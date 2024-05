Pronostici Salernitana - Atalanta e informazioni utili per scommettere: nerazzurri nettamente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 6 maggio ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra campani e bergamaschi, partita valida per il 35esimo turno di Serie A.

Reduci dal buon pareggio nella partita d’andata delle semifinali di Europa League contro l’Olympique di Marsiglia, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affrontano in trasferta una Salernitana già retrocessa che cercherà comunque di onorare queste ultime giornate di permanenza in Serie A.

I nostri pronostici Salernitana - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Atalanta bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.30 2.20 2.25 Risultato esatto 0-3 Atalanta 9.50 9.25 9.00 El Bilal Tourè marcatore nell’incontro 2.37 2.50 2.62

Gli appassionati di betting possono trovare altre quote Salernitana - Atalanta, pronostici e mercati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre utili info sono disponibili

nella nostra pagina dedicata ai migliori siti scommesse con bonus senza deposito

nella nostra guida al codice promozionale Betaland, registrazione e bonus benvenuto dell'operatore.

Quote maggiorate di oggi

Probabili formazioni Salernitana - Atalanta

Per i pronostici Salernitana – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Fazio, Manolas, Pirola; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca/El Bilal Tourè

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior difesa del torneo

Con 73 gol finora subiti in campionato i granata possono fregiarsi del triste primato della peggior difesa della Serie A. Contro un’Atalanta lanciatissima per la conquista del quinto posto i pronostici Salernitana - Atalanta prevedono la possibilità di assistere ad una partita ricca di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,30 con bet365

Trovare la vittoria numero 18

I nerazzurri cercano contro i granata la loro 18esima vittoria in campionato. Protagonisti di un’ottima stagione che potrebbe culminare con la finale di Europa League a Dublino, i bergamaschi contro la Salernitana cercheranno l’ennesimo successo stagionale.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Atalanta: 9,25 con Sisal

El Bilal Tourè a caccia del gol

Il numero 10 dell’Atalanta ha finora segnato 2 reti in 7 presenze in campionato. A lungo fermo ai box per un brutto infortunio, l’attaccante maliano è finalmente tornato a disposizione di Mister Gasperini, e contro la Salernitana vorrà sicuramente ritrovare la rete. Per questo motivi i pronostici Salernitana - Atalanta lo indicano come uno dei potenziali marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; El Bilal Tourè marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill