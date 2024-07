Guida completa ai quarti di finale Euro 2024 con quote e pronostici Inghilterra - Svizzera, scommesse e analisi delle partita del 6 Luglio.

La seconda giornata dei quarti di finale degli Europei di Calcio si apre con l'attesissimo match tra la nazionale inglese e quella svizzera il 6 Luglio ore 18:00 presso la Dusseldorf Arena di Dusseldorf. Questa sfida non è solo una questione di qualificazione ma anche di orgoglio, con entrambe le squadre pronte a dare il loro meglio. In questa pagina si possono trovare i pronostici Inghilterra - Svizzera con un confronto quote scommesse Euro dei top operatori e analisi del match attraverso i precedenti testa a testa.

Dettagli partita Inghilterra - Svizzera ai quarti di finale Europei

La nazionale di Southgate sfiderà il team di Yakin nella prima giornata dei quarti di finale degli Europei di Calcio il 6 Luglio ore 18:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf. Da una parte una delle favoritissime dai pronostici per la vittoria del torneo, dall'altra una squadra sorprendente che è riuscita a neutralizzare ben presto l'Italia ripetendo ancora una volta lo scherzetto già visto alle qualificazioni ai Mondiali 2022. Chissà che la nazionale svizzera non riesca anche questa volta nell'impresa.

Quote maggiorate Euro 2024

Quote Inghilterra - Svizzera

Di seguito si possono confrontare le quote Inghilterra - Svizzera della partita di alcuni dei top bookmaker.

Esaminare le quote scommesse Inghilterra - Svizzera è il primo step da compiere per massimizzare le proprie possibilità di ottenere dei pronostici vincenti ma soprattutto per avere sin da subito un'anteprima di quelle che sono previsioni degli operatori di scommesse per l'incontro. In questo caso è la squadra di Southgate la favorita, anche se di poco. La nazionale elvetica, infatti, ha dimostrato grande carattere durante la fase a gironi lì dove gli inglesi hanno un po' vacillato. Per scommettere su questa fase ad eliminazione diretta i giocatori oltre a consultare le quote possono confrontare alcuni dei migliori bonus scommesse che i top operatori mettono a disposizione.

Naturalmente oltre alle quote Inghilterra - Svizzera precedentemente viste i giocatori sui principali siti di scommesse troveranno altri mercati spesso anche piuttosto originali come il primo marcatore, i risultati esatti, statistiche sui match e così via. Puntare su una tipologia di scommessa meno blasonata può permettere di aumentare la potenziale vincita del proprio ticket.

Probabili formazioni Inghilterra vs Svizzera

Le probabili formazioni Inghilterra Svizzera saranno comunicate qualche ora prima del fischio di inizio della partita.

Pronostici Inghilterra - Svizzera ai quarti di finale degli Europei di calcio

Sulla carta il match tra la nazionale inglese e quella svizzera del 6 Luglio ha già una favorita. Le quote Euro sull'incontro parlano chiaro: è la nazionale di Southgate stando a pronostici e previsioni quella più indicata ad arrivare in semifinale. Tuttavia nel calcio si sa, i pronostici fan ben presto a saltare proprio come nessuno avrebbe mai potuto immaginare che ancora una volta l'Italia avrebbe interrotto il suo percorso a causa dei suoi avversari elvetici. La nazionale di Yakin ha dimostrato grande carattere, intelligenza nella gestione della palla e nella fase difensiva tanto che potrebbe trattarsi di una di quelle squadre rivelazione di quest'anno. Dall'altra parte abbiamo la favoritissima per vincere il torneo con una rosa d'eccellenza la quale però ha dimostrato non poche difficoltà durante la fase a gironi. Ecco perché è possibile assistere a qualche sorpresa in questi match dei quarti di finale. Qui il nostro pronostico Inghilterra Svizzera

Pronostico Inghilterra - Svizzera Inghilterra vincente ai supplementari

Gli inglesi vorranno arrivare fino in fondo alla competizione, rifacendosi del brutto ricordo della scorsa edizione quando si lasciarono strappare il trofeo dalle mani dall'Italia. La squadra elvetica d'altra parte vuole sorprendere e arrivare più vicina alla finale di Berlino possibile. Le quote Europei pendono a favore della vittoria dell'Inghilterra che quota 2.25 su bookmaker come Betflag e bet365 mentre il pareggio quota 3.05 su Snai e la vittoria della Svizzera è quotata a 3.80 su tutti i principali operatori. Ecco quindi le reali probabilità che ciascun risultato 1X2 si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Inghilterra 1 45,87% 2.18 2.25 2.20 Pareggio X 33,33% 3.00 3.00 3.00 Vittoria Svizzera 2 27,02% 3.70 3.70 3.75

Risultato esatto Inghilterra - Svizzera

Volendo individuare la quota vincente Inghilterra - Svizzera, si potrebbe tentare un pronostico risultato esatto dell'incontro. Tanto difficile quanto proficuo, questo mercato si tratta di uno dei più interessanti ed accattivanti. Data l'alta offensività della squadra elvetica e la scarsa propensione a segnare degli inglesi vista nelle ultime partite, si può pensare ad un incontro sbloccato ai supplementari che quindi si chiuderà nei tempi regolamentari con un risultato esatto Inghilterra - Svizzera di 0-0 o 1-1.

Pronostico miglior marcatore Inghilterra - Svizzera

Dove vedere la diretta Inghilterra - Svizzera

Sarà possibile seguire l'incontro su Rai 2 o su Sky Sport Summer. Inoltre lo streaming Inghilterra vs Svizzera live potrà essere seguito gratuitamente su Rai Play o su Now Tv per gli abbonati a questo servizio.

Analisi precedenti scontri diretti

Nel corso della storia la nazionale inglese e quella svizzera si sono incrociate 27 volte con i seguenti risultati: 18 vittorie per l'Inghilterra, 6 pareggi e 3 vittorie per la Svizzera con 59 gol messi a segno dagli inglesi e solo 20 dagli svizzeri. Insomma anche i precedenti testa a testa rivelano una netta predominanza inglese che potrebbe riconfermarsi anche nel match del 6 Luglio. L'ultima volta che si sono incontrate queste due squadre è stata nell'amichevole del 23 Marzo di due anni fa, terminata 2-1 e nella quale segnarono Kane ed Embolo, potenziali marcatori anche di questa partita.

Pronostici sui quarti di finale degli Europei di Calcio

Per saperne di più sui quarti di finale, è possibile consultare la nostra sezione scommesse dove si troveranno i pronostici Olanda - Turchia.

FAQ - Domande Frequenti

Quando si gioca la partita Inghilterra - Svizzera?

Il primo match della seconda giornata dei quarti di finale degli Europei di Calcio ha inizio alle ore 18:00 del 6 Luglio presso la Dusseldorf Arena di Dusseldorf.

Dove guardare la diretta Inghilterra Svizzera?

Gli appassionati di calcio possono seguire la diretta su Rai 2 in chiaro oppure sul canale Sky Sport Summer di Sky.

Come scommettere sui quarti di finale degli Europei?

Il primo incontro della seconda giornata dei quarti di finale potrebbe regalare sorprese. È la squadra di Southgate la favorita dalle quote e pronostici Inghilterra Svizzera, tuttavia non si può escludere una potenziale sorpresa da parte degli elvetici che potrebbero tentare di portare il match ai supplementari o anche ai rigori.