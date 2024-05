In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 18:00 di domenica 26 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra azzurri e giallorossi, match valido per la 38esima giornata di Serie A, l’ultima di campionato.

Ultimo match del Napoli con lo scudetto sul petto davanti ai propri tifosi. Protagonisti di un’annata horror e molto al di sotto le aspettative per una formazione campione d’Italia, i partenopei (e i loro tifosi) vogliono buttarsi alle spalle in fretta questa stagione disastrosa. Di tutt'altro umore i salentini, a salvezza già conquistata con due turni d’anticipo.

I nostri pronostici Napoli – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Lecce bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen primo marcatore dell’incontro 3.75 3.10 4.33 Risultato esatto 2-0 Napoli 8.00 8.00 7.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 2.40 2.00 2.50

Maggiori informazioni, quote Napoli - Lecce, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre gli appassionati di scommesse sportive online troveranno una più ampia panoramica sul mondo del betting visitando le nostre pagine quali

la nostra guida ai migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Betway, bonus benvenuto e registrazione sul portale.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Napoli – Lecce: analisi match e pronostici

Azzurri nettamente favoriti a detta degli esperti, anche se in più di un’occasione quest’anno il Diego Armando Maradona è stato territorio di conquista e il Lecce vorrebbe terminare ufficialmente il suo campionato con un altro risultato utile.

Probabili formazioni Napoli - Lecce

Per i pronostici Napoli – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. LECCE (4-4-2): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’ultima partita in maglia azzurra di Osimhen (?)

In quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in maglia azzurra, Victor Osimhen vuole congedarsi dai suoi tifosi con l’ennesima rete. Protagonista di una stagione altalenante, che comunque gli ha permesso di segnare 15 gol in campionato, il numero 9 del Napoli è indicato dalle quote marcatore e dai pronostici Napoli - Lecce essere uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 1; Victor Osimhen primo marcatore dell’incontro: 3,75 con bet365

La vittoria numero 14

Con una vittoria il Napoli andrebbe a quota 55, piazzandosi tra le prime 10. Contro un Lecce che ha già messo remi in barca a salvezza ormai conquistata, i giocatori allenati per l’ultima volta da Francesco Calzona proveranno a conquistare la loro quattordicesima vittoria in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Napoli: 8,00 con Sisal

L’unico a salvarsi in una stagione disastrosa

Ultimo ad arrendersi, e ultimo a mollare, Kvicha Kvaratskhelia ha dimostrato in più di un’occasione di essere una delle note meno dolenti del Napoli di questa stagione. Andato in doppia cifra anche quest’anno, il numero 77 dei partenopei, a detta dei pronostici Napoli - Lecce, potrebbe essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 2,50 con William Hill