In questa pagina si troveranno tutti i pronostici Portogallo - Slovenia dei nostri esperti con analisi match degli ottavi e confronto quote.

Il secondo appuntamento della penultima giornata degli ottavi di finale degli Europei vedrà la nazionale portoghese sfidare quella slovena l'1 Luglio alle 21:00 al Waldstadion nella città di Francoforte sul Meno. Una partita che sulla carta sembra essere semplice e di cui si ha una netta favorita, ma le sorprese non sono mancate in questo Europeo che potrebbe continuare a sorprendere gli spettatori. In questa pagina gli appassionati di betting e calcio troveranno i pronostici Portogallo - Slovenia con un confronto quote scommesse Euro 2024, analisi della partita e precedenti testa a testa.

Dettagli importanti sulla partita Portogallo - Slovenia degli Ottavi di Finale

La nazionale portoghese di Martinez chiuderà la terza giornata degli ottavi di finale degli Europei di Calcio sfidando il 1 Luglio ore 21:00 al Waldstadion di Francoforte sul Meno la nazionale slovena di Matjaz Kek. La vincente di questo incontro sfiderà la vincitrice della partita tra Francia e Belgio nei quarti di finale del torneo.

Quote maggiorate Euro 2024

Quote Portogallo - Slovenia

A seguire si possono confrontare le quote Portogallo - Slovenia per l'incontro di alcuni dei principali bookmaker online.

L'analisi delle quote scommesse Portogallo - Slovenia è il primo step che ogni appassionato di betting dovrebbe compiere proprio per elaborare dei pronostici vincenti ed aver un'idea di quali siano le previsioni dei bookmakers per il match. La storia sembra già scritta con la squadra lusitana favorita sulla carta per il passaggio ai quarti di finale. Indubbiamente, però, gli sloveni non cederanno senza combattere, d'altronde abbiamo già visto risultati sorprendenti in questo Campionato Europeo di Calcio. Per scommettere sull'evento, così come sull'intero torneo, i giocatori hanno in molti casi l'occasione di usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse messi a disposizione dai top operatori.

Le quote Portogallo vs Slovenia viste in precedenza fanno riferimento a blasonati mercati 1X2 che permettono di pronosticare la vittoria o pareggio del match. Naturalmente le combinazioni non finiscono qui ed i giocatori hanno la possibilità di scommettere su un gran numero di tipologie di giocata che possono andare dai marcatori ai cartellini, dalle statistiche sul match come corner o assist fino alle combo bet, numero di goal, risultato esatto e così via.

Probabili formazioni Portogallo - Slovenia

Per il match previsto al Deutsche Bank Park di Francoforte sul Meno, l’allenatore del Portogallo Roberto Martinez, rispetto al 3-4-2-1 visto contro la Georgia alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, potrebbe schierare in campo la nazionale lusitana con il modulo 4-3-3.

Tra i pali inamovibile l’estremo difensore del Porto Diogo Costa, protetto dalla retroguardia dei 4 composta da Pepe, Joao Cancelo, Rùben Dias e Nuno Mendes. A centrocampo regia affidata a Bruno Fernandes, assistito sugli esterni da Bernardo Silva e Vitinha. In attacco il tridente sarà composto da Rafa Leao, Joao Felix e dal capitano Cristiano Ronaldo, che ancora deve trovare il suo primo gol in questi Campionati Europei.

Il tecnico degli sloveni Matjaz Kek dovrebbe rispondere con lo stesso 4-4-2 visto nella gara di Colonia contro l'Inghilterra. Linea dei 4 quindi a proteggere Jan Oblak composta da Karničnik, Drkušić, Bijol e Balkovec. A centrocampo Stojanović e Mlakar ad agire sugli esterni, con Elšnik e Gnezda Čerin centrali. In attacco spazio a Šporar e Šeško.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PORTOGALLO (4-3-3) : Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva; Joao Felix, Ronaldo, Rafa Leao.

: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva; Joao Felix, Ronaldo, Rafa Leao. SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

Pronostici Portogallo - Slovenia agli ottavi di finale

Sono poche le informazioni riguardanti gli scontri precedenti tra queste due nazionali essendosi incontrate solo una volta nei tornei internazionali. Quello che chiuderà la terza giornata degli ottavi di finale degli Europei di Calcio, infatti, sarà il secondo incontro tra la nazionale portoghese e quella slovena che si preannuncia combattuto. A scontrarsi saranno due squadre dissimili, con un forte disequilibrio tanto che le quote scommesse Portogallo - Slovenia danno per favoritissima la nazionale di Marzinez quotata a 1.40 sui principali bookmaker online. Tuttavia i dati dell'unico match tra questi due team ci suggerisce che spesso che le cose non vanno come pronosticate e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Gli sloveni inoltre hanno collezionato ben tre pareggi nella fase a gironi fermando anche squadre blasonatissime come l'Inghilterra. Ecco quindi il nostro pronostico Portogallo Slovenia

Pronostico Portogallo - Slovenia 1 + handicap

I portoghesi vorranno togliersi il dente avvelenato dell'unico incontro avvenuto con gli sloveni nel quale hanno subito due reti, d'altra parte la nazionale di Matjaz Kek vorrà dare dimostrazione di coraggio ai propri tifosi continuando il percorso nel torneo. Le quote Europei parlano chiaro: è la vittoria del Portogallo il risultato favorito quotato a 1.37 su Betflag e LeoVegas, mentre il pareggio quota 5.00 su bet365 e la vittoria della Slovenia arriva addirittura a 11.00 sui principali bookmaker. Ecco di seguito le reali probabilità che ciascuno dei mercati 1X2 possa verificarsi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Portogallo 1 72,99% 1.34 1.30 1.33 Pareggio X 22,22% 5.10 5.00 4.75 Vittoria Slovenia 2 9,09% 10.00 12.00 10.00

Risultato esatto Portogallo Slovenia

Volendo individuare la quota vincente Portogallo - Slovenia si potrebbe tentare il pronostico riguardante il risultato esatto del match. Con ogni probabilità sarà un incontro molto aperto in cui i portoghesi sfrutteranno le lacune difensive degli sloveni per mettere a segno un gran numero di reti. Ecco perché si può pronosticare un risultato esatto Portogallo - Slovenia di 3-0 o 4-0.

Pronostico miglior marcatore Portogallo – Slovenia

Rimasto stranamente a secco finora, alcuni potrebbero pensare che Cristiano Ronaldo potrebbe essersi risparmiato in vista dei match più importanti. L’ex giocatore di Juventus e Real Madrid ha giocato molto di più per la squadra che per sé stesso, ma contro la Slovenia potrebbe finalmente trovare la sua prima rete in Germania. Gli esperti di settore indicano il capitano dei lusitani come uno dei probabili marcatori del match.

Pronostico Doppia Chance Portogallo – Slovenia

Vittoria del Portogallo o pareggio tra le due formazioni nei primi 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Partita subito forte, la nazionale portoghese nonostante la sconfitta contro la Georgia rimane quinta candidata ufficiale alla vittoria finale. Primi tra gli outsider dopo Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, i lusitani ai quarti di finale potrebbero proprio incontrare i transalpini, qualora la nazionale allenata da Deschamps riuscisse a superare il Belgio.

Dove guardare la diretta Portogallo vs Slovenia

Gli appassionati di scommesse sportive e calcio che volgiono seguire il match possono sintonizzarsi su Rai 1 dove verrà trasmessa la partita in chiaro oppure su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251. Inoltre lo streaming Portogallo Slovenia sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e su Now TV a pagamento.

Statistiche e Curiosità

Quella di Francoforte sarà la prima gara ufficiale tra la nazionale portoghese e quella slovena, che in precedenza si sono incontrate soltanto in un match amichevole. Prima partecipazione assoluta della Slovenia a una fase ad eliminazione diretta di un grande torneo internazionale, gli uomini di Tek avranno davanti a sé i più esperti portoghesi, già campioni d’Europa in Francia del 2016. I lusitani tuttavia, dopo il successo iridato di 8 anni fa, tra Campionati Mondiali e Campionati Europei, non sono mai più riusciti ad andare oltre i quarti di finale. Gli Europei tedeschi saranno l’ultima occasione per Cristiano Ronaldo per provare a vincere un ultimo trofeo con la sua nazionale prima dell’inevitabile addio. Capitato nella parte “forte” del tabellone, qualora dovesse proseguire nella competizione, prima della finale di Berlino il Portogallo potrebbe trovare in semifinale molto probabilmente una tra Spagna e Germania.

Pronostici sugli Ottavi di Finale Euro 2024

Maggiori informazioni su altri match della fase ad eliminazione diretta degli Europei sono disponibili nella nostra sezione Scommesse. Qui i lettori troveranno i pronostici Francia - Belgio del primo match della terza giornata degli ottavi di finale.

FAQ - Domande frequenti

Quando si giocata Portogallo - Slovenia?

Il secondo match della terza giornata degli ottavi di finale di Euro 2024 si giocherà alle 21:00 il 1 Luglio al Waldstadion di Francoforte sul Meno.

Dove vedere la partita Portogallo vs Slovenia?

È possibile seguire l'incontro gratuitamente su Rai 1 e Rai Play in streaming, oppure sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251.

Come scommettere su Portogallo Slovenia?

Con ogni probabilità si tratterà di un match abbastanza aperto e con molti goal. Dati alla mano dovrebbe essere la nazionale portoghese a prevalere tanto che i pronostici Portogallo - Slovenia degli esperti suggeriscono un mercato 1 + over 2.5 o anche un risultato esatto 3-0/4-0.