Pronostici Milan - Genoa e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti per la vittoria

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Genoa, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 5 maggio ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra rossoneri e grifoni, match valido per il 35esimo turno di Serie A.

Il Genoa è reduce dall’importante vittoria per 3 a 0 contro il Cagliari, mentre il Milan, anche grazie a un super Sportiello, è riuscita a pareggiare 0 a 0 contro la Juventus a Torino.

I nostri pronostici Milan - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Genoa bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.35 2.35 Risultato esatto 2-0 Milan 7.00 6.50 6.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.40 2.25 2.37

Come scommettere su Milan – Genoa: analisi match e pronostici

Con una vittoria il Milan vuole consolidare ancora di più il secondo posto in campionato, mentre un Genoa già matematicamente salvo accarezza l’idea di conquistare il decimo posto.

Probabili formazioni Milan - Genoa

Per i pronostici Milan – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Retegui, Vitinha/Ekuban.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità del Grifone

Con il desiderio neanche troppo irrealizzabile di piazzarsi tra le prime 10 squadre del torneo, il Genoa di Alberto Gilardino, dopo aver conquistato la meritata salvezza, proverà ad andare a punti anche a San Siro contro un Milan che questa stagione è stato già protagonista di diversi black-out tra le mura amiche. Non sarà facile però imporsi a Milan stando ai pronostici Milan - Genoa.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Il Milan per blindare la seconda piazza

Il pareggio sofferto contro la Juventus ha lasciato invariate le distanze tra bianconeri e rossoneri in classifica. Contro il Genoa, la squadra allenata da Stefano Pioli proverà a conquistare la sua vittoria numero 22 in campionato e a blindare così il secondo posto a poche giornate dalla fine del torneo.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Milan: 6,50 con Sisal

Olivier Giroud vuole ritrovare il gol

Fermo a 13 reti ormai da troppe giornate, Olivier Giroud contro il Genoa vuole assolutamente tornare al gol. L’attaccante francese gode sempre della massima fiducia del suo allenatore che, nonostante le 37 primavere, gli concede sempre spazio. Il numero 9 rossonero cercherà di scardinare la difesa del Genoa, e anche i pronostici Milan - Genoa lo indicano come uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,37 con William Hill