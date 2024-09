In questo articolo si possono trovare i pronostici Serbia-Spagna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Serbia - Spagna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la nazionale di Dragan Stojkovic e quella guidata da Luis de la Fuente. La partita, valevole per la prima giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, si disputerà allo stadio Rajko Mitic di Belgrado giovedì 5 settembre alle 20:45.

I nostri pronostici Serbia - Spagna

Il nostro pronostico Serbia - Spagna bet365 LeoVegas William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 3-1 Spagna 13.00 12.50 15.00 Esito 1° tempo/finale Serbia/Spagna 23.00 23.00 23.00

Come scommettere su Serbia - Spagna analisi match e pronostici

Prima giornata del gruppo di Nations League che vede protagoniste anche Svizzera e Danimarca. La nazionale della Serbia deve fare a meno di Vlahovic e vuole assolutamente mettersi alle spalle le brutte prestazioni di Euro 2024, con tanto di eliminazione nella fase a gironi.

La Spagna, invece, propone il solito fortissimo undici che questa estate ha conquistato per la quarta volta il titolo europeo, segnando così un record assoluto (superata la Germania, ferma a quota tre). Assenza in attacco anche per gli iberici, che devono rinunciare all'infortunato Alvaro Morata. Da segnalare, poi, gli addii alla nazionale di Jesus Navas e Nacho Fernandez.

Probabili formazioni Serbia vs Spagna

Per i pronostici Serbia - Spagna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SERBIA (4-2-3-1): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Ilic, Maksimovic, Zivkovic; Lukic, Samardzic; Jovic. Allenatore: Stojkovic

Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Ilic, Maksimovic, Zivkovic; Lukic, Samardzic; Jovic. Allenatore: Stojkovic SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, N. Williams; Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente

Confrontare le quote vincente della partita Serbia - Spagna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Serbia vuole stupire, ma la Spagna è fortissima

Manca, come dicevamo, lo juventino Vlahovic. E allora il ct Stojkovic si affida ad un altro attaccante che milita in Serie A come Luka Jovic, che al Milan potrebbe vivere un’altra stagione da comprimario. Mancano anche altri big come Sergej Milinkovic-Savic e Gudej, sostituiti da Ilic e dall’interessante Maksimovic.

Serbia con una formazione per certi versi sperimentale, Spagna invece con un undici molto simile a quello della recente finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra. In attacco c’è proprio il match-winner Oyarzabal, supportato dai soliti Yamal e Dani Olmo. Un reparto avanzato fortissimo: non a caso, nelle ultime quattro gare ufficiali, gli iberici hanno messo a segno almeno 2 gol. E secondo i pronostici Serbia - Spagna, lo faranno anche in questo match.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La Spagna segna sempre, Serbia in difficoltà

L’attacco della Spagna, che può fare leva anche sullo scatenato Dani Olmo, è tra i più prolifici del panorama calcistico internazionale. Di contraltare, la difesa della Serbia, guidata da giocatori tutt'altro che velocissimi, potrebbe soffrire l'imprevedibilità di Lamine Yamal e compagni.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Spagna: 12,50 con Leo Vegas

Serbia - Spagna è comunque gara aperta

La Nations League è competizione che nel tempo è stata segnata da molti risultati a sorpresa. In questo caso, occhio all’orgoglio dei serbi, che potrebbero sfruttare il contropiede (attenzione a un esterno veloce come Zivkovic) per poi chiudersi a riccio e difendere il risultato almeno nella prima frazione di gioco.

Chiaramente, il tasso tecnico della Spagna potrebbe fare poi la differenza stando ai pronostici Serbia - Spagna, come potrebbero farlo le tante alternative in fase offensiva a disposizione del ct De la Fuente. Da non dimenticare, in questo senso, la presenza dell'acciaccato Rodri e del centravanti ex Real Madrid Joselu.

Scommessa 3; esito 1°tempo/finale Serbia/Spagna: 23,00 con William Hill