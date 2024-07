In questa pagina si possono consultare i pronostici Olanda - Inghilterra, quote e analisi della partita di semifinale degli Europei di Calcio.

La tanto attesa semifinale degli Euro 2024 tra la nazionale olandese e quella inglese si terrà il 10 Luglio ore 21:00 al BVB Stadion Dortmund di Dortmund, conosciuto anche come Westfalenstadion. Questo articolo offre un'analisi approfondita dei precedenti incontri tra queste due squadre, pronostici Olanda - Inghilterra, confronto quote Europei per l'evento e consigli utili per le scommesse su questa eccitante partita.

Dettagli importati sulla partita Olanda - Inghilterra nella semifinale di Euro 2024

Gli Oranje di Koeman affronteranno i Three Lions di Gareth Southgate nel secondo appuntamento con le semifinali degli Europei di Calcio di quest'anno il 10 Luglio alle ore 21:00 presso lo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund. Chi uscirà vincente da questo incontro dovrà affrontare la vincitrice della partita tra Spagna e Francia in quella che si prospetta una finale infuocata per il torneo.

Quote Olanda - Inghilterra

A seguire è possibile confrontare le quote Olanda - Inghilterra per il match di alcuni dei top bookmaker online.

Per avere un'anteprima delle previsioni dei bookmakers per la seconda semifinale degli Europei di Calcio è fondamentale analizzare le quote scommesse Olanda - Inghilterra. Sebbene si tratti di una partita piuttosto equilibrata nella quale si sfideranno due grandi favorite per questa diciassettesima edizione del torneo europeo di calcio, è già possibile individuare una favorita. I siti di scommesse sportive, infatti, vedono nella squadra di Southgate la finalista che affronterà la vincente tra Spagna e Francia. Gli inglesi sono quotati leggermente più bassi rispetto agli Oranje anche se si sa che le sorprese nel mondo del pallone sono sempre dietro il corner. Per puntare con una verve in più su questo incontro, gli appassionati di betting possono usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse messi a disposizione dai top bookies del momento.

Le quote Olanda - Inghilterra viste in precedenza fanno riferimento ai tradizionali mercati 1X2 che permettono di pronosticare quale sarà la squadra vincente o se vi sarà un pareggio che porterà ai supplementari. Naturalmente oltre a queste scommesse più comuni vi sono tutta una serie di combinazioni di giocata che permettono molto spesso anche di alzare la potenziale vincita della propria schedina come ad esempio le combo ma anche le puntate sui marcatori, mercati speciali come Assist, Corner, Cartellini e così via.

Probabili formazioni Olanda - Inghilterra

Le probabili formazioni Olanda vs Inghilterra saranno pubblicate qualche ora prima dell'inizio del match.

Pronostici Olanda - Inghilterra per la semifinale degli Europei

Quello tra la nazionale olandese e la squadra inglese sarà il secondo appuntamento della semifinale del torneo europeo di calcio. Si tratta di una partita abbastanza equilibrata nella quale saranno due big a sfidarsi, tra le favorite dalle scommesse antepost sin dall'inizio della competizione come vincenti. Sebbene le quote vedano il team di Southgate come maggiormente favorito per arrivare in finale il prossimo 14 Luglio, il percorso di entrambe le nazionali durante la fase a gironi e nelle prime partite della fase ad eliminazione diretta suggerisce che sia gli Oranje che i Three Lions non siano nella loro forma migliore. Ci si aspettava indubbiamente di più dall'Inghilterra del richiestissimi Harry Kane e Phil Foden i quali però potrebbero dare una svolta alla competizione proprio con l'avvicinarsi del termine della stessa. Secondo i nostri pronostici Olanda - Inghilterra sarà la squadra ospite a vincere.

Pronostico Olanda - Inghilterra 2 + Segna Harry Kane

La nazionale inglese ha un dente avvelenato da togliersi: il trofeo mancato in casa propria nella scorsa dedizione degli Europei, soffiato inaspettatamente dall'Italia proprio in casa degli inglesi, a Wembley. Ecco perché con ogni probabilità sarà la squadra di Southgate ad arrivare in finale e provare, ancora una volta, a vincere il torneo. Le quote Euro attualmente favoriscono la vittoria dell'Inghilterra quotata a 2.65 su Snai, mentre il pareggio quota 2.90 su Sisal e LeoVegas e la vittoria dell'Olanda appare più improbabile con la quota dell'1 che supera i 3.20 sui principali bookmakers online. Improbabile sì, ma non impossibile. La squadra di Koeman potrebbe sorprendere e dare filo da torcere ai propri avversari. Ecco quindi le reali possibilità di vittoria, pareggio o sconfitta secondo i siti di scommesse

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Olanda 1 31,25% 3.15 3.20 3.00 Pareggio X 35,08% 2.85 2.87 2.87 Vittoria Inghilterra 2 38,91% 2.57 2.55 2.62

Risultato esatto Olanda - Inghilterra

Per potenziare la quota vincente Olanda - Inghilterra, è possibile prendere in considerazione mercati alternativi e più rischiosi che possono far alzare la potenziale vincita della propria schedina. Sono in molti a puntare sul mercato risultato esatto che permette di pronosticare esattamente come finirà una partita. Si tratta indubbiamente di un tipo di pronostico estremamente difficile da elaborare, ma che può rivelarsi particolarmente proficuo ed interessante. Nel caso del risultato esatto Olanda - Inghilterra potrebbe essere una scelta più indicata scommettere sui risultati a gruppi data l'alta imprevedibilità del match puntando sulla vittoria degli inglesi come 0-1, 1-2 o 1-3.

Pronostico miglior marcatore Olanda - Inghilterra

Dove guardare la diretta Olanda vs Inghilterra

L'imperdibile ultimo appuntamento con le semifinali degli Europei (e penultimo appuntamento con il torneo) potrà essere seguito in diretta su Rai 1 e Sky Sport Summer. Sarà anche disponibile uno streaming Olanda - Inghilterra gratuito su Rai Play o per gli abbonati di Now Tv.

Analisi dei precedenti testa a testa delle due squadre

Nel corso degli anni le due nazionali si sono affrontate in diverse occasioni, sia in competizioni ufficiali che in amichevoli per un totale di 22 partite giocate con i seguenti risultati:

Vittorie dell'Olanda (W): 7

Pareggi (D): 9

Vittorie dell'Inghilterra (L): 6

Gli Oranje hanno messo a segno 29 gol contro i 31 degli inglesi nei match disputati, dato che indica una maggiore propensione per la nazionale inglese alla rete.

Analisi degli Ultimi Incontri

Negli ultimi dieci anni, gli scontri tra la nazionale olandese ed inglese hanno visto risultati variabili. Ecco una panoramica delle ultime cinque partite:

Olanda 3-1 Inghilterra (Amichevole - marzo 2018)

(Amichevole - marzo 2018) Inghilterra 1-0 Olanda (Qualificazioni Mondiali - ottobre 2017)

(Qualificazioni Mondiali - ottobre 2017) Olanda 2-2 Inghilterra (Amichevole - giugno 2016)

(Amichevole - giugno 2016) Inghilterra 2-1 Olanda (Amichevole - novembre 2015)

(Amichevole - novembre 2015) Olanda 0-0 Inghilterra (Qualificazioni Europei - settembre 2014)

Consigli per le Scommesse

Ecco alcuni suggerimenti per scommettere sulla semifinale degli Europei di Calcio:

Scommessa sull'esito finale: Considerando la parità di livello tra le squadre, una scommessa combinata X2 (doppia chance) potrebbe essere una scelta prudente.

Considerando la parità di livello tra le squadre, una scommessa combinata X2 (doppia chance) potrebbe essere una scelta prudente. Goal/No Goal: Viste le potenzialità offensive di entrambe le squadre, scommettere su "Entrambe Segnano" potrebbe rivelarsi vincente.

Viste le potenzialità offensive di entrambe le squadre, scommettere su "Entrambe Segnano" potrebbe rivelarsi vincente. Under/Over: Puntare su Over 2.5 goal sembra ragionevole dato che entrambe le squadre tendono a segnare frequentemente.

FAQ - Domande Frequenti

Quando si gioca la partita Olanda - Inghilterra?

L'ultimo appuntamento delle semifinali degli Europei di Calcio di quest'anno è programmato per il 10 Luglio ore 21:00 presso il BVB Stadion Dortmund di Dortmund tra la nazionale olandese e la nazionale inglese.

Dove vedere la diretta Olanda vs Inghilterra?

Gli appassionati di calcio e di scommesse sportive potranno seguire la diretta del match in chiaro su Rai 1 o lo streaming Paesi Bassi vs Inghilterra su Rai Play. Inoltre il match verrà trasmesso su Sky Sport Summer e su Now Tv.

Come scommettere sulle semifinali degli Europei 2024?

Più si avvicina la finale di Berlino, più difficile diventa scommettere sui match in programma. Stando alle quote dei bookmakers è la nazionale inglese la favorita della seconda semifinale. I pronostici Olanda - Inghilterra degli esperti prevedono un match combattuto nel quale però sarà la squadra di Southgate a spuntarla con un risultato non troppo ampio.