.

Dove vedere la partita in streaming

Gli appassionati di betting e di calcio potranno seguire la diretta streaming Germania Danimarca su Rai Play mentre il match sarà disponibile in alta definizione sul canale Sky Sport Summer.

Consigli per le scommesse sul calcio

Scommettere su una partita come quella tra la nazionale tedesca e danese richiede un'analisi accurata e una buona strategia. Ecco alcuni consigli utili:

Scommesse sul risultato esatto : Considerando la storia e la forma attuale delle squadre, scommettere su un risultato esatto come 2-1 a favore della squadra di casa potrebbe essere una scelta prudente ma accattivante.

: Considerando la storia e la forma attuale delle squadre, scommettere su un risultato esatto come 2-1 a favore della squadra di casa potrebbe essere una scelta ma accattivante. Scommesse sui marcatori: Puntare su giocatori come Fullkrug e Hojlund come probabili marcatori potrebbe incrementare le chances di successo nelle scommesse.

Puntare su giocatori come e come probabili marcatori potrebbe incrementare le chances di successo nelle scommesse. Scommesse Under/Over: Data la capacità offensiva di entrambe le squadre, una scommessa Over 2.5 gol appare ragionevole per questo incontro.

Data la capacità offensiva di entrambe le squadre, una scommessa appare ragionevole per questo incontro. Altri mercati interessanti Oltre ai mercati tradizionali, valutare anche: Gol/Gol (entrambe le squadre segnano) Scommesse combinate (es.: 1X2 + Over/Under) Numero di calci d'angolo

Seguendo queste indicazioni, gli scommettitori potranno affrontare con maggiore consapevolezza la seconda sfida degli ottavi di finale dell'Euro 2024.

Statistiche e Curiosità

Quinto confronto di sempre tra la formazione tedesca e quella danese, che in precedenza si sono affrontate in una fase ad eliminazione soltanto una volta, in occasione della finalissima di Euro 92, quando in Svezia la Danimarca vinse per 2 a 0 conquistando il suo storico, primo, Campionato Europeo.

Qualificata per la quinta volta consecutiva a una fase a eliminazione diretta di un Campionato Europeo, la Germania spera di fare meglio delle ultime due occasioni. Sia ad Euro 2016 che ad Euro 2020 infatti, i tedeschi sono stati sconfitti per 2 a 0.

Pronostici ottavi di finale Euro 2024

Per saperne di più sugli altri match della fase ad eliminazione diretta del campionato europeo di calcio si può visitare la nostra sezione dedicata alle Scommesse dove si potranno consultare i pronostici Svizzera - Italia e degli altri match degli ottavi.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Germania - Danimarca?

Il secondo appuntamento degli ottavi di finale è fissato per il 29 Giugno alle ore 21:00 al Westfalen Stadion di Dortmund con la partita Germanis - Danimarca.

Dove vedere la diretta Germania - Danimarca?

Gli appassionati di scommesse e calcio possono seguire il match in diretta su Sky Sport Summer ma anche in streaming su Rai Play.

Come scommettere su Germania vs Danimarca?

Con ogni probabilità si assisterà ad un match pieno di goal ed occasioni tanto che alcuni pronostici Germania - Danimarca interessanti potrebbero riguardare la combinazione di mercati come 1 e handicap o 1 + over 2.5.