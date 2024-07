In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Spagna - Francia, quote e analisi della prima semifinale degli Europei di Calcio.

La prima delle due semifinali degli Europei di calcio sarà l'attesissima partita che vedrà la nazionale spagnola affrontare quella francese il 9 Luglio ore 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Due delle squadre più forti d'Europa si sfideranno in un incontro che promette scintille ed emozioni. In questa pagina gli amanti delle scommesse troveranno i consigli degli esperti con pronostici Spagna - Francia, quote Europei a confronto e analisi dettagliata dell'incontro.

Dettagli sulla partita Spagna - Francia per la semifinale degli Europei

La Roja di De la Fuente aprirà la prima delle semifinali degli Europei di Calcio di quest'anno sfidando i favoriti dell'edizione, i Les Blues di Deschamps, il 9 Luglio alle ore 21:00 presso la Munich Football Arena di Monaco di Baviera. La vincitrice dovrà poi scontrarsi con la vincente della partita Olanda - Inghilterra nella finalissima del 14 Luglio prossimo.

Quote maggiorate Euro 2024

Quote Spagna - Francia

Di seguito i lettori potranno confrontare le quote Spagna - Francia per l'incontro di alcuni dei migliori siti di scommesse sportive online.

L'analisi delle quote scommesse Spagna - Francia è fondamentale per avere una panoramica su quelle che sono le previsioni per la prima delle semifinali degli Europei da parte degli operatori del betting. Si tratta di un incontro tra due big dello scenario del calcio mondiale, favoritissime da ogni pronostico per la vittoria del campionato europeo e grandi fabbriche di talenti richiestissimi dal calciomercato. In questo caso i siti di scommesse quotano leggermente più bassa la Roja che, visto il percorso dei francesi nei match precedenti, probabilmente sembra avere più assi nella manica per arrivare alla finale di Berlino del 14 Luglio prossimo. Tuttavia mai sottovalutare i propri avversari, in questo caso i francesi che potrebbero continuare il loro percorso in sordina come hanno fatto finora, stravolgendo qualsiasi previsione. Per scommettere sull'evento, così come confrontare le quote, i giocatori possono usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse offerti dai top operatori.

Le quote Spagna - Francia naturalmente non si esauriscono con i semplici e più comuni mercati 1X2 che permettono di pronosticare la vincente o il pareggio dell'incontro. Gli appassionati di scommesse sportive online hanno la possibilità di attingere ad una vastissima varietà di combinazioni che spesso possono rivelarsi anche più interessanti e proficue per le proprie puntate. Come ad esempio le giocate combo che permettono di accoppiare in un solo mercato più risultati. Alcuni dei migliori bookmaker ADM mettono a disposizione anche le Tricombo o tipologie di scommessa originali come Palo, Traversa, Ribaltone, Rigore etc.

Probabili formazioni Spagna - Francia

Nell’ultimo match di questi Campionati Europei ospitato dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dopo la vittoria ai tempi supplementari contro i padroni di casa della Germania, l’allenatore degli iberici Luis De La Fuente, potrebbe far scendere in campo la Roja con lo stesso modulo visto contro i tedeschi. Senza gli squalificati Dani Carvajal e Robin Le Normand, a proteggere Unai Simon ci saranno Grimaldo, Nacho, Laporte e Cucurella. Senza l’indisponibile Pedri, Dani Olmo partirà dal primo minuto e, a centrocampo, come compagni di reparto avrà Rodri e Fabian Ruiz. In attacco il capitano degli spagnoli Alvaro Morata, sarà affiancato dalle frecce Nico Williams e Lamine Yamal.

Rispetto al 4-3-1-2 visto contro il Portogallo, il ct dei francesi Didier Deschamps potrebbe rispondere anch’egli con uno speculare 4-3-3 con Mike Maignan tra i pali, protetto da Koundè, Upamecano, Theo Hernandez e da William Saliba. A centrocampo il rientrante dalla squalifica Adrien Rabiot sarà assistito in mediana da Kantè e Tchouameni, con il tridente offensivo che sarà composto da Thuram, Mbabbè e Griezmann, tre autentici fuoriclasse che finora tuttavia non sono stati capaci ancora di produrre un gol su azione per i blues.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Thuram, Mbappé, Griezmann.

Pronostici Spagna - Francia in semifinale degli Europei

Quello tra la nazionale iberica e i transalpini sarà il primo appuntamento delle semifinali dell'Europeo di Calcio 2024. L'incontro promette grandissime emozioni vedendo sfidarsi due delle migliori nazionali di calcio al mondo. Tanto che l'elaborazione dei pronostici Spagna - Francia potrebbe non essere così semplice come appare. Da una parte vi sono gli spagnoli di De la Fuente che hanno dato grande dimostrazione di qualità e tattica sia agli nella fase a gironi, qualificandosi direttamente a punteggio pieno senza vacillare mai davanti nessuna avversaria, sia nella fase ad eliminazione diretta nella quale ha asfaltato la Georgia per 4-1 e battuto la favoritissima Germania ai quarti per 2-1. D'altra parte vi sono i Blues che non convincono, non segnano, ma continuano in silenzio e a testa bassa i loro percorso nel torneo ed altrettanto in sordina potrebbero arrivare in finale. Questo potrebbe essere il primo match in cui i francesi segnano un goal su azione. Stando alle quote sull'evento, però, è la Spagna ad essere leggermente più favorita rispetto alla sua avversaria, probabilmente proprio per quella grinta e sicurezza che ai francesi mancano. Ecco quindi il nostro pronostico Spagna Francia

Il nostro pronostico Spagna - Francia 1 + Over 1.5

La Roja potrebbe volersi rifare della scorsa edizione degli Europei in cui si fermò proprio in semifinale, bloccata da una Italia più compatta e forte rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno. I francesi invece potrebbero voler presto dimenticare il secondo posto ai Mondiali del 2022. Entrambe le squadre sono quindi assetate di vittoria, rivincita e soprattutto vorrebbero poter mettere in bacheca l'ennesimo trofeo internazionale. Le quote Euro in questo caso favoriscono la vittoria della Spagna quotata a 2.70 su tutti i principali bookmakers online, mentre il pareggio quota 2.90 su Netbet e la vittoria della Francia sale a quota a 3.15 su Snai e Betflag. Di seguito si possono consultare le reali probabilità di ciascun mercato di verificarsi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Spagna 1 37.03% 2.70 2.70 2.70 Pareggio X 34.48% 2.90 2.80 2.80 Vittoria Inghilterra 2 32.25% 3.10 3.10 3.00

Risultato esatto Spagna Francia

I giocatori più coraggiosi potrebbero voler puntare su mercati diversi dai tradizionali 1X2, come ad esempio il risultato esatto che permette di pronosticare esattamente come finirà il match. Indubbiamente non si tratta di una partita di facile interpretazione che potrebbe serbare diverse sorprese. Analizzando i precedenti testa a testa e le recenti performance delle due squadre, potremmo pronosticare un risultato esatto Spagna - Francia di 1-0 o 2-0.

Pronostico miglior marcatore Spagna - Francia

L’attacco dei francesi finora si è dimostrato più che sterile, mentre quello degli iberici risulta essere il migliore tra le semifinaliste. Le Furie Rosse tra fase a gruppi e gironi, sono state capaci di mettere a segno ben 11 reti. Guidati da un Alvaro Morata in stato di grazia, gli spagnoli in questo Campionato Europeo sono andati a segno con 9 giocatori diversi. Dopo aver segnato contro la Croazia nella partita d’esordio per la Spagna nel torneo, nelle partite successive Alvaro Morata è rimasto a secco, dimostrandosi tuttavia fondamentale uomo squadra. Assistman e sponda preziosa per i compagni, l’attaccante dell’Atletico Madrid è indicato essere, a detta dei pronostici, uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Pronostico doppia chance Spagna – Francia

Vittoria della Spagna o vittoria della Francia nei 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Leggermente favoriti gli spagnoli, rispetto ai francesi in forte difficoltà sul fronte offensivo. Qualora i transalpini riuscissero ad arrivare in finale senza riuscire a segnare neanche un gol su azione, si tratterebbe molto probabilmente di uno dei record più bizzarri nella storia dei Campionati Europei.

Dove guardare la diretta Spagna vs Francia

Questo imperdibile appuntamento sarà disponibile in diretta in chiaro su Rai 1 oppure sui canali di Sky: Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio. Inoltre sarà possibile seguire lo streaming Spagna vs Francia su Now TV per gli abbonati o gratuitamente su Rai Play.

Analisi dei precedenti testa a testa

Uno dei fattori chiave da considerare nel fare pronostici Spagna Francia è l’analisi dei risultati passati. Ecco una panoramica dei testa a testa tra le due squadre:

Partite vinte dalla Spagna: 16

16 Partite finite in pareggio: 7

7 Partite vinte dalla Francia: 13

Le due nazionali si sono incontrate per un totale di 36 volte mettendo a segno 64 gol per gli iberici e 39 per i transalpini.

Statistiche e Curiosità

Le due formazioni non si incrociano in un grande torneo internazionale dal 2012, quando gli iberici si imposero per 2 a 0 nei quarti di finale dei Campionati Europei svoltisi in Polonia e Ucraina. Unica formazione delle 4 rimaste in gara ad aver vinto tutte le partite giocate finora, la Spagna, qualora riuscisse a superare la Francia non dovendo ricorrere ai calci di rigore, sarebbe la prima formazione a riuscire nell’impresa di vincere sei partite di fila in un Campionato Europeo.

Consigli per le Scommesse sul Calcio per la Partita

Di seguito sono raccolti alcuni dei consigli più comuni tra gli esperti di calcio e scommesse e le strategie migliori:

Scommesse su Risultati Esatti: Scommettere sul risultato esatto può essere rischioso ma anche molto proficuo. Considerando le difese solide di entrambe le squadre, potrebbe essere prudente puntare su un risultato a basso punteggio, come ad esempio 1-0 o 0-1.

Scommettere sul risultato esatto può essere rischioso ma anche molto proficuo. Considerando le difese solide di entrambe le squadre, potrebbe essere prudente puntare su un risultato a basso punteggio, come ad esempio 1-0 o 0-1. Quote sui Marcatori: Le quote sui marcatori possono rappresentare una buona opportunità. Per chi vuole scommettere sui goal, Morata per la Roja e Mbappé per i Blues sono scelte sensate. Entrambi i giocatori hanno una forte propensione a segnare in momenti cruciali.

Le quote sui marcatori possono rappresentare una buona opportunità. Per chi vuole scommettere sui goal, Morata per la Roja e Mbappé per i Blues sono scelte sensate. Entrambi i giocatori hanno una forte propensione a segnare in momenti cruciali. Altre Scommesse Interessanti: esistono diverse altre categorie di scommesse che valgono la pena di essere considerate come ad esempio il numero totale di calci d'angolo: Cartellini gialli e rossi, Primo marcatore della partita e così via.

Pronostici Semifinale Europei 2024

Tutte le informazioni sul betting, quote e pronostici sono disponibili nella nostra sezione scommesse. Qui i lettori troveranno anche i pronostici Olanda - Inghilterra per l'altra semifinale del campionato europeo di calcio.

FAQ - Domande Frequenti

Quando si gioca la partita Spagna Francia?

Il primo appuntamento delle semifinali degli Europei di Calcio 2024 è programmato per il 9 Luglio ore 21:00 presso la Munich Football Arena di Monaco di Baveria.

Dove guardare la diretta Spagna vs Francia?

Il match sarà disponibile in chiaro su Rai 1 oppure sui canali di Sky Sport Calcio e Sky Sport Summer. Inoltre sarà possibile seguire lo streaming gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati di Now TV.

Come scommettere sulla semifinale degli Europei?

Le quote danno per favorita la nazionale di De la Fuente che sembra anche essere la papabile vincitrice di questa diciassettesima edizione del torneo. Alcuni pronostici Spagna - Francia degli esperti prevedono un risultato di 1 + Over 1.5 o anche un risultato esatto di 2-0.