In questo articolo si possono trovare i pronostici Spagna - Germania con confronto quote e analisi della prima partita dei quarti di finale Europei.

I quarti di finale degli Euro 2024 si apriranno con una spettacolare partita tra la nazionale spagnola e quella tedesca, grandissime favorite per vincere questa diciassettesima edizione del torneo. Il match è programmato per il 5 Luglio ore 18:00 alla Stuttgart Arena di Stoccarda, città conosciuta per la sua passione per il calcio. In questa pagina forniremo una panoramica completa su questa sfida con pronostici Spagna - Germania, analisi dei precedenti testa a testa, confronto delle migliori quote Europei e consigli per le scommesse.

Dettagli importanti sulla partita Spagna - Germania dei quarti di finale Euro 2024

La nazionale spagnola di De la Fuente aprirà la prima giornata dei quarti di finale degli Europei di Calcio sfidando il 5 Luglio alle ore 18:00 la nazionale tedesca alla Stuttgart Arena di Stoccarda. La vincente di questo incontro sfiderà la vincitrice del match tra Portogallo e Francia in semifinale.

Quote Spagna - Germania

A seguire si possono confrontare le quote Spagna - Germania per l'incontro di alcuni dei top siti scommesse online.

Analizzare le quote scommesse Spagna - Germania è il primo passo che ogni giocatore dovrebbe compiere per aumentare le possibilità di rendere i propri pronostici vincenti ed avere una panoramica su quali siano le previsioni dei siti di scommesse sull'incontro. Si tratta di un match estremamente acceso nel quale si potrebbe individuare potenzialmente la vincente di Euro 2024. In questo caso i bookmaker quotano quasi uguale sia la vittoria della squadra di casa che quella ospite, segno di una sfida estremamente equilibrata e combattuta. Per scommettere sull'evento, così come sulla fase ad eliminazione diretta del torneo, gli scommettitori hanno la possibilità di usufruire di alcuni dei migliori bonus scommesse che molti bookmakers offrono.

Le quote Spagna - Germania viste precedentemente si riferiscono principalmente ai mercati risultato finale 1X2 che permettono di pronosticare quale squadra vincerà, perderà o se vi sarà un pareggio. Ovviamente vi sono tantissime altre combinazioni di scommesse che permettono anche di alzare la potenziale vincita della propria schedina come ad esempio le combo bet, le statistiche sul match, i mercatori e così via.

Probabili formazioni Spagna - Germania

Le formazioni probabili saranno determinate solo poche ore prima dell'inizio della partita.

Pronostici Spagna - Germania ai quarti di finale Euro 2024

Come già menzionato precedentemente, quello tra la nazionale spagnola e tedesca sarà il match inaugurale dei quarti di finale degli Europei di Calcio. Si tratta di una partita di difficilissima interpretazione, chiusa e dal risultato inaspettato. Quel che si potrebbe affermare con grande certezza è che la vincitrice di questo match sarà con ogni probabilità anche la vincente della competizione. Da una parte vi è la Roja di De la Fuente che ha superato la fase a gironi a pieno punteggio senza battute d'arresto, travolgendo poi l'esordiente Georgia agli ottavi per 4-1. Dall'altra i tedeschi di Nagelsmann che giocano in casa e hanno dimostrato di avere una rosa di giocatori compatta e offensiva che si è lasciata frenare solo dal pareggio con la Svizzera nella fase a gironi. Non si può escludere nemmeno una risoluzione del match nei tempi supplementari. Ecco quindi il nostro pronostico Spagna Germania

Pronostico Spagna - Germania 1X + under 3.5

Non c'è due senza tre, ma gli spagnoli potrebbero pensare che non ci sia tre senza quattro e cercare di aggiungere il quarto trofeo europeo alla loro bacheca. L'ultima vittoria risale al 2012, e con ogni probabilità la Roja sente fame di vittoria. D'altra parte i tedeschi cercheranno di vincere in terra propria portando prestigio e giubilo su campo teutonico alzando la coppa davanti ai propri tifosi. Le quote Euro in questo caso sono di difficile interpretazione: la vittoria della Spagna è quotata a 2.70 su Snai e Betflag mentre il pareggio quota 3.25 su bet365 e la vittoria della Germania di poco superiore con quota 2.80 su LeoVegas. Ecco a seguire le reali possibilità che ciascuno dei mercati 1X2 possa verificarsi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Spagna 1 37,03% 2.60 2.62 2.62 Pareggio 30,76% 3.20 3.25 3.10 Vittoria Germania 2 35,71% 2.72 2.75 2.80

Risultato esatto Spagna Germania

La quota vincente Spagna - Germania potrebbe risiedere nel pronostico riguardante il risultato esatto finale dell'incontro. Come già anticipato, sarà un match chiuso con ritmi serrati e grandi azioni. Ecco perché si può pronosticare un risultato esatto Spagna - Germania 0-0 o 1-1 che si risolverà in seguito nei supplementari.

Pronostico miglior marcatore Spagna - Germania

Dove guardare la diretta Spagna vs Germania

Gli appassionati che vogliano seguire la diretta del match possono sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport Summer oppure seguire l'incontro in chiaro su Rai 2. Inoltre è disponibile lo streaming Spagna Germania per gli abbonati di Now TV o gratuitamente su Rai Play.

Analisi dei precedenti testa a testa

Nel corso della storia la nazionale spagnola e quella tedesca si sono incontrate 26 volte con dei risultati che rivelano ancora una volta quanto equilibrato lo scontro tra queste due squadre sia: 8 vittorie per la Spagna, 9 pareggi e 9 vittorie per la Germania con 32 goal segnati dagli spagnoli e 31 dai tedeschi. L'ultima volta che i due team si sono incontrati era il 27 Novembre 2022 quando il match terminò 1-1 nella fase a gironi. Impossibile dimenticare però la goleada della Roja in Nations League che travolse la nazionale tedesca per 6-0.

Pronostici sui quarti di finale Euro 2024

