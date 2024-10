In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ivan Juric e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 20 ottobre allo Stadio Olimpico.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Roma - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 13.00 14.50 13.00 Parziale/Secondo tempo Roma/Inter 21.00 22.00 23.00 Barella segna durante l’incontro 6.50 6.00 5.50

Ulteriori quote Roma - Inter, pronostici e mercati possono essere consultati sui siti scommesse online. Inoltre i nostri lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando le nostre pagine quali la guida ai migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A. Ma anche pagine dedicate ai bookmakers ADM come la guida al codice presentatore DaznBet.

Come scommettere su Roma – Inter: analisi match e pronostici

Momento della verità per la Roma di Ivan Juric, che si ritrova al cospetto dell'Inter campione d'Italia. I giallorossi sono ancora lontani dalle zone nobili della classifica e sono chiamati a confermare l'ottimo rendimento recente tra le mura amiche, come certificano i successi all'Olimpico contro Venezia e Udinese. Dall'altro lato, questa volta, c'è però quella che - almeno sulla carta - è la squadra più forte del campionato. L'Inter vuole dare seguito ai tre successi consecutivi tra campionato e UEFA Champions League, per continuare l'inseguimento ai danni dello scatenato Napoli dell'ex Antonio Conte.

Probabili formazioni Roma vs Inter

Per i pronostici Roma – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi. INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi Confrontare le quote vincente della partita Roma – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma-Inter, una gara all’insegna dello spettacolo

La sfida dell’Olimpico sarà segnata da tanti gol, ne siamo certi. La Roma propone Dybala e Dovbyk, mentre l’attacco interista è composto dalla premiata ditta Thuram-Lautaro. Occhio anche ai centrocampisti, con i nazionali Lorenzo Pellegrini e Federico Dimarco che possono dire la loro in ottica realizzativa. Così, secondo i nostri pronostici Roma - Inter è gara che terminerà con uno spettacolare 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 con bet365

I giallorossi ci proveranno, ma sarà l’Inter ad avere la meglio

Gara spettacolare ma anche equilibrata e ricca di emozioni. Secondo la nostra previsione, la Roma chiuderà la prima frazione in vantaggio, ma nella ripresa dovrà fare i conti con l’orgoglio e il maggiore tasso tecnico dei nerazzurri. Alla fine, la truppa di Simone Inzaghi conquisterà l'intera posta in palio.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo Roma/Inter: 22,00 con Sisal

Inter, Barella è il protagonista più atteso

Tra i protagonisti più attesi in casa Inter c'è il nazionale Nicolò Barella, chiamato a confermarsi tra i centrocampisti più prolifici del panorama europeo. Secondo i nostri pronostici, Roma - Inter sarà gara nel segno di un gol (il secondo in questo campionato) della mezzala ex Cagliari.

Scommessa 3; Barella segna 5,50 con William Hill