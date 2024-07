In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Francia - Belgio con un confronto quote dei migliori bookmakers e analisi del match.

Gli ottavi di finale degli Europei di Calcio stanno per volgere al termine e la penultima giornata degli ottavi vede scontrarsi la nazionale francese, favorita per la vittoria del torneo, con quella belga il 1 Luglio ore 18:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf. Si tratta di uno dei match più accesi e combattuti di questa fase ad eliminazione diretta che decreterà quale di queste due big proseguirà il suo percorso nel campionato. In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Francia - Belgio dei nostri esperti con tutte le info utili per scommettere sulla partita tra cui analisi dei precedenti testa a testa, quote Europei dei top siti scommesse e tanto altro.

Dettagli sulla partita Francia - Belgio degli Ottavi di Euro 2024

Saranno i Les Blues di Deschamps ad aprire le danze della terza giornata degli Ottavi di Finale del Campionato Europeo di Calcio. Il fischio di inizio è programmato per l'1 Luglio ore 18:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf. La vincitrice di questa partita si scontrerà con la vincente del match Portogallo - Slovenia ai quarti.

Quote maggiorate Euro 2024

Quote Francia - Belgio

Ecco un confronto delle quote Francia - Belgio di alcuni dei top operatori del betting per il match di Lunedì 1 Luglio.

Analizzare le quote scommesse Francia - Belgio è fondamentale per avere un'anteprima di quelle che sono le reali possibilità di ciascuna delle nazionali di passare al prossimo step della fase ad eliminazione diretta del Campionato Europeo di Calcio. Indubbiamente questo sarà uno degli incontri più combattuti ed equilibrati degli Ottavi con la squadra francese e quella belga che erano e sono tra le favorite dalle scommesse antepost proprio per la vittoria del torneo. Il Belgio non ha eccelso sinora mostrando parecchie lacune ed un'inspiegabile avversione al gol, ma questa occasione potrebbe essere quella giusta per redimersi. D'altra parte nemmeno la Francia ha brillato particolarmente mettendo a segno molte meno reti di quelle che si sarebbero potute pronosticare. Insomma si tratterà di un match difficile da decifrare e sul quale scommettere, motivo per cui potrebbe essere una strategia quella di affidarsi alle promo che alcuni operatori offrono sull'incontro. I migliori bookmaker, infatti, mettono a disposizione dei top bonus scommesse sia per i nuovi clienti che per scommettere sugli Euro 2024.

Per questioni di praticità i mercati delle quote Francia vs Belgio mostrati precedentemente fanno riferimento ai principali mercati risultati fissi 1X2. Tuttavia è bene sapere che la stragrande maggioranza dei siti di scommesse offrono un gran numero di combinazioni che spesso possono anche aiutare ad aumentare la potenziale vincita della schedina. È il caso di mercati come combo bet, under/over o somma di goal ma anche speciali come ribaltone, rigore, palo etc.

Probabili formazioni Francia - Belgio

Nella cornice dell’Esprit Arena di Düsseldorf, Didier Deschamps e Domenico Tedesco potrebbero schierare le formazioni di Francia e Belgio con lo stesso modulo. Il tecnico dei francesi, ex allenatore di Monaco e Juventus, potrebbe far scendere i Bleus in campo con un 4-3-3, con tra i pali Mike Maignan, protetto da Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández. In mezzo al campo le ultime deludenti partite di Antoine Griezmann potrebbero suggerire a Didier Deschamps di concedere più fiducia a Tchouameni, che agirà a centrocampo assistito da Adrien Rabiot e Ngolo Kantè. In attacco Kylian Mbabbè dovrebbe essere affiancato da Olivier Giroud e Ousmane Dembelè.

Modulo speculare per il Belgio, che potrebbe schierare Casteels tra i pali con Castagne, Faes, Vertonghen e Theate a comporre la linea dei 4. A centrocampo Kevin De Bruyne sarà affiancato da Tielemans e Onana mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Romelu Lukaku, Bakayoko e Doku.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Griezmann/Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembelè, Giroud, Mbappè.

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Griezmann/Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembelè, Giroud, Mbappè. BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Bakayoko, Lukaku, Doku.

Pronostici Francia - Belgio per gli ottavi di finale Euro 2024

Quello tra la nazionale francese e belga sarà il primo incontro della terza giornata degli ottavi di finale degli Euro 2024. Si sfideranno due squadre piuttosto simili e molto equilibrate, due tra le favoritissime dalle scommesse antepost per la vittoria del campionato europeo. Dunque una sfida da in e out con la nazionale guidata da Deschamps indubbiamente maggiormente favorita rispetto al team di Domenico Tedesco. Le quote scommesse Francia - Belgio, infatti, sono nettamente a favore dei Les Blues con una quota però che risulta piuttosto alta per un risultato fisso 1, quasi vicina a 2.00. Inoltre c'è da tener conto anche del percorso delle due squadre nella fase a gironi che non ha brillato per nessuna delle due come in realtà si poteva pronosticare all'inizio. La nazionale francese non è mai andata oltre l'over 1.5 nei match disputati, dato piuttosto anomalo data la rosa di grandi calciatori. Nemmeno i belgi hanno brillato di luce propria perdendo addirittura contro la Slovacchia e pareggiando con l'Ucraina in un girone che non era sicuramente uno dei più difficili. Ecco quindi il nostro pronostico Francia Belgio

Pronostico Francia - Belgio 1 + goal

Anche i precedenti testa a testa tra le due squadre ci suggeriscono che sarà un match ad armi pari e abbastanza combattuto. Tuttavia è il team dell'ambitissimo Mbappé, nuovo acquisto del Real, il favorito e di fatto con le carte in regola per arrivare alla finalissima del 14 Luglio a Berlino. Le quote Euro vedono la vittoria della Francia come risultato più probabile quotata a 1.95 su Netbet e Snai mentre il pareggio quota 3.20 su bet365, e appare più improbabile la vittoria del Belgio quotata addirittura a 5.10 su LeoVegas. Qui di seguito si possono confrontare le probabilità che ciascun mercato si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Francia 1 51,28% 1.95 1.90 1.95 Pareggio X 31,25% 3.30 3.20 3.20 Vittoria Belgio 2 19,60% 4.55 4.75 4.20

Risultato esatto Francia - Belgio

Una quota vincente Francia - Belgio più rischiosa ma allo stesso tempo più interessante ed accattivante può essere quella relativa al risultato esatto della partita. Con ogni probabilità sarà uno scontro acceso dove non mancheranno occasioni da goal e tiri in porta. Ecco perché potremmo pronosticare un risultato esatto Francia - Belgio di 1-1 andando ai supplementari o un preliminare 2-1/3-1.

Pronostico miglior marcatore Francia – Belgio

Autore finora dell’unico gol dei galletti in questa competizione, Kylian Mbappè nella gara contro la Polonia è stato il migliore in campo dei suoi. Protagonista di una gara di livello, nonostante la maschera che indossa gli comprometta non poco il campo visivo, il neo-giocatore del Real Madrid ha incantato con le solite accelerazioni e cambi di direzione. Contro il Belgio, il capitano dei francesi proverà a dare il meglio di sé e a trascinare così i bleus ai quarti di finale dove la nazionale transalpina potrebbe trovare la vincente della sfida tra Portogallo e Slovenia.

Pronostico doppia chance Francia vs Belgio

Vittoria della Francia o vittoria del Belgio è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Quella tra galletti e diavoli rossi è probabilmente una delle gare più equilibrate della fase ad eliminazione diretta. Entrambe le formazioni non hanno certamente brillato nei loro gironi, e la sfida dell’Esprit Arena di Düsseldorf definirà le ambizioni delle due squadre. La Francia, favorita insieme all’Inghilterra all’inizio della competizione, ha a poco a poco perso verve e quotazioni, scivolando fuori dal podio delle pretendenti al titolo scalzata dalla sorprendente Spagna.

Analisi partita: precedenti testa a testa

Per individuare il pronostico vincente Francia - Belgio occorre analizzare i precedenti testa a testa delle due squadre. In passato le nazionali si sono incontrate ben 75 volte con questi risultati

26 vittorie per la Francia

19 pareggi

30 vittorie per il Belgio

La quota goal vede 131 reti per i francesi contro le 162 dei belgi. A conti fatti, quindi, sono i Diavoli Rossi ad avere le statistiche più favorevoli anche se dai dati emerge un'estrema somiglianza tra le due squadre. Inoltre c'è da considerare la forma attuale delle nazionali che indubbiamente è più favorevole per i Les Bleus, campioni del mondo del 2018 e che hanno ottenuto sempre ottimi risultati nei tornei internazionali.

Dove vedere la diretta Francia - Belgio

Gli appassionati di calcio e di scommesse sportive che vogliono seguire la diretta Francia - Belgio possono sintonizzarsi su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer o Sky Sports 251 per seguire il match. In alternativa lo streaming Francia vs Belgio sarà disponibile su Now TV per gli abbonati al servizio.

Statistiche e Curiosità

La nazionale belga è la formazione che la Francia ha sfidato più di tutte. Sono 75 le volte infatti che i transalpini hanno sfidato i diavoli rossi, anche se l’ultimo precedente in un Campionato Europeo risale a esattamente 40 anni fa, quando i francesi (futuri campioni) vinsero per 5 a 0 contro i belgi nella fase a gironi. La nazionale belga arriva alla fase a eliminazione diretta per il suo terzo Campionato Europeo di fila, e con un dato statistico che può far ben sperare tutti i tifosi del Belgio. Les Diables rouges infatti, tra Coppa del Mondo ed Europei, hanno sempre vinto ciascuna delle loro ultime partite degli ottavi di finale.

Pronostici Ottavi di Finale Europei

Per ulteriori informazioni sulle altre partite degli ottavi di finale degli Europei, i lettori hanno la possibilità di consultare la nostra sezione Scommesse trovando guide dettagliate come la nostra pagina dedicata ai pronostici Portogallo - Slovenia.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Francia - Belgio?

Il match della terza giornata degli ottavi di finale degli Euro 2024 è programmato il 1 Luglio ore 18:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf.

Dove vedere in streaming Francia - Belgio?

Chi volesse seguire la diretta Francia vs Belgio può sintonizzarsi sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer o Sky Sports 251 o in streaming su Now TV.

Come scommettere su Francia - Belgio?

Con ogni probabilità sarà la nazionale francese a prevalere. I pronostici Francia - Belgio degli esperti prevedono un risultato con reti messe a segno e grandi azioni che potrebbero tradursi in un 1 + goal o risultato esatto 2-1/3-1.