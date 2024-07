In questa pagina i lettori troveranno quote e pronostici Portogallo - Francia con un'analisi completa della partita dei quarti di finale.

Il secondo incontro della prima giornata dei quarti di finale degli Europei di Calcio si preannuncia come uno dei match più attesi del torneo con la nazionale portoghese che sfiderà quella francese il 5 Luglio ore 21:00 al Volksparstadion di Amburgo. Questo articolo fornirà un'analisi dettagliata sulla partita con precedenti storici delle due squadre, pronostici Portogallo - Francia, consigli utili per le scommesse e confronto quote Euro 2024.

Dettagli partita Portogallo - Francia ai quarti di finale

Il secondo appuntamento della prima giornata dei quarti di finale degli Europei vedrà la nazionale portoghese impegnata control il team di Deschamps il 5 Luglio alle ore 21:00 al Volksparkstadion di Amburgo. La vincitrice di questo incontro sfiderà la vincente della partita tra Spagna e Germania per un percorso che si fa sempre più infuocato.

Quote Portogallo - Francia

Ecco il confronto quote Portogallo - Francia del match di alcuni dei migliori bookmaker online.

L'analisi delle quote scommesse Portogallo - Francia è il primo passo da compiere per avere un'anteprima di quelle che sono le previsioni degli operatori del betting per il match, ma anche per elaborare dei pronostici vincenti. Difficile individuare una favorita in assoluto per questo incontro le cui quote sono quasi uguali sia per il segno 1 che per il segno 2 dei mercati risultato finale 1X2. Segnale di una sfida estremamente combattuta e ad armi pari. I francesi sono favoriti dalle scommesse antepost Euro 2024 come vincitori dell'edizione, ma Ronaldo ha un rigore sbagliato da farsi perdonare. Tutti elementi che influiranno sul risultato finale. Per scommettere su questa partita i giocatori hanno anche la possibilità di usufruire di uno dei numerosi e migliori bonus scommesse che i top operatori offrono per l'occasione.

Oltre alle quote Portogallo - Francia viste in precedenza riguardanti i mercati fissi 1X2, è possibile pronosticare altri tipi di eventi che possono verificarsi durante un match. Tra le scommesse sportive online più interessanti vi sono indubbiamente le combo o in alcuni casi anche le Tricombo. Inoltre interessante è anche la possibilità che alcuni operatori offrono di puntare sulle statistiche di una partita come corner, tiri in porta, pali etc.

Probabili formazioni Portogallo - Francia

Le probabili formazioni Portogallo vs Francia verranno comunicate qualche ora prima dell'inizio del match.

Pronostici Portogallo - Francia ai quarti degli Europei

Proprio come accade per il primo incontro dei quarti di finale del campionato europeo di calcio, anche per il match tra la nazionale lusitana e quella transalpina le quote sono quasi pari, tanto che riuscire ad individuare una favorita potrebbe essere un'impresa non facile. I precedenti testa a testa pendono maggiormente a favore dei francesi che nella storia hanno vinto più scontri diretti rispetto ai loro avversari portoghesi. Dati alla mano, però, è la squadra di Martinez ad avere la percentuale maggiore di possesso palla che si attesta al 65% contro il 54% dei Les Blues. Nella fase a gironi, inoltre, entrambe le nazionali hanno subito piccole battute d'arresto sorprendenti come il 2-0 in Georgia - Portogallo o l'1-1 di Francia Polonia. Analizzando tutti questi dati, abbiamo elaborato il nostro pronostico Portogallo Francia

Pronostico Portogallo - Francia 2 + over 1.5

I portoghesi hanno vinto una sola volta il campionato europeo, proprio contro i francesi. Ecco dunque che i Les Blues cercheranno di rivalersi in questo match per continuare il loro percorso nel torneo, d'altra parte però l'orgoglio dei lusitani è tanto ed emerge in ogni incontro. Attualmente le quote Europei danno per leggermente favorita la vittoria della Francia quotata 2.40 su Snai e Betflag, mentre il pareggio quota 3.10 su bet365 e la vittoria del Portogallo 3.40 sui principali bookmaker online. Ecco a seguire le reali possibilità che ciascuno dei mercati 1X2 possa verificarsi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Portogallo 1 31,25% 3.20 3.25 3.30 Pareggio X 32,25% 3.05 3.10 3.00 Vittoria Francia 2 42,19% 2.37 2.37 2.35

Risultato esatto Portogallo - Francia

La quota vincente Portogallo - Francia potrebbe proprio risiedere nel pronosticare il risultato esatto dell'incontro. Si tratta di un mercato estremamente più rischioso e difficile da prevedere, ma allo stesso tempo può alzare la quota totale della propria giocata. Con ogni probabilità non mancheranno gol, e chissà che Ronaldo non voglia rifarsi del rigore sbagliato agli ottavi mettendo a segno una rete proprio ai quarti di finale. Si potrebbe pronosticare un risultato esatto Portogallo - Francia di 1-2.

Pronostico miglior marcatore Portogallo - Francia

Dove guardare la diretta Portogallo vs Francia

Gli appassionati di calcio e di scommesse che vogliono seguire la diretta del match possono sintonizzarsi sui canali Rai 1 per vederla in chiaro o Sky Sport Calcio e Sky Sport Summer. Lo streaming Portogallo Francia è disponibile gratuitamente su Rai Play o per gli abbonati di Now TV.

Analisi precedenti testa a testa

I precedenti testa a testa della nazionale portoghese e francese parlano chiaro: sono i Blues ad avere i dati e le statistiche dalla loro parte con 19 vittorie della Francia, 3 pareggi e solo 6 vittorie del Portogallo. Anche le reti sono in maggior numero sul fronte francese con una media gol di 1.85 a partita contro 1.10 dei lusitani.

Pronostici sui quarti di finale degli Europei

Ulteriori info sulle altre partite della fase ad eliminazione diretta degli Euro 2024 sono disponibili nella nostra sezione scommesse. Qui i giocatori possono consultare i pronostici Spagna - Germania per il primo match dei quarti di finale.

