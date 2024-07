In questo articolo i lettori potranno consultare i pronostici Olanda - Turchia, quote dei bookmakers e analisi della partita con i precedenti storici.

Il match tra la nazionale olandese e quella turca chiuderà la seconda ed ultima giornata dei quarti di finale di Euro 2024 e promette di essere uno degli eventi più emozionanti del torneo. La partita si terrà il 6 Luglio alle ore 21:00 presso l'Olympiastadion di Berlino, una cornice perfetta per questa sfida attesa da molti scommettitori ed appassionati del pallone. In questo articolo si possono trovare i pronostici Olanda - Turchia dei nostri esperti con tutte le informazioni per prepararsi al meglio all'incontro con analisi dei precedenti testa a testa, consigli per le scommesse e confronto quote Euro.

Dettagli sulla partita Olanda - Svizzera ai quarti di finale degli Europei

La sfida tra la nazionale di Koeman e la sorprendente squadra guidata da Vincenzo Montella sarà quella che chiuderà i quarti degli Europei. L'appuntamento è il 6 Luglio alle ore 21:00 all'Olympiastadion di Berlino. La vincente di questo match sfiderà la vincitrice della partita tra Inghilterra e Svizzera in semifinale.

Quote Olanda - Turchia

Per avere una panoramica di quelle che sono le previsioni degli operatori del betting per il match, occorre esaminare le quote scommesse Olanda - Turchia. Sebbene possa emergere già una potenziale favorita per questo incontro, sarà indubbiamente una partita combattuta con la nazionale turca che ha sorprendentemente sconfitto un avversario tosto come l'Austria agli ottavi e potrebbe non fermarsi qui. Non si può escludere nemmeno un pareggio nei tempi regolamentari che porterebbe in seguito ad una risoluzione nei supplementari o addirittura ai rigori. Per l'evento molti bookmakers offriranno promozioni ad hoc e si potranno trovare alcuni dei migliori bonus scommesse sugli Europei sui top operatori del settore.

Le quote Olanda Turchia viste precedentemente fanno riferimento principalmente ai mercati 1X2, ma come si può ben immaginare i giocatori hanno a loro disposizione un gran numero di combinazioni di scommesse. Spesso proprio una tipologia di giocata alternativa e particolare può far aumentare la potenziale vincita del proprio biglietto oltre che rivelarsi una strategia di puntata migliore in quanto vari mercati permettono di scommettere su eventi più facilmente pronosticabili come ad esempio le statistiche sui calci d'angolo o sui falli commessi, pali, rigori e così via.

Probabili formazioni Olanda vs Turchia

Le probabili formazioni Olanda Turchia verranno pubblicate qualche ora prima del match.

Pronostici Olanda - Turchia ai quarti di finale degli Europei

L'accesa sfida tra la squadra di Koeman e la nazionale guidata da Vincenzo Montella chiuderà i quarti di finale di questa diciassettesima edizione degli Europei di Calcio. Stando alle quote scommesse, i bookmakers hanno già individuato una potenziale favorita per l'incontro, tuttavia non si può dar nulla per scontato. La Turchia ha dato inizio al suo percorso col botto travolgendo la Georgia per 3-1 in quello che ad ogni modo si prospettava un match facile. Si è lasciata poi travolgere dal Portogallo per infine vincere contro la Repubblica Ceca regalandosi gli ottavi. È stato proprio agli ottavi che ha sorpreso con la doppietta di Demiral che un po' contro i pronostici ha portato i turchi ai quarti. Ecco perché, nonostante siano gli Oranje i favoriti per questo match (i quali proprio con l'Austria hanno subito l'unica sconfitta nella fase a gironi), bisogna star attenti alle sorprese. Ecco quindi il nostro pronostico Olanda Turchia

Pronostico Olanda - Turchia 2 parziale / 1 finale

Probabilmente è ancora impresso nella mente dei tifosi turchi e dei giocatori quel match per le qualificazioni dei Mondiali risalente al 7 Settembre 2021 in cui i Paesi Bassi travolsero la Turchia con ben 6 goal, 3 di questi segnati proprio da uno dei marcatori favoriti dell'incontro Memphis Depay. Un amaro ricordo e un desiderio di rivincita che sarà riversato nella partita del 6 Luglio. Tuttavia bisogna mettere sul piatto della bilancia le reali possibilità delle due nazionali e da un punto di vista tecnico e tattico è l'Olanda ad avere statistiche e pronostici dalla propria parte. Al momento le quote Europei vedono risultato favorito la vittoria dell'Olanda quotata 1.60 su Snai e Betflag mentre il pareggio quota a 3.90 su bet365 e risulta quasi improbabile la vittoria della Turchia che tutti i principali bookmaker quotano a 6.00. Ecco di seguito un'analisi percentuale delle reali probabilità che ciascun mercato si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Olanda 1 62,5% 1.58 1.57 1.60 Pareggio X 25,64% 4.00 3.90 3.90 Vittoria Turchia 2 16,66% 5.75 6.00 5.50

Risultato esatto Olanda - Turchia

I giocatori che volessero puntare su una giocata più rischiosa ma allo stesso tempo più accattivante, possono pensare di provare a pronosticare il risultato esatto del match. Con ogni probabilità vi sarà almeno una somma di goal durante l'incontro che potrebbe portare ad un risultato esatto Olanda Turchia di 2-1 o 3-1.

Pronostico miglior marcatore Olanda vs Turchia

La quota vincente Olanda - Turchia potrebbe risiedere proprio nel pronostico del miglior marcatore del match.

Analisi dei precedenti testa a testa delle due squadre

Per fare un'analisi accurata della partita è fondamentale considerare il palinsesto delle partite passate tra le due nazionali. Ecco una panoramica dei risultati delle ultime 14 gare:

Olanda - Vittorie: 6

Pareggi: 4

Turchia - Vittorie: 4

Dall'analisi statistica risulta che i Paesi Bassi hanno avuto la meglio in diverse occasioni, ma la nazionale turca non è da sottovalutare avendo totalizzato anch’essa vittorie significative e pareggi strategici. Questa rivalità storicamente bilanciata fa sì che le scommesse su questo match siano particolarmente interessanti sul fronte delle quote offerte dai bookmaker.

Forma Attuale delle Squadre

La condizione fisica e psicologica dei giocatori sarà cruciale nel determinare l’esito della partita. Attualmente l’Olanda sta mostrando una forma eccellente con una serie di vittorie convincenti durante le fasi eliminatorie, mentre la Turchia ha dimostrato resilienza e capacità di ribaltare risultati in situazioni difficili.

Strategie e Schemi di Gioco

Entrambe le squadre hanno adottato schemi tattici diversi ma efficaci. Gli Oranje tendono a favorire un gioco d’attacco fluido, mentre i turchi optano spesso per una difesa solida accompagnata da contropiedi veloci. Gli allenatori potrebbero adattare le loro strategie basandosi su queste caratteristiche, rendendo ogni fase del match imprevedibile.

Dove vedere la diretta Olanda - Turchia

Gli appassionati che non vorranno perdersi l'ultimo appuntamento dei quarti di finale di questi Europei di Calcio possono sintonizzarsi su Rai 1 o su Sky Sport Summer per seguire il match. Inoltre è disponibile lo streaming Olanda Turchia su Now Tv per gli abbonati.

Consigli scommesse sulla partita Olanda vs Turchia

Entrando nel mondo delle scommesse relative al match, è essenziale considerare vari fattori che possono influenzare le quote e le opportunità di vincita. Ecco alcuni suggerimenti basati sull’analisi e le statistiche:

Scommesse sulla Vincente: Data l’equilibrio storico tra le due squadre, potrebbe essere prudente considerare anche l’opzione del pareggio. Le quote per la vittoria degli olandesi sono generalmente minori, riflettendo probabilmente la loro recente buona forma, ma la Turchia potrebbe rappresentare una puntata di valore poiché è capace di sorprese.

Data l’equilibrio storico tra le due squadre, potrebbe essere prudente considerare anche l’opzione del pareggio. Le quote per la vittoria degli olandesi sono generalmente minori, riflettendo probabilmente la loro recente buona forma, ma la Turchia potrebbe rappresentare una puntata di valore poiché è capace di sorprese. Scommesse sui Gol: Un altro mercato interessante è quello dei gol segnati. Considerando lo stile offensivo degli Oranje e la capacità dei turchi di trovare reti anche contro squadre forti, le scommesse tipo "Over 2.5 Gol" potrebbero essere particolarmente redditizie.

Pronostici quarti di finale agli Europei

Ulteriori info sulle partite della fase ad eliminazione diretta degli Euro 2024 possono essere trovate nella nostra sezione scommesse dove si troveranno anche i pronostici Inghilterra - Svizzera del primo match della seconda giornata dei quarti.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Olanda Turchia?

L'ultimo match dei quarti di finale degli Europei si giocherà il 6 Luglio ore 21:00 presso l'Olympiastadion di Berlino.

Dove vedere la diretta Olanda vs Turchia?

Gli appassionati di calcio e scommesse possono seguire l'incontro in chiaro su Rai 1 o su Sky Sport Summer e in streaming su Now TV.

Come scommettere sui quarti di finale?

Quella tra la nazionale olandese e turca sarà una sfida accesa che potrebbe rivelarsi sorprendente, proprio come sorprendente è stato l'ottavo di finale che i turchi hanno vinto inaspettatamente contro l' Austria. Ecco perché alcuni pronostici Olanda - Turchia prevedono un goal di entrambe le squadre con la possibilità che il match si risolva nel secondo tempo con la vittoria dei Paesi Bassi.